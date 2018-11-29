55-летий Квентин Тарантино женился на дочери автора хита «Дива-ля вива»

В Голливуде «знатных холостяков» не так уж и много - Киану Ривз, Леонардо Ди Каприо, Аль Пачино...Но ряды их редеют - самые стойкие члены покидают кружок, выбирая семью. Несколько лет назад это сделал «главный холостяк планеты» Джордж Клуни, а вот буквально вчера - Квентин Тарантино.

daniellapick Даниэла Пик

55-летний режиссёр говорил, что совсем не против брака: вот стукнет ему 60 лет, он женится и засядет дома с книжками. Но планам не суждено было случиться. Еще в далеком 2009-м году Квентин привёз свой очередной кровавый фильм «Бесславные ублюдки» в Израиль. Позже, как водится, состоялся банкет, на котором были представители местной элиты. В том числе и поп-артист Цвика Пик со своей очаровательной 24-летней дочерью Даниэлой, певицей. Цвика человек известный не только в родном Израиле - в 98-м году Дана Интернешнл спела на «Евровидении» написаную им песню «Дива», и победила. Потом «Диву» кто только не перепевал - в том числе и наш Филипп Киркоров. Ну, в общем, как мы поняли, маэстро Пик мастер не только шлягеры писать. Его невероятной красоты дочь Даниэла на том вечере запала в душу голливудскому режиссеру, что тот влюбился.

Пара начала встречаться, и, не стесняясь, выходить в свет. Вот только руку и сердце Тарантино предлагать не спешил. Его тревожило, что семья - это сразу же много обязанностей, и никакой радости холостяка - ни смотреть фильмы днями напролет, не менять несколько стран за неделю. Но в прошлом году отец Даниэлы перенёс инсульт. Возможно это и повлияло на то, что девушка начала торопить Квентина со свадьбой. Мол, Квентин, может ты, конечно, и не заметил, но мне как бы уже 32 года.

danahareldesign Wedding day! Ph by @curtisdahl exclusive for @people

СМИ писали, что Пик даже поставила Тарантино ультиматум - или они заводят детей, или расходятся по-честному уехала из его дома в Лос Анджелесе с вещами, добавив, что времени на «просто встречи» у неё нет. И с днём рождения не поздравила. Прям поворот сюжета не хуже, чем в «Килл Билле» - разящий наповал. В 2017-м году пара обручилась. А вчера Квентин и 35-летняя Даниэла сочетались законным браком.