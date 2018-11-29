Авиабилеты подорожают из-за керосина

«Аэрофлот» заявил о повышении топливного сбора: с 27 ноября на 200 руб. для эконома и комфорт-класса, на 400 руб. для бизнес-класса. Крупнейший российский авиаперевозчик объясняет это растущими ценами на авиакеросин.

- Подорожание керосина на рынке в этом году по отношению к прошлому году составило 35%. «Аэрофлот» потерял выпадающих доходов в этом году только по керосину 32,8 млрд. руб. Это наши ожидания по году, - рассказал гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

Напомним, в прошлый раз авиакомпания поднимала топливный сбор в июле. Эконом тогда тоже подорожал на 200 руб., бизнес — на 400 руб.

Другие крупные перевозчики - S7 Airlines и Utair — летом также заявили о намерении поднять топливный сбор на 200 руб. для эконома. Ждать ли цепной реакции сейчас?

- Юридически понятия топливный сбор нет, - объясняет ведущий научный сотрудник Института экономики транспорта Федор Борисов. - Его придумали маркетологи авиакомпаний, чтобы объяснить подорожание билетов — мол, не мы виноваты. Многие перевозчики, особенно небольшие, жалуются на стоимость топлива, но не все могут позволить себе поднять стоимость перелета. Тогда уйдут пассажиры.

У «Аэрофлота» с пассажиропотоком проблем нет. За 10 месяцев 2018-го года компания перевезла на 10% больше людей, чем в 2017-м.

Впрочем, по прогнозам аналитиков, перед Новым годом воздушные перелеты будут дорожать не только у «Аэрофлота». И не столько из-за цен на топливо, сколько из-за возрастающего спроса. На время праздников авиабилеты в Европу или южные курорты дорожают на 30-50%. На стоимость влияет и время покупки — чем меньше времени до вылета, тем дороже. На этом фоне лишние 200 руб. топливного сбора как-то теряются.