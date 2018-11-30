Стали известны победители «Премии Рунета 2018»

В четверг, 29 ноября, в Москве вручили «Премию Рунета» - престижную награду за вклад в развитие российского сегмента сети интернет. Торжественная церемония прошла в центре «Космонавтики и Авиации» на ВДНХ.

Так, в номинации «Технологии и инновации» победили RU-CENTER (АО «Региональный Сетевой Информационный Центр»), ООО «Селектел» (Selectel), ООО «ГПМ-Диджитал», n’RIS, Медиалогия и MoviesChain by tvzavr.

Лучшими в категории «Экономика и бизнес» стали UREMONT, Ассоциация IPChain и CloudPayments. Награду же в номинации «Государство и общество» получили сервер органов государственной власти gov.ru, система «Мобильный избиратель» и Федеральная налоговая служба.

В категории «СМИ и массовые коммуникации» выделились новостной агрегатор СМИ2, интернет-ресурс телеканала 360 и Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

В номинации «Кибербезопасность» победили Group-IB и ООО «НИИ СОКБ».

Также лауреатами «Премии Рунета 2018» стали компании и интернет-проекты в следующих номинациях.

Образование и кадры:

- Онлайн-университет Skillbox

- Otus.ru

- Городской проект «Школа Новых Технологий»

Медиа и Досуг:

- WARHEAD

- Сайт межмузейного проекта: «Освоение Севера: тысяча лет успеха»

- КТО?ЧТО?ГДЕ?

- Проект «Маленькие истории»

Мобильное приложение:

- Happy Mama

Лидеры цифровой трансформации:

- Информационная система управления проектами Тюменской области

- Единое цифровое пространство общедоступных библиотек Санкт-Петербурга

- Министерство экономического развития Калужской области

Добровольчество в России:

- Автоматизированная информационная система "Молодежь России»

- Добровольцы России

- МИА Россия Сегодня, проект «Год Волонтера»

- Корпоративные волонтеры компании «Норникель» (спецпроект SMM

волонтерство)

Детский Рунет:

- Портал «Одаренные дети»

- Кидкин

- Мультсериал «Буба»

Кстати, в этом году параллельно с экспертным голосованием проходила процедура народного голосования - обычные интернет-пользователи выбирали свои любимые проекты. В итоге в номинации «Интернет-проект» победил ресурс «ЯПлакалЪ», в категории «Сообщество Рунета» - Bananafox, а в номинации «Игра Рунета» - Империя Спасибо.

«Комсомольская правда» поздравляет победителей и желает им дальнейших успехов.