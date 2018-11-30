Звезды открыли ГУМ-каток: Полина Гагарина пришла на каблуках, а Татьяна Навка каталась с «Чудовищем»

Покататься на коньках под стенами Кремля и бой курантов можно будет и в этом году. На Красной площади уже залили каток, 29 ноября покататься сюда пришли звезды шоу-бизнеса и артисты кино, которые рассказали о том, где любят кататься и как планируют встречать Новый год.

«Аленький цветочек»

Открыли ГУМ-каток отрывком из нового шоу на льду «Аленький цветочек», в котором Настеньку играет титулованная фигуристка Татьяна Навка, а ее коллега Петр Чернышев примерял образ Чудовища. Самым неожиданным стал момент, когда Чудовище завязало Настеньке глаза повязкой, а потом подняло над головой.

- Под этой лентой ничего не видно. Очень непросто и опасно кататься с закрытыми глазами. Это наше такое ноу-хау. Такой трюк в нашем шоу, - призналась Татьяна Навка. – В этом году сказка показывает потрясающую историю любви - не внешнюю, а внутреннюю.

- Мне в маске Чудовища, кстати, тоже плохо видно. Мы катаемся вслепую, от этого только интереснее: и нам, и зрителю. Само шоу очень красивое, яркие костюмы, - сказал Петр Чернышев.

Каток в этом сезоне оформили в стиле советских мультфильмовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Каток в этом сезоне оформили в стиле советских мультфильмов. Возле павильонов можно увидеть Карлсона, Крокодила Гену и Чебурашку, Винни Пуха и Пяточка, а в фотозоне встретить Волка из «Ну, погоди». Детям здесь точно понравится. С семьей и маленьким сыном на каток пришла актриса Екатерина Шпица.

- Люблю кататься на Красной площади, здесь красиво. Еще бываю на ВДНХ, но в Москве на катках я редко, хотелось бы чаще. Даже нет пока времени готовиться к Новому году, начну в декабре покупать подарки близким, - рассказала Екатерина Шпица. – Точно в новогоднюю ночь я не буду работать, отметим праздник дома с семьей, порежу «Оливье», будем смотреть телевизор.

- А в жаркие страны планируете ехать отдыхать? – спрашиваю.

- Ни разу зимой не ездила. Раньше сын Герман был маленьким, и я побаивалась устраивать ему смену климата. В октябре хотела посмотреть туры, но было столько съемок, что не успела.

С семьей и маленьким сыном на каток пришла актриса Екатерина ШпицаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заворотнюк встретит Новый год в бассейне, а Навка - на работе

А вот фигуристка Татьяна Навка поедет в теплые страны, но по завершению шоу «Аленький цветочек».

- Новый год отмечать планируем в Москве, с семьей. На днях будем наряжать елку. В этом году я работаю с 25 декабря по 8 января, а потом уже поеду отдыхать туда, где жарко.

Как будет отдыхать Петр Чернышев, понятно из рассказа его супруги Анастасии Заворотнюк, которая больше предпочитает зимой не на коньках стоять, а заниматься дайвингом.

- Я коньки люблю, стоят такие красивые (смеется). Но катаюсь я очень редко. Больше я люблю играть в кино. А что касается любимого зимнего вида спорта – для меня это дайвинг на Мальдивах. Это лучшее. Хотя каникулы в этом году мы проведем здесь, поскольку супруг работает.

- А как будете Новый год отмечать? – спрашиваю.

- Новый год мы отметим на Пушкинской площади, где будут ледовые шоу. «Оливье» тоже будем готовить, но без майонеза. А вообще у нас есть традиция – когда часы 12 бьют, говорит Владимир Владимирович, мы в купальниках и плавках ныряем в бассейн и пьем шампанское. Мы так разминаемся перед Мальдивами.

Анастасия Заворотнюк больше предпочитает зимой не на коньках стоять, а заниматься дайвингомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Без коньков на ГУМ-катке появились и артисты Стас Пьеха с Полиной Гагариной, но у них была более важная миссия – рассказать о Годе волонтеров в России, как благоустраивали хостесы, ухаживали за животными. И пока певица Полина Гагарина говорила, все переживали, чтобы она не упала на высоких каблуках на льду.

Стас Пьеха и Полина Гагарина рассказали о Годе волонтеров в РоссииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- В январе у меня ряд каких-то мероприятий, потом планы улететь в тепло, - рассказал Стас Пьеха. - Часть новогодних подарков я уже сделал – сыну, бабушке, маме, сестре, племяннице. А сам бы я хотел десятый айфон. Но сам себе я его принципиально не буду покупать. Хочу, чтобы подарили. Как артисту мне хоть какая-то халява должна быть?

- А если не подарят? – спрашиваю.

- Тогда буду ходить со своим – седьмым.

Не айфоны, конечно, но не менее интересные подарки можно купить на ГУМ-ярмарке, открывшейся в тот же день рядом с катком. Фарфор и фаянс из Гжели, изделия с Хохломской росписью, оренбуржские платки. В шале можно полакомиться традиционными русскими леденцами и блинчиками, а еще с ветерком прокатиться на веселых праздничных каруселях. Ярмарка и каток будут радовать москвичей до 28 февраля.

Рядом с катком открылась ГУМ-ярмарка с новогодними подаркамиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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