Умные все стали

ЛЮДИ СТРОЯТ МИР

Такой подход - на стыке экономики, науки и экологии - новый для России. Программа «Внедрение наилучших доступных технологий» реализуется в рамках масштабного нацпроекта «Экология», он оценивается в 6 триллионов рублей.

Основная цель программы - ликвидировать объекты накопленного экологического вреда и перевести все отрасли на современные «зеленые технологии». Когда все задуманное получится, доля утилизации и обработки отходов должна вырасти с 7 до 60%.

На прошедшей в ноябре в Москве форуме-выставке «ГРИНТЕХэкспо 2018» все крутилось вокруг этих трех главных слов.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ МУСОРА

В ряде стран хорошо развита мусорная энергетика. В Европе и США работает больше 800 заводов, перерабатывающих разные отходы в энергию. Некоторые страны закупают мусор. Например, Швеция закупает отходы в Норвегии. Потом их сжигают, а теплом обогревают дома. В Японии начали строить завод, который будет создавать электроэнергию из отходов ферм. Кроме тепла, в ходе обработки станут делать ингредиенты для производства продуктов.

Каждый год в России образуется больше 5 миллиардов тонн отходов, большую часть которых все еще утилизируют на свалках.

- Потенциал биоэнергетики наконец-то оценен! - считает глава «ГазЭнергоСтрой» Сергей Чернин. - Нами разработана технология по переработке отходов животноводства в экологически чистую электроэнергию.

Крымские ученые по заказу «Крымского содового завода» разрабатывают технологию по изготовлению стеновых изделий на основе отходов содового производства. Эти стройматериалы в ходе эксплуатации будут поглощать углекислый газ, очищая тем самым воздух.

Завод «Пларус» в Подмосковье перерабатывает использованный пластик и делает из отходов новые пластиковые бутылки.

В Петербурге благотворительные магазины «Спасибо!» перерабатывают собранную старую одежду и производят из нее ватин, который используют в строительстве для шумоизоляции.

Вообще производство стройматериалов из отходов очень перспективно. Сейчас, например, из металлургических шлаков делают разные заполнители (шлаковый щебень, шлаковую пемзу, шлаковую вату), а из отходов полимеров производят материалы для внутренней отделки помещений.

НЕМНОГО РОБОТЫ

В 2017 году расходы на оборудование умных домов выросли в мире на 16%. Умные покупатели потратили на умные штуковины около 84 миллиардов долларов. Больше всего тратят на эти цели в Северной Америке.

Да что там дома. Кое-где есть уже целые умные районы. Например, в Сингапуре установлены специальные датчики, которые фиксируют превышение загрязняющих веществ в воздухе и на основе этих данных автоматически перераспределяют транспортные потоки.

В России таких районов пока нет, а умные системы безопасности установлены только в 5% московских квартир. Хотя по итогам I квартала 2018 года спрос на них вырос на треть.

Разработчики определяют тренд: умный дом - это прежде всего «зеленый» дом. Например, при выработке электроэнергии всегда страдает окружающая среда. Умный дом помогает электроэнергию экономить примерно в два раза по сравнению с обычной квартирой. Осветительные приборы сами определяют уровень освещения и выбирают ее оптимальный режим; умное отопление само поддерживает комфортную температуру в помещении.

И ПОЕДЕМ, И ПОМЧИМСЯ

Наибольший экологический ущерб городу наносят автомобили. При горении 1 тонна бензина выделяет 500 - 800 кг вредных веществ. Сейчас ученые совершенствуют технологию изготовления топливных элементов, которые позволяют двигателю работать на смеси водорода и кислорода. Это одна из тенденций мирового автопрома.

Любой транспорт, который работает не на бензине, экологически чистый: электромобили, воздухомобили, сегвеи и сегвилы (моноколеса), трамваи и троллейбусы. За 2018 год продажи электромобилей в мире выросли на 70%. К 2025 году они будут стоить дешевле обычных машин. В России их распространению мешает отсутствие нужной инфраструктуры. Нужно больше зарядных станций.

