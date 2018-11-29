Американский Чикатило: 78-летний заключенный сознался более чем в 90 убийствах

Эта история заставила вздрогнуть всю Америку. Осужденный за убийства трех женщин 78-летний Самуэль Литтл начал давать новые показания. Он уже сознался более чем в 90 убийствах. Часть подтверждена, остальные признания следователям еще предстоит проверить. «Комсомолка» прочитала в The Washington Post о том, как продвигается расследование этого жуткого дела.

Загадочное убийство в округе Принс-Джордж

С 1972 года дело об убийстве неизвестной женщины преследовало детективов округа Принс-Джордж (штат Вирджиния). Из улик — только останки скелета. Следователи даже не знали, кем она была и как погибла в лесах до тех пор, пока спустя несколько месяцев блуждающий охотник обнаружил кости.

И вот месяц назад специалистами по нераскрытым делам улыбнулась удача. 78-летний заключенный, отбывающий наказание в Техасе, начал признаваться в десятках убийств, совершенных в 1970 — 2005 годах по всей стране. По показаниям Самуэля Литтла, одно из описанных им 90 убийств, подходило под убийство Джейн До, найденную 46 года назад в городе Лорел (шт. Мэриленд). Следователи приехали в Техас этой осенью для допроса в надежде на то, что один из самых кровавых серийных убийц в истории США поможет им выяснить имя неизвестной жертвы из Принс-Джорджа.

Киллер с феноменальной памятью

В тот день Литтла допрашивали 5 разных групп следователей. До того, как команда детективов из Лорел и агент ФБР начали допрашивать Литтла, с ним побеседовали другие следователи.

- Нам сказали не просить его делать признания ради семей погибших. Он считал, что жертвы не заслуживают сожаления, поэтому он просто ничего бы не сказал, - рассказал сержант Грег МакДональд.

Хотя с тех пор прошли десятилетия, Литтл помнил все до мелочей. Следователи рассказали, что он описывал дорожные знаки, которые видел тогда, грунтовые дороги, по которым он ехал, перекрестки… Пока с точностью не указал место, где он оставил тело женщины. Эти детали в точности совпадали с тем, что детективы знали о местности.

- Когда ты с ним разговариваешь, можно заметить, как он оживляется, описывая совершенные убийства и то, как он душил свои жертвы, - сказал Берни Нельсон, один из детективов. - Он смотрел прямо в глаза и говорил, что не мог остановиться. Он — монстр.

С каждой новой деталью, которую раскрывал Литтл, детективы по нераскрытым делам из Принс-Джорджа становились все более уверены в том, что дело Джейн До раскрыто. Сейчас они рассчитывают на то, что Литтл поможет им выяснить, кем она была.

Поскольку Литтл и так осужден на три пожизненных срока и умрет в тюрьме, полицейские уже заявили, что не будут выдвигать против него формальные обвинения в этой смерти, хотя подобная опция у них всегда под рукой.

Самый массовый маньяк США

На этой неделе ФБР заявила, что Литтл связан где-то с 90 убийствами.

Сейчас Литтл отбывает три пожизненных срока в Калифорнии за убийство трех женщин. Внимательно изучив имеющиеся улики, следователи выяснили, что он причастен к одному убийству в Техасе. Весной этого года из Техаса для допроса прибыл следователь. Литтл согласился говорить только если из Калифорнии его переведут в другую тюрьму. Маньяка этапировали в Техас, где он и начал раскрывать детали того, в каких штатах он был и каких женщин убивал.В ФБР заявляют о том, что им удалось пока подтвердить 34 смерти, описанные Литтлом. Многие еще лишь предстоит доказать, а некоторые по-прежнему остаются неподтвержденными.

Все ради сексуального удовлетворения

Полиция Принс-Дорджа сейчас пытается получить от Литтла более детальные сведения об убитой женщине, а также составить фоторобот. По словам следователя, во время допроса Литтл продемонстрировал настоящую фотографическую память.

- Это дает надежду на то, что она будет идентифицирована. - сказал МакДональд.

В описании, которое он сначала изложил полицейским из Техаса, Литтл описал, как встретился с женщиной на автобусной станции. Согласно докладу правоохранителей, Литтл и девушка знали друг друга всего лишь три дня, когда они поехали в лесистую местность. По признанию Литтла, девушка полагала, что они свернули на проселочную дорогу для того, чтобы заняться сексом. Здесь-то, признался маньяк, он и убил ее, а тело попросту бросил.

Литтл рассказал следователям о последних минутах ее жизни — он задушил ее на заднем сиденье, но она пришла в сознание. Когда она попыталась сбежать, Литтл настиг ее и «убедился в том, что на этот раз она мертва».

Следователи обнаружили, что эти подробности идеально совпадают с обстоятельствами убийства в 1972 году Джейн До. Описание девушки так же подходило под отчет судмедэкспертов. Детективы полагают, что это белая женщина, блондинка, около 20 лет, ростом приблизительно 165 см.

Литтл рассказал детективам и то, что она была из Массачусетса, у нее был ребенок и недавно она развелась со своим мужем.

Во время допроса Литтл приходил в восторг, рассказывая о том, как он без сожаления душил своих жертв ради сексуального удовлетворения. Именно этой радостью, которую ему доставляли воспоминания, детективы и объясняют добровольные признания Литтла.

- Он был раздосадован, что детективы не смогли найти ее раньше, потому что он хотел увидеть фотографию трупа, - сказал один из следователей.