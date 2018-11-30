Стали известны победители «Премии Рунета 2018»
В четверг, 29 ноября, в Москве вручили «Премию Рунета» - престижную награду за вклад в развитие российского сегмента сети интернет. Торжественная церемония прошла в центре «Космонавтики и Авиации» на ВДНХ.
Так, в номинации «Технологии и инновации» победили RU-CENTER (АО «Региональный Сетевой Информационный Центр»), ООО «Селектел» (Selectel), ООО «ГПМ-Диджитал», n’RIS, Медиалогия и MoviesChain by tvzavr.
Лучшими в категории «Экономика и бизнес» стали UREMONT, Ассоциация IPChain и CloudPayments. Награду же в номинации «Государство и общество» получили сервер органов государственной власти gov.ru, система «Мобильный избиратель» и Федеральная налоговая служба.
В категории «СМИ и массовые коммуникации» выделились новостной агрегатор СМИ2, интернет-ресурс телеканала 360 и Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).
В номинации «Кибербезопасность» победили Group-IB и ООО «НИИ СОКБ».
Также лауреатами «Премии Рунета 2018» стали компании и интернет-проекты в следующих номинациях.
Образование и кадры:
- Онлайн-университет Skillbox
- Otus.ru
- Городской проект «Школа Новых Технологий»
Медиа и Досуг:
- WARHEAD
- Сайт межмузейного проекта: «Освоение Севера: тысяча лет успеха»
- КТО?ЧТО?ГДЕ?
- Проект «Маленькие истории»
Мобильное приложение:
- Happy Mama
Лидеры цифровой трансформации:
- Информационная система управления проектами Тюменской области
- Единое цифровое пространство общедоступных библиотек Санкт-Петербурга
- Министерство экономического развития Калужской области
Добровольчество в России:
- Автоматизированная информационная система "Молодежь России»
- Добровольцы России
- МИА Россия Сегодня, проект «Год Волонтера»
- Корпоративные волонтеры компании «Норникель» (спецпроект SMM
волонтерство)
Детский Рунет:
- Портал «Одаренные дети»
- Кидкин
- Мультсериал «Буба»
Кстати, в этом году параллельно с экспертным голосованием проходила процедура народного голосования - обычные интернет-пользователи выбирали свои любимые проекты. В итоге в номинации «Интернет-проект» победил ресурс «ЯПлакалЪ», в категории «Сообщество Рунета» - Bananafox, а в номинации «Игра Рунета» - Империя Спасибо.
«Комсомольская правда» поздравляет победителей и желает им дальнейших успехов.