На фотографии 6-летний мальчик Джеймс из Техаса.

Правда, его мама считает, что он девочка. Поэтому она одевает его в платья и называет именем Луна. И, конечно, настаивает на скорейшей операции по смене пола.

А вот папа Джеймса уверен, что его сын - самый что ни на есть сын. Когда мама не видит, Джеймс одевается как мальчик и любит устраивать с друзьями подушечные бои. А любимый герой Джеймса - мужественный Капитан Америка.

Узнав об этом, мама Джеймса обвинила отца в неспособности признать ребенка трансгендером. И суд с ней согласился.

Мать настаивает на операции по смене пола для своего 6-летнего сына

Папе Джеймса запретили одевать сына в мужскую одежду.

Теперь мама добивается единоличной опеки над ребенком. А также требует, чтобы папа поскорее оплатил гормональную терапию и операцию Джеймса, которые наконец-то сделают из этого шестилетнего мальчика девочку.

У меня все.

У человечества, похоже, тоже.

Женщина через суд уже запретила отцу одевать мальчика в мужскую одежду

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