2018-11-29T21:15:14+03:00
Общество

Мать настаивает на операции по смене пола для своего 6-летнего сына

Женщина через суд уже запретила отцу одевать мальчика в мужскую одежду
Маргарита СИМОНЬЯНгл. редактор телеканала Russia Today
Поделиться:
Когда мама не видит, Джеймс одевается как мальчик и любит устраивать с друзьями подушечные боиКогда мама не видит, Джеймс одевается как мальчик и любит устраивать с друзьями подушечные бои
Изменить размер текста:

На фотографии 6-летний мальчик Джеймс из Техаса.

Правда, его мама считает, что он девочка. Поэтому она одевает его в платья и называет именем Луна. И, конечно, настаивает на скорейшей операции по смене пола.

А вот папа Джеймса уверен, что его сын - самый что ни на есть сын. Когда мама не видит, Джеймс одевается как мальчик и любит устраивать с друзьями подушечные бои. А любимый герой Джеймса - мужественный Капитан Америка.

Узнав об этом, мама Джеймса обвинила отца в неспособности признать ребенка трансгендером. И суд с ней согласился.

Мать настаивает на операции по смене пола для своего 6-летнего сына

Мать настаивает на операции по смене пола для своего 6-летнего сына

Папе Джеймса запретили одевать сына в мужскую одежду.

Теперь мама добивается единоличной опеки над ребенком. А также требует, чтобы папа поскорее оплатил гормональную терапию и операцию Джеймса, которые наконец-то сделают из этого шестилетнего мальчика девочку.

У меня все.

У человечества, похоже, тоже.

Женщина через суд уже запретила отцу одевать мальчика в мужскую одежду

Женщина через суд уже запретила отцу одевать мальчика в мужскую одежду

Опубликовано на странице автора в соцсетях.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Говорить про папу в школе я бы вовсе запретил
В учебнике для 4 класса «Литературное чтение» оказалось одно скандальное школьное задание: написать письмо отцу на фронт. Иные родители гневно отреагировали на это. Наш колумнист Николай Варсегов отозвался на эту тему
Новости 24
Константинопольский патриархат составил устав для церкви Украины
Кремль не получал официальных данных об отмене встречи Трампа и Путина
Итог матча Спартак - Рапид: москвичи уступили 1:2, опустившись на 3 место в группе
Хаски отменил концерты в шести городах России
Стала известна дата трансляции «Разговора с Дмитрием Медведевым»
Трамп отменил встречу с Путиным
Канада ввела санкции против 17 подданных Саудовской Аравии
В Кремле установят столетнюю елку из Подмосковья
Появилось видео массового ДТП на Горьковском шоссе в Подмосковье
Украина закроет доступ иностранцев в Крым через свою территорию
Самый толстый подросток в мире похудел на один центнер
Денис Глушаков выйдет в стартовом составе капитаном "Спартака" на игру с "Рапидом"
Стало известно, как бескровный Эдвард из «Сумерек» смог заниматься сексом
ЕС выступил за ограничения на использование автономных вооружений
Президент одобрил новую Доктрину энергобезопасности России
Отсутствие знака «Шипы» может принести много проблем, уверены автомобилисты
Власти Китая прервали работы ученых по модификации генов эмбрионов человека
Во Франции женщина угрожала взорвать местный банк
В Эстонии вандалы осквернили мемориал жертвам коммунизма
Аршавин назвал Кокорина вторым лучшим футболистом в России
Минэнерго: прибыльность АЗС восстанавливается
В Россию вернулся последний пострадавший при инциденте в римском метро
Хулиганы ограбили певца Dante, приняв его за Билана
Первый пистолет Джеймса Бонда выставят на торги в Лондоне
Бывший пресс-секретарь Медведева получила орден Александра Невского
Звонки о "минировании" ТЦ в Москве поступили с номера пенсионерки из Балашихи
В России новый iPhone X подешевел на 20 тысяч за год
На Ямале готовится к открытию первая зимняя трасса