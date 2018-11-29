Дрожь Земли: 11 ноября 2018 года планета от чего-то затряслась

Вибрацию, которая продолжалась 20 минут, зарегистрировали сейсмографы, установленные на разных континентах. Загадочный гул, всплески которого распространялись с интервалом 17 секунд, был «слышен» по всем у земному шару. О столь аномальном явлении сообщил журнал National Geographic, эксперты которого подчеркнули: почему вздрогнула наша планета, прояснить не удалось.

Гул был "слышен по всему земному шару.

Люди ничего не ощутили. По крайней мере сообщения о том, что кто-то вздрогнул вместе с Землей, не поступали. Скорее всего от того, что вибрация была низкочастотной.

Источник гула установлен. Он находился в районе острова Майотта, который располагается в Индийском океане между Мадагаскаром и Африкой - входит в состав архипелага Коморские острова. Теперь ученые гадают: что там могло произойти. И шутят: уже не чудище ли подземное выползло из норы?

Остров Майотта, который стал источником низкочастотной вибрации.

Картина распространения сейсмических волн не походила на ту, которую обычно «рисуют» землетрясения. Поэтому вряд ли, что аномалию породили подземные толчки или движение тектонических плит, которое их провоцирует. Скорее, она связана с усилением вулканической активности. Или с перераспределением магмы в глубинных полостях или вообще могла стать отголоском извержения какого-то подводного вулкана.

О том, что между Африкой и Мадагаскаром неспокойно, свидетельствуют землетрясения, которые продолжаются тут с мая нынешнего года. Их регистрирует Французская геологическая служба (The French Geological Survey — BRGM). Она же сообщает, что остров Майотта сдвинулся со своего места — переместился примерно на 6 сантиметров на восток и на 3 сантиметра на юг. Сейсмологи опасаются, что тут формируется новый вулканический очаг.

Сейсмограммы, на которых был замечен загадочный гул - он вычерчен более тонкими линиями, более толстые - это фоновые колебания.

Конспирологи пугают куда сильнее: мол, дрожь Земли - это некое страшное знамение. Может предвещать все, что угодно. Вплоть до конца света. Звуки апокалипсиса...

КСТАТИ

Возможно, это совпадение, но ровно год назад 14 ноября 2017 года странные колебания, не похожие на сейсмические, зарегистрировала Геологическая служба США (U.S. Geological Survey). Зарегистрировала вместе со звуками, которые оглушили жителей американских штатов Алабама и Айдахо. И те и другие слышали нечто вроде раскатов грома среди ясного неба в сопровождении продолжительного шипения.

Наблюдатели сообщали, что звук бил не только по ушам — от него дрожали дома. Bama Boom — так назвали этот загадочный шум.

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