2018-11-29T15:48:42+03:00
Звезды

Билан «увёл» невесту Крида

Бывшая девушка певца снялась в ролике победителя «Евровидения» [видео]
Алина ЧЕРНОВА
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Бывшая девушка Егора Крида Дарья Клюкина снялась в клипе Димы Билана.Бывшая девушка Егора Крида Дарья Клюкина снялась в клипе Димы Билана.
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Первое место в трендах Ютуба и враг в лице Егора Крида - так для Билана прошла премьера ролика «Молния». Интрига в том, что в роли возлюбленной Димы снялась бывшая девушка Егора Крида Дарья Клюкина. Крид уже удалил Билана из списка друзей в Инстаграме. Такие страсти кипят! Видимо, чувства к Дарье у Егора не остыли. Настроение передалось и клипу, работа получилась достойная в стилистике фильмов Marvel. В клипе Билана снялась и ещё одна участница шоу «Холостяк» —Виктория Короткова.

- Это было три дня незабываемых и веселых съёмок в Москве. Вместе с Дашей я успел побывать в суде, в ночном клубе… мы даже успели полетать! В клипе много массовых сцен, очень веселых моментов, которые все вы сможете наблюдать в этом музыкальном ситкоме, - рассказывает Дима Билан. - Я очень люблю, когда вся команда на площадке способна увидеть художественное: от ассистента до технического специалиста по свету. Глядя на снятые пространства, я вспоминаю дома культуры, институты и чувствую запах советской эстетики.

Кадр из нового клипа Димы Билана.

Кадр из нового клипа Димы Билана.

Победительница шоу «Холостяк», модель и блогер Дарья Клюкина тоже поделилась впечатлениями об участии в съемках музыкального видео:

Дима Билан - Молния (премьера клипа, 2018).

- Мне было очень легко и интересно, мы много смеялись. Спасибо Диме, что поддерживал меня во время съёмок и нашего танца. Мне бы хотелось, чтобы люди улыбнулись, когда увидят нашу молнию. Для меня это очень интересный опыт. Диме желаю творческих успехов и ещё больше вдохновения. Также хочу поздравить его с присвоением звания «заслуженный артист РФ». Он как никто этого достоин.

Модель и блогер Виктория Короткова тоже осталась довольна и съемочным процессом, и результатом:

- Это невероятный опыт! Благодарю Диму за такой подарок. Представляете, еще в школе я покупала журнал «Все Звезды», вырывала оттуда плакаты с изображением Димы, поэтому вся моя комната была увешана его портретами, а теперь я с ним в одном клипе. Фантастика!.

А на сцене мы сможем увидеть «Молнию» в новом шоу «Планета Билан», которое состоится 6 февраля в Москве в «ВТБ Арена» и 22 февраля в Санкт-Петербурге в «Ледовом Дворце». Плюс ко всему артист поедет в большой тур.

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