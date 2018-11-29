Режиссер, снимавший фильм о Браудере, Андрей Некрасов: Человек, придумавший санкционный акт Магнитского — антироссийский расист!

Еще лет десять назад мне и в голову бы не пришло брать у этого человека интервью. По идеологическим, так сказать, соображениям. О чем говорить с режиссером, который снимал фильмы о том, как «ФСБ взрывает Россию» и травит полонием Александра Литвиненко? Ничего не поделаешь – многие из нас оказались за последние 10 лет по разные стороны баррикад. Было, впрочем, в работах этого режиссера, тридцать лет живущего на Западе, нечто такое, что заставляло смотреть его фильмы не по разу: сомнение. Редкое по нынешним временам качество, которое сыграло с ним в итоге злую шутку.

Несколько лет назад Некрасов решил снять фильм о деле Магнитского, в общеевропейском духе, и начал собирать материал. И обнаружил, что все было не так, как об это кричали в западной прессе. Концы отчаянно не срастались. По всему выходило, что смерть аудитора более всего была выгодна самому Уильяму Браудеру.

Так Андрей Некрасов стал оппозиционером в стане оппозиции и главным в мире «браудероведом». Кому было еще звонить, как не ему – после того, как российская прокуратура недвусмысленно объявила, что подозревает Уильяма Браудера в убийстве Сергея Магнитского…

Версия отравления отработана не была

- Как вам новости из России о новых выводах следствия?

- Я хотел бы, конечно, увидеть документы и сам в этом убедиться. Хотя лично мне было давно ясно, что смерть Магнитского была выгодна Браудеру, а не тем, кого он обвиняет.

- С самого начала?

- Нет. Видите ли: меня обманули. Я верил в версию Браудера, которая оказалась ложной.

Он обманывает весь мир, говоря о том, что Магнитского в тюрьме забили насмерть. Приводимые им доказательства – неправда. Американская организация «Врачи за права человека» провела расследование, которое Браудер сам же заказал и оплатил – то есть, их нельзя подозревать в предвзятости в пользу России. Так вот: они ни разу не назвали причиной смерти Магнитского избиение.

Что же было на самом деле? Человек умер. Как? Жаловался на здоровье, но при этом не просил суд изменить ему меру пресечения. Почувствовал себя плохо утром 16 ноября 2009 года, говоря, что накануне «рыбки поел», и тем же вечером умер. Что это была за рыбка? Версия отравления отработана не была.

На самом деле, главным героем «дела Магнитского» является вовсе не Магнитский, а сам Уильям Браудер, который прикрывается его смертью, отводя удар от себя. Сергей Магнитский – это одна из его уловок. Он был главным свидетелем в расследовании против него. Можно только сожалеть о том, что Магнитского не уберегли, он бы многое мог рассказать.

Андрей Некрасов стал оппозиционером в стане оппозиции и главным в мире «браудероведом»

Магнитский - не Магнитский?

- Вы помните момент, когда вас осенило, что факты не сходятся?

- Первые сомнения возникли, когда уже заканчивал сценарий и подбирал актеров. Я искал логику. И не находил.

Честно сказать, я удивляюсь, что все это со мной произошло. Редко бывает так, что человек во что-то искренне верит, а потом разубеждается с такими невероятными последствиями. А было именно так. Я реально мучился. Я говорил себе: Браудер врет! А потом: нет, этого не может быть! Ночью мысли шли в одном ключе, а утром в обратном. Давайте рассуждать: вот Джулиан Ассанж, который слил огромные объемы материалов. Вот Челси Мэннинг. Вот Эдвард Сноуден. А что сделал Магнитский? Что доказывает то, что он был великий разоблачитель? Врет Браудер и называя его адвокатом или юристом, в то время как Магнитский был просто бухгалтером, даже если теперь у этого слова есть синоним «аудитор».

История разваливается прямо у тебя в руках: разоблачительная деятельность Магнитского началась якобы с того, что он заявил о преступлении в полицию. «Лучший адвокат в Москве» и «критик режима», как его называют на Западе, должен знать как все в России коррумпировано и опасно. Ну так пошел бы со своими разоблачениями, например, в «Новую газету», или позвонил собкору «Нью-Йорк Таймс» в Москве! А он отправился в полицию жаловаться на полицию! Но даже и это не так! Магнитского вызвали по повестке, и в рамках уголовного дела допрашивали как свидетеля. И все! Больше, по сути, в этом деле ничего нет!

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- Вам удалось задать эти вопросы самому Браудеру?

