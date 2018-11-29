Выйти замуж за принца...

Арабский шейх и две его русскоязычные жены

Одной из жен арабского шейха Саида бен Мактума аль-Мактума, члена правящей династии эмиров Дубая, стала известная спортсменка по художественной гимнастике из Азербайджана Зейнаб Джавадлы.

Пара познакомилась в 2015 году на соревнованиях по стендовой стрельбе на родине девушки. Спустя несколько месяцев молодые люди поженились, а летом 2016 года у них родилась дочка.

Шейху настолько понравились русскоязычные жены, что он не устоял перед еще одной красавицей. На этот раз его супругой стала белоруска Наталья Алиева. Пара познакомилась в Минске, куда Саид также приехал на соревнования по стрельбе.

Наташа работала помощником официанта в отеле, где жил арабский принц, и принесла ему в номер стакан сока. Саид настолько был очарован девушкой, что сделал ей предложение. Они поженились летом прошлого года. Не так давно у них родился ребенок. Итого - две прекрасные жены в гареме!

Принц Ганноверский и дизайнер из России

32-летняя российская дизайнер Екатерина Малышева познакомилась со своим будущим супругом, принцом Ганноверским Эрнстом Августом, в Лондоне на одном из приемов. Их роман длился больше пяти лет. Свадьба прошла летом прошлого года в мэрии Ганновера.

Малышева родилась в России. В детстве вместе с родителями переехала в Чехию, где получила образование, которое продолжила в Лондоне. Эрнст Август - старший сын и наследник принца Эрнста Августа V Ганноверского, главы Ганноверского королевского дома, герцога Брауншвейг-Люнебургского. Принц состоит в линии наследования британского королевского престола (но это очень длинная очередь!).

После свадьбы Малышева получила титул ее королевское высочество принцесса Ганноверская и герцогиня Брауншвейг-Люнебург.

Принцесса Таиланда XX века

История любви петербургской аристократки Екатерины Десницкой и принца Таиланда (Сиамского королевства) Чакрабона оказалась весьма трагична. Молодые люди познакомились в 1905 году на светском рауте в Петербурге. Принц влюбился в русскую красавицу и практически сразу сделал предложение руки и сердца. После этого они уехали на родину жениха. Там Десницкая стала принцессой Таиланда. Правда, родители принца не одобрили этого союза - они были уверены, что сын испортил королевскую кровь, женившись на иностранке, нарушив тем самым все традиции.

Чакрабон был лишен содержания и исключен из числа наследников престола. Ему пришлось самостоятельно обеспечивать семью. В 1920 году принц Чакрабон умер. Екатерина Десницкая была вынуждена покинуть Таиланд. Сына ей не отдали, и она уехала одна.

Первая леди Монголии

Хоть и не принцессой, но первой леди Монголии, женой генсека монгольской народно-революционной партии, стала Анастасия Филатова родом из рязанского городка Сапожок. Благодаря родственникам в Москве ее познакомили с молодым монгольским политиком Юмжагийном Цэдэнбалом.

Цэдэнбал и его молодая супруга стали объектом сплетен. Все были уверены, Филатова - русская разведчица. Но со временем девушка заслужила уважение местных жителей за добрые дела - она организовала Детский фонд, контролировала строительство детских творческих центров.

Первая леди удостоилась даже памятника в пригороде Улан-Батора.

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