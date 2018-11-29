2018-11-29T11:23:07+03:00
Наука

Австралийские ученые впервые обнаружили пчелу с двумя отцами и без матери

У исследуемой самки не оказалось материнского ядерного генома
Григорий ПУШКАРЁВ
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Ученые уверены, что открытие подчеркивает гибкость в отношении воспроизводства насекомых.Ученые уверены, что открытие подчеркивает гибкость в отношении воспроизводства насекомых.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Группа ученых из Сиднейского университета обнаружила самку медоносной пчелы, у которой есть два отца и нет матери. Это первая подобная особь, наблюдаемая в природе, сообщается в журнале Biology Letters.

Самки пчел, муравьев и ос появляются из оплодотворенных яиц, у которых есть один набор хромосом от каждого родителя, в то время как самцы являются результатом неоплодотворенных яиц. При этом у этих насекомых наблюдается такое явление, как гинандроморфизм. Это позволяет им сочетать генотип и внешние признаки мужского и женского пола.

У медоносных пчел гинандроморфы обычно развиваются из комбинации диплоидной зиготы и гаплоидной мужской ткани, происходящей из так называемой “второй спермы” (когда более одного сперматозоида поступает в яйцеклетку и сливается с исходным клеточным кластером). Затем эти клетки начинают разделяться и становиться частью развивающегося эмбриона.

Чтобы лучше понять гибкость воспроизводства медоносных пчел, ученые исследовали 11 особей с вероятным гинандроморфизмом. Для начала они исследовали морфологию их различных тканей. Затем извлекли ДНК из каждой ткани и идентифицировали генетическое происхождение (материнское или отцовское) через генотипирование.

Генетические исследования показали, что у девяти из 11 гинандроморфов было два или три отца. Удивительно, что один гинандроморф - самка - имела двух отцов, но не было матери.

“Самка, которая имела двух отцов, была зарегистрирована у гаплодиплоидов впервые. Это представляет собой интересное явление, учитывая, что попытки слияния двух образцов спермы у млекопитающих не были найдены”, - подчеркнули исследователи.

Ученые уверены, что открытие подчеркивает гибкость в отношении воспроизводства насекомых и открывает путь к обнаружению потенциально новых социальных структур на уровне колоний.

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