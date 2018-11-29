В Китае и в России покажут первую совместную комедию «Как я стал русским»

Россия и Китай традиционно сотрудничают во многих сферах, в том числе и в киноиндустрии. Поднебесная в последние годы удерживает звание второго по величине мирового рынка кинопроката после США и Канады. И это далеко не предел: по данным исследовательской компании Deloitte, к 2020 году он превысит рынок всей Северной Америки. Перспективы российско-китайского сотрудничества в области кино эксперты обсудили в рамках 107-го Российского Кинорынка, завершившегося на днях в Москве.

О том, какие российские новинки увидят китайские зрители, как отечественное кино принимается в Поднебесной, и над какими совместными проектами наши страны будут работать в ближайшем будущем, рассказали директор Департамента кинематографии Министерства Культуры РФ Ольга Любимова, генеральный продюсер компании All Media Георгий Шабанов, директор Департамента международных продаж «Централ Партнершип» Екатерина Пшеницына, генеральный продюсер студии Wizart Film Юрий Москвин, а также руководитель проектов китайского направления коммуникационного агентства iMARS Алексей Чигадаев. Подобные встречи, в ходе которых представители киноиндустрии и госструктур обмениваются опытом, помогают найти наиболее эффективные инструменты для дальнейшего развития российского кино на китайском рынке.

За последние пять лет в КНР было показано восемнадцать российских картин, общие кассовые сборы составили 65 млн. долларов. На фоне 383 миллионов, которые в Поднебесной выручил американский «Форсаж 8», и 193 миллионов, заработанных в прокате индийской картиной «Дангал», цифра не выглядит очень большой. Но, учитывая, что ранее в Китае не было представлено ни одной российской ленты, это настоящий прорыв.

По мнению директора Департамента кинематографии Министерства культуры РФ Ольги Любимовой, поддержка российских фильмов в Китае – очень важное и перспективное направление: «Задача поддерживать российские проекты, выходящие на китайский рынок, стоит перед нами не только на уровне Министерства культуры, но и на уровне Министерства экономического развития, Министерства финансов, и так далее».

Наступающий 2019 год должен открыть новую страницу в истории российско-китайского проката. 17 января в России, а уже на следующий день, 18 января, в Китае стартует премьера первой совместной комедии «Как я стал русским». Фильм снят по мотивам одноименного сериала, который шел на российском телеканале «СТС». Китайская сторона сначала приобрела права на показ, а затем вышла к создателям сериала с инициативой снять полнометражную ленту о приключениях китайского юноши, влюбленного в русскую девушку. В России историю посчитали подходящей для совместного проекта и решили делать кино на оба рынка. Режиссерами комедии выступили Акаки Сахелашвили и Ся Хао. Главные роли исполнили Дун Чан, Елизавета Кононова, Виталий Хаев, Сергей Чирков, Грант Тохатян и другие актеры.

Согласование проекта шло на всех этапах, от сценария до съемок, при этом учитывались национальные особенности каждой страны. Ожидается, что кассовые сборы картины в Китае составят 40 млн. долларов.

- Китайцы очень хорошо относятся к России и им будет интересна интернациональная история любви, - считает продюсер фильма «Как я стал русским» Георгий Шабанов. - Раньше китайцы называли всех русских «большой брат», а сейчас – «боевым народом». Кстати, в Китае картина «Как я стал русским» дословно переводится «Как я стал представителем боевого народа».

Это далеко не первый проект, в котором Россия и Китай перешли от простого привлечения авторских прав к совместному написанию сценариев и совместной съемке. В апреле этого года на экраны вышел российский мультипликационный фильм «Снежная королева 3: Огонь и лед», в создании которого принял участие Китай. За четыре дня показа в кинотеатрах Поднебесной было продано билетов на сумму 43 миллиона юаней, в результате чего мультфильм занял второе место по уровню кассовых сборов среди российских работ в китайском прокате.

- Если прокат первой части собрал в Китае $700 тысяч, второй – $4,8 млн, то на третью пришлось более $11 млн. Ожидания за показ четвертого фильма составляют $20-25 млн., - рассказал Юрий Москвин, генеральный продюсер студии Wizart Film и продюсер франшизы «Снежная королева». - Мы достигли более высокого уровня качества графики, чем китайские коллеги. Кроме того, мы создаем фильмы на интернациональных сюжетах, понятные зрителям во всем мире. Можно смело говорить о том, что мы являемся эталоном топового уровня качества для их анимации и позволяем китайским компаниям вместе с нами завоевывать другие рынки.

Наступающий 2019 год должен открыть новую страницу в истории российско-китайского проката. Фото: пресс-служба фильма «Как я стал русским»

Директор департамента международных продаж компании «Централ Партнершип» Екатерина Пшеницына рассказала, как российские фильмы адаптируются для китайского рынка. В стране действует цензура как на свое кино, так и на зарубежное. Хронометраж некоторых фильмов, вышедших в китайском прокате, иногда отличается на 20 минут от тех же фильмов за пределами страны. Например, из картины «Викинг» попросили удалить 5-7 особенно жестоких сцен, из «Экипажа» – постельные сцены, «Тренер» остался без изменений. А жанр «хоррор» в стране не приветствуется и транслируется только на двух платформах.

- Перед прокатом в Китае все зарубежные фильмы проходят стандартные процессы импорта. Первый этап – это прохождение цензуры. В фильмах не должно быть излишнего насилия, откровенных сцен, религиозной символики, паранормальных явлений, оживших мертвецов, - говорит Екатерина Пшеницына. - Далее нужно получить квоту на выход в прокат. Третий этап – назначение премьерной даты показа, и этот процесс тоже строго контролируется госорганами. Все лидеры проката задерживаются и выходят в Китае уже заметно после старта проката в США. Что касается российских, то они могут выйти и через год-полтора после релиза в своей родной стране.

- Мы очень отличаемся друг от друга и у нас абсолютно разный культурный код, поэтому в работе с китайскими партнерами нужно научиться «подстраиваться» под потребности их аудитории, – подчеркивает генеральный продюсер компании All Media Георгий Шабанов.

Между тем, больше половины фильмов, которые идут в кинотеатрах Поднебесной, снимаются в Китае: за собственной продукцией в китайском прокате закреплены 54%. Такая цифра обусловлена политикой поддержки отечественного кино.

- Китайский рынок настолько огромен и самодостаточен, что вполне может обойтись без выпуска продукта для мирового рынка. При этом все больше фильмов снимаются для международного проката, так как у Китая есть серьезные амбиции и экономический интерес, подстегивающий не только рост качества китайских лент, но и стимулирующий китайские кинокомпании искать партнеров за рубежом, - рассказал руководитель проектов iMARS China Алексей Чигадаев. - Партнеры, конечно, нужны не только для выхода на локальные рынки (Корея, Япония, Россия, США, Латинская Америка, Индия и т.д.), но и для обмена опытом – китайская киноиндустрия, а особенно анимация по-прежнему находится на достаточно низком уровне развития.

В этом и состоит интерес России: китайско-российская индустрия кино использует сильные стороны друг друга. Китай продолжает оставаться одним из самых перспективных и быстрорастущих рынков кинопроката. В России же есть надежные кино- и телевизионные технологии и большое количество специалистов, поэтому двустороннее сотрудничество имеет безграничный потенциал.