- Да, но это было непросто. У меня было с ним несколько интервью. Если вы начинаете задавать ему вопросы, даже очень осторожные - он моментально начинает вас подозревать. Браудер терпит только тех журналистов, которые смотрят ему в рот и повторяют в точности то, что он сказал.

Но как только я задавал конкретные вопросы, он от них уходил. Я спросил: «Кто был первым, кто сообщил о хищении из казны 230 миллионов долларов? Я не нашел в деле информации, что это был именно Магнитский» (публикации в российской печати появились даже раньше, чем его спрашивали об этом на допросе. И тут Браудер занервничал: «Может быть, это был и не Магнитский, это не важно, мы работали как команда». Но ведь Браудер убедил весь мир, что именно Магнитский раскрыл преступление.

В конце концов он прервал интервью и ушел, обвинив меня в том, что я распространяю версию ФСБ и обеляю правительство Российской Федерации…И тогда я окончательно понял, что этот человек врет.

«Проходимец и авантюрист»

- Разумеется, он вам это не спустил с рук…

- Когда мой фильм («Акт Магнитского. За кулисами» - Г.С.) запретили к показу в Европарламенте – это для меня было шоком. Я искренне считал, что в отличие от Госдумы - это все-таки «место для дискуссий». Пришли люди, которые хотели со мной поспорить, и но за несколько минут до начала я вынужден был сообщить, что фильм показываться не будет. Телевизионная премьера на немецко-французском телеканале ARTE, который был одним из спонсоров картины, должна была состояться через несколько дней, в прайм-тайм. Но Браудер напугал и их. Сложилась патовая ситуация: телеканал требовал, чтобы я вырезал из фильма все цитаты Браудера. Но без них не было бы фильма. Затем началась политическая травля: на меня напал в прессе специальный докладчик ПАСЕ по Магнисткому Андреас Гросс, а затем и другие политики. Нельзя сказать, что мне вообще не давали слова - некоторые СМИ брали у меня интервью, но в конце резюмировали: а на самом деле все было иначе – и рассказывали историю Браудера, как факт.

Не нужно запрещать фильм через суд, чтобы его уничтожить – достаточно разослать письма во всевозможные инстанции с фотографиями следов от наручников на руках Магнитского, как сделал Браудер перед несостоявшейся премьерой в Европарламенте. Тот, кто с ним не согласится, будет назван российским пропагандистом. Это реальный кризис демократии на Западе.

Смерть Магнитского была выгодна Браудеру, а не тем, кого он обвиняет

- «Демократии», которая называет Браудера одним из самых выдающихся «правозащитников» в мире…

- Когда он в свое время уклонялся от налогов в Калмыкии во время второй чеченской войны, его права человека не волновали. Браудер – реальный проходимец и авантюрист.

Шекспир отдыхает

- С легализации мифа о Магнитском и начался, собственно, новейший этап холодной войны, после чего последовали списки и санкции. И понеслось…

- Меня скорее удручает другое: то, что в России многие этому поддакивают, хотя должны были посмотреть на ситуацию трезво. Если Сергей Магнитский что-то знал, то почему его год держали в тюрьме? Свидетелей обычно убивают тихо и быстро. Когда арестовывают оппозиционеров, все за них громко заступаются – но когда арестовали Магнитского, никто ничего не написал и нигде не выступил! И Браудер, который обычно гениально использует любую возможность высказаться в прессе, тоже ни слова не обронил. Потому что он все это придумал позже. Почему правозащитники отказываются обращать внимание на эти элементарные факты?

Главным распространителем этой истории в России был Алексей Навальный, перепечатывая слово в слово все презентации Браудера со стрелочками, кто, что и откуда якобы украл. Если Навальный и остальные свои расследования проводит так же – то, может быть, стоит внимательно присмотреться и к ним? Со многими российскими оппозиционерами я долгие годы лично дружил. Мне даже предлагали быть кандидатом в депутаты от ПАРНАСа. После того, как они узнали о моём фильме, меня из партии исключили. Не посмотрев, я думаю, фильма, не говоря о каких-либо дебатах. Очень демократично поступили.

- Вы не жалеете, что замахнулись на миф?

- К сожалению, эту холодную войну мы ведем на западном поле и потому вынуждены играть по их правилам. Как только в европейских головах маячит образ российского полицейского, там отключается всякая логика и замешивается коктейль из пренебрежения и ненависти по отношению к России. Браудер этим пользуется. А наша либеральная интеллигенция поддерживает человека, которого можно назвать антироссийским расистом.

Трейлер фильма Акт Магнитского. За кулисами .

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