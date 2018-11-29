2018-11-29T14:36:43+03:00
Звезды

Беременная Мария Порошина показала дом, в котором живет за рубежом с любимым мужчиной

Последние месяцы в ожидании ребенка актриса проводит у моря
Ольга АНТОНОВА
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Актриса Мария Порошина.Актриса Мария Порошина.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Почти всю свою беременность Мария Порошина работала, не жалея себя. Актриса была задействована сразу в нескольких кинопроектов, которые не могла бросить на полпути, но, видимо, тогда беременную артистку грела мысль, что сразу после их окончания она улетит на море. Так и случилось. Месяц назад бывшая супругу Куценко прилетела на Кипр, откуда вскоре опубликовала селфи, сделанное на побережье. И скорей всего, здесь Порошина намерена пробыть до самых родов, для чего, артистка даже арендовала дом. А быть может и не арендовала, и это собственность ее возлюбленного, от которого звезда и ждет пятого ребенка. Фото жилища сама артистка опубликовала в своем инстаграме.

Двухэтажный коттедж поражает своими размерами, за большими окнами дома можно разглядеть интерьев апартаментов и саму актрису, которая, по всей видимости, занимается своими делами. Кроме того, рядом расположен бассейн с лежаками. Пейзаж дополняют пальмы, раскинувшиеся по всему периметру территории дома.

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Кто-то из подписчиков предположил, что поскольку по словам самой актрисы, ее новый возлюбленный живет за рубежом, то беременная Порошина приехала к нему, чтобы до появления ребенка провести время вместе. А многие отметили, что мечтают в действительности видеть перед собой такую идиллию.

Напомним, летом Порошина развелась с супругом Ильей Древновым, с которым прожила 17 лет. Актерам, которые то расставались, то вновь сходились, все же не удалось сохранить семью даже ради троих дочерей. Этому была рада мама Марии, которая делилась в одной из передач, что Древнов не торопился помогать супруге ни по хозяйству, ни в воспитании детей.

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