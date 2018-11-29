2018-11-29T17:12:07+03:00
Политика

«Неправильно отношусь к Варфоломею и нецензурно говорю о Филарете»: на наместника Киево-Печерской лавры завели уголовные дела

А в саму обитель впервые за 30 лет пришли с проверкой
Ася ХОВАНСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Впервые за 30 лет чиновники решили проверить церковные святыни и другие ценности, которые были переданы обители после ее возрождения в 1988 годуВпервые за 30 лет чиновники решили проверить церковные святыни и другие ценности, которые были переданы обители после ее возрождения в 1988 годуФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В среду вечером из Киево-Печерской лавры пришла очередная тревожная новость: сюда заявились незваные гости (позже оказалось, что из минкультуры Украины) и начали инвентаризацию. Впервые за 30 лет чиновники решили проверить церковные святыни и другие ценности, которые были переданы обители после ее возрождения в 1988 году.

А в четверг на специальном брифинге наместник лавры митрополит Чернобыльский и Вышгородский Павел уточнил, что это все-таки не опись, а проверка, которая будет длиться еще в течение дня. Рассказал он и заведенных на него в незалежной уголовных делах. Сразу нескольких под грифом "секретно". За что - просто фарс.

- Знаю из достоверных источников, что против меня, как гражданина Украины, открыто несколько дел, правда, они идут под грифом закрытости, но можно догадываться, что они мне могут инкриминировать, - сообщил владыка. - То, что мне инкриминируют на основании каких-то религиозных недоразумений, что я неправильно отношусь к Патриарху Варфоломею (главе Константинопольского патриархата. - Ред.), что какими-то нецензурными словами говорю о Филарете (лидере украинских раскольников. - Ред.) - это все домыслы и неправда...Много звучит вопросов, правомерны ли действия власти. Эти действия не являются правомерными, на меня оказывается давление - и угрозы, и звонки - и на многих других. Причин я не могу назвать, я их не знаю.

Вновь напомнив всем неравнодушным, что каноническая церковь - "церковь русская, а не российская", митрополит добавил, что в случае чего готов и к обыскам. Ежели киевские власти дойдут и до такого.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Почаевскую лавру обвинили в сотрудничестве с российскими спецслужбами

Другую знаменитую обитель канонической церкви на Украине, на которую давно покушаются раскольники - Почаевскую лавру - сейчас обвинили в связях с российскими спецслужбами. По словам депутатов от Блока Порошенко, с ними сотрудничают охранники лавры. Причем у некоторых якобы нет даже украинского гражданства.

- Это клевета. Все охранники являются гражданами Украины, имеют паспорт гражданина Украины и прописку. Почему эти люди распространяют клевету на Почаевскую лаврц? Господь им судья. Не обращайте на это внимания, прошу святых молитв за лавру, за ее монахов, - заявил в видеообращении на YouTube представитель лавры иеродиакон Корнилий.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Киев наказал нелояльные регионы»: Чем грозит военное положение югу и востоку Украины
Политолог Александр Асафов рассказал «Комсомольской правде», что означает введение военного положения в приграничных с Россией, Черным морем и Приднестровьем регионах Украины
Новости 24
Стало известно, как бескровный Эдвард из «Сумерек» смог заниматься сексом
ЕС выступил за ограничения на использование автономных вооружений
Президент одобрил новую Доктрину энергобезопасности России
Отсутствие знака «Шипы» может принести много проблем, уверены автомобилисты
Власти Китая прервали работы ученых по модификации генов эмбрионов человека
Во Франции женщина угрожала взорвать местный банк
В Эстонии вандалы осквернили мемориал жертвам коммунизма
Аршавин назвал Кокорина вторым лучшим футболистом в России
Минэнерго: прибыльность АЗС восстанавливается
В Россию вернулся последний пострадавший при инциденте в римском метро
Хулиганы ограбили певца Dante, приняв его за Билана
Первый пистолет Джеймса Бонда выставят на торги в Лондоне
Бывший пресс-секретарь Медведева получила орден Александра Невского
Звонки о "минировании" ТЦ в Москве поступили с номера пенсионерки из Балашихи
В России новый iPhone X подешевел на 20 тысяч за год
На Ямале готовится к открытию первая зимняя трасса