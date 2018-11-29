Мать настаивает на операции по смене пола для своего 6-летнего сына
На фотографии 6-летний мальчик Джеймс из Техаса.
Правда, его мама считает, что он девочка. Поэтому она одевает его в платья и называет именем Луна. И, конечно, настаивает на скорейшей операции по смене пола.
А вот папа Джеймса уверен, что его сын - самый что ни на есть сын. Когда мама не видит, Джеймс одевается как мальчик и любит устраивать с друзьями подушечные бои. А любимый герой Джеймса - мужественный Капитан Америка.
Узнав об этом, мама Джеймса обвинила отца в неспособности признать ребенка трансгендером. И суд с ней согласился.
Мать настаивает на операции по смене пола для своего 6-летнего сына
Папе Джеймса запретили одевать сына в мужскую одежду.
Теперь мама добивается единоличной опеки над ребенком. А также требует, чтобы папа поскорее оплатил гормональную терапию и операцию Джеймса, которые наконец-то сделают из этого шестилетнего мальчика девочку.
У меня все.
У человечества, похоже, тоже.
Женщина через суд уже запретила отцу одевать мальчика в мужскую одежду
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