Отметим, правительство РФ разрабатывает госпрограмму поддержки экологически чистого транспорта. Планируется ввести квоты на определенное количество электромобилей в автопарке для организаций, которые занимаются перевозкой пассажиров в крупных городах.

Устраненные в России нарушения в сфере охраны окружающей среды.

ЧИСТЫЙ БИЗНЕС

По данным greenergynews.com, в топ-5 компаний, которые ответственно подходят к решению экологических проблем, не входит ни одна российская компания. А лидеры списка - IKEA, Nike, Johnson & Johnson, QMI Services, Philips Electronics - увлечены повышением энергоэффективности своих производств (солнечная энергия), инвестируют в экоисследования и стремятся к безотходному производству.

Основная часть мусора - упаковка товаров. Тенденция такова: некоторые компании отказываются от одноразового пластика. К 2030 году ряд ретейлеров полностью перейдет на возобновляемое сырье, которое можно переработать. Российские ретейлеры, которые входят в Ассоциацию компаний розничной торговли, хотят отказаться от пластиковых пакетов в своих магазинах. А Центробанк РФ готов выпускать экологические облигации. Объем рынка таких долгосрочных инвестиций в модернизацию экономики по «зеленой модели» оценивается в 6 миллиардов евро в год.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Рашид ИСМАГИЛОВ, руководитель рабочей группы «Экология и природопользование» в Экспертном совете при Правительстве РФ

- Все наилучшие доступные технологии сегодня применяются и будут применяться на основании специальных справочников. Для каждой отрасли есть свои рекомендации и свои наилучшие доступные технологии (НДТ). Каждое предприятие может подобрать технологию - как по экологической эффективности, так по экономическим затратам.

Суть «зеленых технологий» в их эффективности во всем жизненном цикле объекта недвижимости. Что касается умных домов, то их сметная стоимость может быть выше минимум на 5% от типовых проектов. Но уже через 3 - 5 лет такой дом позволит своему владельцу экономить на эксплуатационных расходах.

Александр ЗАКОНДЫРИН, председатель экологической партии «Альянс Зеленых»

- С 2019 года на НДТ предстоит перейти крупнейшим предприятиям-загрязнителям России. Для нашей страны этот рынок имеет особое значение, поскольку годы советского и постсоветского хозяйствования не предусматривали объединение таких понятий как экология и экономика. Многое в этом плане было упущено.

Сейчас самые высокие экологические риски сконцентрированы в добывающей и перерабатывающей промышленности. В первую очередь речь идет о крупных предприятиях, относящихся к первой категории опасности, на долю которых приходится около 60% всех выбросов загрязняющих веществ. Требования по технологическому нормированию для них наиболее строгие - эти предприятия с 2019 года обязаны получать комплексные экологические разрешения, которые в том числе должны содержать программы модернизации с использованием НДТ. Естественно, их программы модернизации будут самыми дорогими.

Ольга ЗАЦЕПИНА, руководитель департамента экологического проектирования EcoStandard group

- Россия начинает внедрять комплексные экологические разрешения (КЭРы) - всеобъемлющие документы, призванные заменить проектную документацию, которую сейчас обязано разрабатывать каждое предприятие. С КЭРами это изменится. Контролировать предприятие будут по единому документу, выдаваемому на более долгий срок, но согласование его при этом будет более сложным, учитывая, что материалы КЭРа станут проходить процедуру общественных слушаний и выкладываться в открытом доступе.

Наилучшее доступное на данный момент оборудование для каждой отрасли, которое поможет соблюсти требования по выбросам и сбросам, - это и есть НДТ. Поскольку НДТ установлены отдельно для разных отраслей, нельзя сказать, что какие-то из них важнее других. Необходимо внедрять все решения - только тогда получится эффективная система контроля уровня воздействия предприятия на окружающую среду.