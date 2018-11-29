ЦСКА заработал в Лиге чемпионов почти на 20 млн евро больше чем «Локомотив»

Сколько заработал ЦСКА

Лига чемпионов – самый богатый футбольный турнир мира. В нее каждый сезон делят миллиарды евро. И часть от этой суммы перекачивается на счета в том числе и российских клубов. Этот доход от УЕФА делится на несколько пунктов.

Призовые за выход в групповой этап. Они у всех участников Лиги чемпионов равные и составляют 15,25 млн. евро.

Призовые за матчи. За каждую победу на групповом этапе полагается 2,7 млн евро, за ничью – 0,9 млн. У ЦСКА пока есть 1 победа и 1 ничья. В сумме – 3,6 млн евро.

Исторические премиальные. Это новинка от УЕФА. С этого года часть премиальных делится между клубами в зависимости от того, как часто они играют в Лиге чемпионов. Завсегдатаи турнира получают очень приличную надбавку (тот же «Реал» хапнет 35 млн. евро). ЦСКА скромнее, он хоть и часто играет в ЛЧ, но успехи у него не такие, как у мадридского клуба, и УЕФА армейцам выписал 14,4 млн евро.

Билеты. Вот тут ЦСКА развернулся. Посмотрев на жеребьевку команды, боссы команды смекнули – на таких соперников можно собирать аншлаги. Но свой стадион на Песчаной улице им показался маловат – всего 30 тыс. зрителей. То ли дело «Лужники» - почти 80 тысяч! И ЦСКА попросил у УЕФА разрешить им играть на самом большом стадионе страны. Те были не против и армейцы начали продавать билеты. Получилось у них здорово: на «Реал» пришло 71 811 болельщиков, на «Рому» - 64 451 человек, на «Викторию» - 52 892. Так в России на Лигу чемпионов не ходили еще никогда! По разным прикидкам получалось, что в среднем за игру ЦСКА зарабатывал на билетах 2,5 млн евро! Пришлось конечно платить и за аренду «Лужников» (9 млн рублей за матч), но в целом можно записать 7 млн. евро доходах на билетах.

Итого: 40,25 млн. евро за неудачную для ЦСКА Лигу чемпионов. Это очень здорово – примерно половина бюджета на год.

Сколько заработал «Локомотив»

У железнодорожников суммы скромнее. Считаем.

Призовые за выход в групповой этап. 15,25 млн. евро, тут без изменений.

Призовые за матчи. «Локомотив» полтора десятилетия ждал возвращения в Лигу чемпионов, и перегорел – только одна победа после четырех стартовых поражений. 2,7 млн. евро в копилку.

Исторические премиальные. У «Локомотива» в последнее десятилетие все не слишком хорошо с историей. Отсюда и маленький бонус от УЕФА – всего 3,3 млн. евро.

Билеты. «Локомотив» сейчас старается вернуть болельщиков на свои трибуны, добился кое-каких успехов, но по сравнению с ЦСКА цифры посещаемости скромны: на матч с «Шальке» - 21,4 тысячи зрителей, на «Порту» - 16 тыс, на «Галатасарай» - 14 тыс. В среднем – чуть больше 17 тысяч болельщиков на игре, то есть в 3,7 раз меньше, чем у армейцев в «Лужниках». Значит и доход не более 2 млн. евро.

Итого: 23,25 млн. евро. Вдвое меньше, по сравнению с ЦСКА, но все равно большие деньги. Вот ради них и идет борьба в чемпионате России – ведь в Лигу чемпионов от России напрямую проходят только обладатели золотых и серебряных медалей, а с «бронзой» придется пробиваться через отборочные матчи.