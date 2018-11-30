Самая обстоятельная и привлекательная

РЕШЕНИЯ XXI ВЕКА

В ближайшие пять лет столичные власти продолжат качественное улучшение экологии Москвы. Об этом сказал мэр Сергей Собянин, выступая в октябре с ежегодным отчетом в Мосгордуме. Прежде всего обновится транспорт - один из главных загрязнителей воздуха в городе. Его с каждым годом становится больше (см. инфографику).

Цифра.

Москва стала первым регионом России, который запретил продажу на АЗС бензина стандарта ниже Евро-5. Продолжается обновление автобусного парка и коммунального транспорта. С 2021 года город полностью перестанет закупать автобусы с двигателями внутреннего сгорания. Вместо них по улицам поедут электробусы. Кстати, они уже вышли на свой первый маршрут по линии троллейбуса № 73 от ВДНХ до 6-го микрорайона Бибирева.

На въезд в город действуют ограничения для экологически грязных грузовиков. Кроме того, доля машин с современными двигателями выросла вдвое и продолжает расти. Для сравнения: в 2010 году таких авто было 28,7%, или около 1,1 миллиона, а в 2017-м - уже 62,2%, или более 2,8 миллиона.

Так менялись суммы на экологию в бюджете столицы за 5 лет.

В итоге за последние восемь лет вредные автомобильные выбросы в атмосферу Москвы не увеличились, а сократились на 15 процентов. И это несмотря на то, что жителей и автомобилей в городе прибавляется.

НА ЮГО-ВОСТОКЕ ГОРОДА СТАЛО ЛЕГЧЕ ДЫШАТЬ

В планах городских властей - реконструкция и модернизация крупнейших промышленных предприятий. Логично, ведь они давно стали одним из постоянных загрязнителей воздуха, почвы и воды в городе. Сотни станций экомониторинга по всей столице ежедневно отслеживают любые изменения по этим параметрам. Экологи и общественники проводят рейды и специальные акции. Ежедневно «грязные» предприятия контролируют и сами москвичи.

В Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы составили по обращениям горожан список заводов, фабрик и очистных сооружений, на которые чаще всего жалуются москвичи (см. карту).

На эти предприятия жалуются москвичи.

Из столичных предприятий больше половины выбросов приходится на компании по производству и распределению электроэнергии, газа и воды. В основном это тепловые и электростанции. Плохие запахи (чаще всего сероводород) сильнее ощущают жители юго-востока столицы. Именно здесь витают выбросы от таких предприятий, как «Газпромнефть-МНПЗ», Курьяновских и Люберецких очистных сооружений Мосводоканала.

В 2017 году москвичи отправили в мэрию всего 5370 жалоб на плохие запахи. В тройке «лидеров» - Восточный, Юго-Восточный и Южный округа. Чаще всего москвичи жаловались на запах сероводорода, химии, гари, канализации. Меньше всего сигналов - из Северо-Западного округа и Зеленограда.

94800 деревьев и более 2000000 кустарников всего высажено в столице с 2013 года по программе "Миллион деревьев".

Городские власти решают эту проблему. Недавно завершилась реконструкция Курьяновских и Люберецких очистных сооружений. Это помогло в основном устранить многолетний источник неприятных запахов на юго-востоке города.

В 2019 году экологическую модернизацию планирует завершить Московский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Новейший комплекс заменит грязные установки малого технологического кольца, которые были построены еще в начале 1960-х.

Площадь деревьев, кустарников, газонов и цветников.

А еще Москва и Подмосковье вместе будут наводить порядок на полигонах бытовых отходов.

Крупные экологические проекты появятся и в других отраслях городского хозяйства. Это «зеленое» энергоэффективное строительство новых домов, умный снос отслуживших свой век зданий, умные сети в электроэнергетике, внедрение современных технологий очистки питьевой воды.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В банк наилучших доступных технологий столицы чаще попадают российские разработки

В Департаменте природопользования и окружающей среды Москвы создан банк наилучших доступных технологий (НДТ) в области экологии. В нем собрано немало российских разработок. К примеру, по переработке отходов и раздельному сбору мусора, а также по модернизации вредных производств.

Город начинает также использование электрического транспорта, технологий «зеленого» строительства и умного сноса ветхого жилья по программе реновации.

Наша столица в мировых рейтингах.

КОНКРЕТНО

Пять столичных промзон, где внедряют новые технологии

1 Московский нефтеперерабатывающий завод

С 2017 года на предприятии запустили современные очистные сооружения «Биосфера». Они гарантируют практически полное - до 99,9 процента - удаление из заводских стоков всех загрязняющих веществ. А в 2019 году планируется запуск высокотехнологичной нефтеперерабатывающей установки «Евро+». Сейчас она готова на 97 процентов. Установка заменит пять устаревших комплексов по очистке топлива.

Выбросов МНПЗ в атмосферу тоже стало меньше. Для этого закрыли малую битумную установку, а большая перешла на технологию закрытого розлива битума. На заводе также построили новую установку для производства серы. Техника работает по технологии грануляции без пыли и запаха. Экологическую обстановку вокруг завода и на нем самом круглосуточно отслеживают с помощью датчиков.

2 Люберецкие очистные сооружения

На предприятии модернизировали очистные механизмы так, чтобы сероводород не портил воздух. При этом меняли старую технику на новую, постепенно отказывались от устаревших морально и физически технологий. В итоге, по данным столичной мэрии, выбросы сероводорода и других дурных запахов снизились на 95 - 97 процентов.

Воду тоже очистили. Как отмечают в столичном Роспотребнадзоре, после финальной очистки через ультрафиолетовое облучение, где стоит 2700 ламп на выходе, сточные воды с Люберецких очистных сооружений попадают в Москву-реку практически очищенными, отвечающими требованиям санитарных законов.

3 Курьяновские очистные сооружения

Для стоков поставили новый блок обеззараживания и очистки с помощью ультрафиолета уходящей со станции воды. Чтобы избавиться от неприятных запахов, отстойники очистных сооружений накрыли «шапками». Это компактные и экономичные плоские плавающие перекрытия - разработка российских инженеров. В результате концентрация аммонийного азота снизилась с 10 - 15 до 1,5 миллиграмма на литр. Благодаря этому экологическая обстановка в районах рядом с предприятием улучшилась, и жителям стало легче дышать.

4 Рублевская станция водоподготовки

Питьевую воду для квартир москвичей тоже теперь чистят по новым технологиям. За счет дополнительного блока озоносорбации на станции у горожан из домашних кранов течет более чистая, прозрачная вода без каких-либо запахов. Технология озоносорбции позволяет практически полностью очистить воду от органических загрязнений. Вода становится приятной на вкус, цвет, и при этом не пахнет.

5 Западная станция водоподготовки

Москва перешла от жидкого хлора при очистке питьевой воды к гипохлориту натрия. Это вещество безопасное, экологически чистое, без запаха. Качество московской воды сразу заметно улучшилось. На новых блоках очистных сооружений воду прогоняют через гранулы угля, а также продавливают сквозь полупроницаемую мембрану во время фильтрования. Причем современные технологии не отменяют традиционные методы подготовки питьевой воды, такие, как отстаивание, фильтрование, очищающие реагенты.