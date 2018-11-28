Потребительский экстремизм

Шкурный вопрос

Покупка продуктов в магазине в последнее время, если верить ТВ, как прогулка по минному полю: того гляди, подорвешься на некачественном товаре от производителя. Cтрашилки, которыми нас начали пугать еще в 90-е, по-прежнему живы. И чем популярнее продукт, тем больше мифов и небылиц о его опасности и вредности. Покупателю порой и невдомек, что он - одна из жертв лоббистских войн. А на войне, как говорится, как на войне.

Возьмем, например, мясную продукцию. Чем нас только не пугают. Например, тем, что она чуть ли не поголовно заражена сальмонеллезом и листериозом (главное, чтобы название пострашнее). Как аргумент: это же проверки вроде бы показали. В другой передаче неизвестные эксперты заявляют нам о том, что Международная ассоциация по изучению рака отнесла некую еду к той же категории канцерогенов, что и табак с асбестом. Но если копнуть поглубже, это не означает, что все эти вещества и продукты являются в равной степени опасными.

Откуда ветер дует?

- В последнее время Россия почти полностью отказалась от импорта курицы, мы на 70 - 80% «заместились» по свинине, растет производство говядины. Выгодно ли это компаниям, которые производили и поставляли их с 90-х годов на наш рынок? Безусловно, нет. Это крупные транснациональные компании. Для них Россия и сопредельные государства - серьезный рынок, который они хотели получить. А поскольку импортозамещение растет, мы готовы составить конкуренцию им на зарубежных рынках, такое положение дел их не может устраивать. Эти лоббистские войны возникают прежде всего потому, что наш рынок перестал быть их рынком, - уверен руководитель Центра экономико-аналитических исследований и IT-технологий, пресс-секретарь ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова» Дмитрий Гордеев.

И если бы речь шла только о мясе. Так нет - мифы сетью опутали прилавки наших магазинов. Лоббистские войны не обошли стороной и молочку. Что в ней только не находили. Самое страшное - пальмовое масло. О вреде его любят говорить представители молочных союзов и разные общества, от науки весьма далекие. Потому что это их бизнес. Вовсе неслучайно по поводу вредности пальмового масла не бьют тревогу ученые. Они знают: масло это не страшнее, чем молочный жир.

Давно кипят нешуточные страсти и вокруг куриного мяса: тут тебе и якобы напичкивание его антибиотиками, и отбеливание хлором куриных тушек, и накачивание разными добавками. Правда, когда дело доходит до разбора ситуаций, выясняется, что кормовые антибиотики в некотором количестве даже полезны, а хлор многие хозяйства давно не используют. В итоге тревога порой оказывается ложной, а неприятный осадочек остается.

Брат на брата

Но лоббистские войны развязываются порой не только извне.

- Мы понимаем, что крупные российские компании, охватывающие весь цикл производства от выращивания скота и птицы до промышленной переработки, не заинтересованы в ведении каких-либо войн. Ведь они так или иначе занимаются всеми видами этого бизнеса. Но есть монопроизводители, выпускающие один вид продукции. Случается, что некоторые из них становятся, как говорят юристы, «выгодоприобретателями» от нападок на разные виды мяса. К сожалению, они не отдают себе отчета в том, что подобный подход к ведению бизнеса негативно сказывается на рынке в целом и подрывает доверие отечественного потребителя к производимой у нас в стране продукции. Более того - помогают тем, кто пытается лишить нас продовольственной независимости, - говорит эксперт.

Количество борцов с недобросовестными производителями растет с каждым днем. По словам экспертов, все они декларируют в общественном пространстве, что занимаются защитой прав потребителей, но их деятельность можно сравнить с потребительским экстремизмом. Во главу угла ставится запугивание производителей и поборы с них. Живут такие организации за счет холдингов, с которыми удалось договориться.

По мнению научного руководителя Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии академика РАН Виктора Тутельяна, мясо было, есть и будет одним из основных продуктов питания, источником полезного белка.

- Все остальные страшилки про канцерогенность мяса, про наличие в нем вредных бактерий - от лукавого. Если есть контроль, а государство жесточайшим образом контролирует мясные изделия, то никакой опасности нет. Главное, соблюдайте в быту правила хранения продукта: держать в холодильнике, следить за сроком реализации. Любой продукт можно перевести в разряд опасных, если не будешь соблюдать элементарные гигиенические правила, - говорит ученый.

Рейтинг мифов

Миф первый: всех кур колют вредными антибиотиками

Правда: бройлеров не колют вообще. Все прививки идут в виде аэрозолей, которые цыплята вдыхают, или в виде выпойки, вакцину смешивают с кормом и водой. Соответственно ничего токсичного в такой вакцине нет, иначе бы однодневный цыпленок просто погиб. Кормовые антибиотики никакого вреда не несут, а наоборот - они положительно влияют на организм птицы: улучшают обмен веществ, повышают иммунитет, способствуют усвояемости кормов. В результате молодняк лучше развивается, быстрее растет, меньше болеет.

Миф второй: в переработанной продукции из красного мяса содержатся канцерогенные вещества, которые вызывают рак

Правда: некоторые лоббисты специально коверкают и извращают исследование ВОЗ, где нет ни слова о том, что переработанная продукция вызывает рак. Там сказано, что у исследуемых, возможно, на 18% повышается риск возникновения раковых заболеваний. Но при этом не учитывались система питания в целом, среда проживания, экологическая обстановка. Так что нет никаких объективных оснований считать, что мясо вызывает рак.

Миф третий: все добавки Е опасны для здоровья

Правда: говоря о вреде пищевых добавок, забывают, что пресловутый индекс Е означает главное - все эти добавки прошли глубочайшее исследование в Евросоюзе и разрешены для использования на его территории. Определены нормы, безопасные для употребления, и только после этого они допускаются на рынок. Эту тему любят муссировать производители вегетарианского и так называемого здорового питания. Однако на поверку в их продукции этих самых Е гораздо больше, чем в традиционной мясопереработке.

Миф четвертый: куриные тушки отбеливают хлором

Правда: российские птицефабрики вместо хлорсодержащих растворов давно уже обрабатывают птицу холодным воздухом, в котором распылены более безопасные уксусная и молочная кислоты. Также применяются препараты на основе перекиси водорода с добавлением надуксусной кислоты, они обеспечивают гибель всех болезнетворных микроорганизмов, в том числе сальмонеллы. А перекись водорода, как известно, разлагается на безвредные для человеческого организма кислород и воду.