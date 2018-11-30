В отпуск… на Северный Ледовитый океан

ПОЕХАЛИ!

«Дни Арктики» только что завершились в Москве, а в Воркуте одновременно проходил форум «Доступная Арктика». В Санкт-Петербурге на днях начнется Международный форум «Арктика: настоящее и будущее», а в апреле 2019-го в Архангельске состоится международный форум «Арктика - территория диалога». И это только самые крупные события. Про Арктику говорят политики и экономисты, климатологи и культурологи. И даже туроператоры с рестораторами.

СПРАВКА «КП»

К арктическим территориям России относятся Мурманская область, Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, часть Архангельской области, часть Якутии и Красноярского края, города Норильск и Воркута. А также острова в Северном Ледовитом океане.

НЕФТЬ, ГАЗ И СЕВМОРПУТЬ

Развитие и будущее Арктики для России стратегически важно. Ведь это один из самых богатых энергоресурсами регионов мира.

Понятно, что нефте- и газоресурсы будут осваивать. И также очевидно, что все активнее будет навигация по Северному морскому пути - тем более что после 2030 года Арктика каждый сезон будет полностью освобождаться от льда. Доказано учеными.

КРУИЗ ОТ ЧУКОТКИ ДО МУРМАНСКА

Круизы для туристов по Северному морскому пути - уже реальность. Хотя и штучная, и очень дорогая. Первой осуществила эту авантюру (в хорошем смысле слова) российская компания Poseidon Expeditions еще в 2004 году на ледоколе «Ямал». А сейчас по Севморпути ходят не только ледоколы, но и большие пассажирские лайнеры! На будущее лето уже можно выбрать каюты и маршруты. Каждый круиз длится 26 - 29 дней.

За 50 лет ледовый период в Северном Ледовитом океане сократился на 40 дней, а толщина льда уменьшилась на 40 процентов. Фото: Лев ФЕДОСЕЕВ/ТАСС

ЛЕТОМ 2019 ГОДА МОЖНО ПРОЙТИ СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ:

• На борту российского экспедиционного судна «Академик Шокальский». Маршрут: из Анадыря в Мурманск (через остров Врангеля, Новосибирские острова, Северную Землю, Землю Франца-Иосифа...).

Цена вопроса - от 22 тысяч долларов.

• На лайнере «Бремен» немецкой круизной компании Hapaq-Lloyd (она ходит по Севморпути с 2014 года и была первооткрывательницей для иностранных лайнеров). Маршрут: старт на Аляске - финиш в норвежском Бергене.

Цена вопроса - от 24 тысяч долларов.

• На лайнере Silver Explorer (круиз по Северному морскому пути впервые запускает известная Silversea Cruises). Маршрут: судно отчалит с Аляски - пришвартуется в норвежском Тромсе.

Цена вопроса - от 43 тысяч долларов.

В общем, будущим летом преодолеют весь Северный Ледовитый океан 300 путешественников.

Поставить круизы на поток эксперты мечтают через 10 - 15 лет, когда будет готова инфраструктура Севморпути. Причем с восточной стороны продлят маршрут - от Мурманска до Владивостока. Такие планы озвучил на конференции по морскому арктическому туризму в Мурманске Кирилл Потапенко, гендиректор Тихоокеанского туристического союза.

ТЫСЯЧА ПАССАЖИРОВ И 77 МЕДВЕДЕЙ

В национальном парке «Русская Арктика» в Архангельской области летом этого года побывали 1079 туристов из 41 страны мира. Больше всего китайцев (треть посетителей), немцев и швейцарцев. Даже путешественники из Таиланда и Нигерии были! Все прибывают на круизных судах.

Пять рейсов за навигацию-2018 совершил ледокол «50 лет Победы» (Мурманск - Северный полюс - Мурманск). Еще три рейса - теплоход Sea Spirit (Шпицберген - Земля Франца-Иосифа). И был рейс от «Бремен» - плавание по Севморпути.

Конечно, эти цифры не сравнить с турпотоком в Крым или Турцию. Но нужно ли сравнивать? Это в карикатурах к статьям про глобальное потепление были курорты на берегу Карского моря. В реальности арктический туризм вряд ли когда-то будет массовым. И не только из-за цен и климата. Полярная природа очень хрупкая. Не случайно огромные территории в российской части Арктики - это особо охраняемые природные территории. Парк «Русская Арктика» - самая большая и самая северная из них: а это 192 острова, а также часть архипелага Новая Земля. Всего 8,8 миллиона гектаров. На каждом судне, которое заходит на острова, обязательно есть госинспектор национального парка.

- Защищаем природу от туристов, а туристов - от дикой природы, - отшучивается госинспектор Михаил Корельский. Дикая природа - в первую очередь белые медведи. В эту навигацию пассажиры лайнеров встретили 77 мишек. Все прошло мирно.

В национальном парке и электричество - экологически чистое, получают его с помощью солнечных панелей. Хватает и на освещение, и на электрочайники, и на ноутбуки.

- Бухта Тихая - это точка, куда приезжают все туристы. Там есть сувенирный магазин и самое северное отделение Почты России, пассажиры круизных лайнеров в очереди выстраиваются, чтобы отправить открытку, - рассказал «КП» директор «Русской Арктики» Александр Кирилов.

С другого края Арктики, в заповеднике «Остров Врангеля» в Чукотском море, гостей тоже все больше и больше:

- За два года количество туристов резко выросло, - подтвердил в разговоре с «КП» директор заповедника Александр Груздев. - Мы говорим уже о том, чтобы не привлекать туристов, а ограничивать поток, потому что это нагрузка на природу, беспокойство для животных. У нас в заповеднике очень короткий сезон, мы открыты всего два месяца в году. И уже приходится составлять график, чтобы суда круизных компаний не приходили одновременно.

Особо охраняемые природные территории в Арктике.

ДЛЯ УЧЕНЫХ И ТУРИСТОВ

Парк «Русская Арктика» собирается создать круглогодичные научные и туристические многофункциональные комплексы - на мысе Желания (Новая Земля) и на острове Хейса (Земля Франца-Иосифа). В каждом будет жилье на 50 человек, две вертолетные площадки (вертолеты в Арктике должны летать только парой), склад ГСМ, ангар для техники.

- Обдумываем и вертолетные маршруты, - добавляет Александр Кирилов. - Сейчас туристы добираются к нам только морем. Круиз со Шпицбергена до Земли Франца-Иосифа стоит 800 тысяч рублей. А вертолетный тур на 4 дня будет стоить 200 тысяч. Мы продлим туристический сезон, он не будет привязан к навигации. Я думаю, создадим их до 2025 года.