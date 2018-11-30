2018-11-30T02:56:11+03:00
Дом. Семья

Палтус синекорый

Когда дома есть синекорый палтус, идти в ресторан даже как-то глупо
Леонид ЗАХАРОВ
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Когда дома есть синекорый палтус, идти в ресторан даже как-то глупоКогда дома есть синекорый палтус, идти в ресторан даже как-то глупоФото: Леонид ЗАХАРОВ
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Честно говоря, белокорый тоже годится, но синекорый, глубоководный, все же лучше. Надо просто приготовить его в глазури из меда с ферментированным чесноком.

Видимо, придется кое-что пояснить. Насчет этого самого меда. Приготовить его несложно, хотя дело, если честно, немного муторное, требующее некоторой собранности, дисциплины. Но нам не привыкать.

3 - 4 крупные дольки чеснока надо очистить и слегка раздавить плоской поверхностью ножа. Теперь они готовы к погружению в баночку с медом (объемом примерно стакан). Банка должна быть с плотной крышкой.

Самый ответственный момент: через сутки нужно открыть банку и тщательно все перемешать. При открывании будет легкий хлопок - это значит, что ферментация чеснока началась, теперь важно ее не спугнуть. Для этого раз в день нужно повторять эту нехитрую процедуру. Дней через 8 - 10 у вас будет чудо-мед с характерным пряным привкусом. Он годится для разных ситуаций: например, с ним прекрасно идет обжаренный на гриле сыр халуми. А еще лучше - запеченная тыква. Вот ее-то мы и возьмем в качестве гарнира к палтусу.

А с самой рыбой (сегодня мы взяли не филе, а стейковые куски) поступим так: секунд по 30 - 40 обжарим с каждой стороны на сковороде, потом переложим на пергамент для запекания, обильно смажем чесночным медом, присыплем крупной морской солью и минут на 15 отправим в несильно (градусов этак 160) разогретую духовку. Пара веточек тимьяна с краю тоже не помешает.

Мед, конечно, будет таять и стекать с поверхности палтуса. Пару раз можно вытащить противень и полить рыбу этим соусом. А потом им же - впрок заготовленную тыкву.

Ладно, пойду я пересмотрю любимые фотографии с Камчатки - как мы этого самого синекорого палтуса ловили. А вам - приятного аппетита.

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