2018-11-30T19:42:50+03:00
Общество

Самая обстоятельная и привлекательная

Зарядка для автобусов, миллионы новых деревьев и чистые заводы, - с помощью современных технологий в Москве улучшают воздух, воду и почву
Светлана ВОЛКОВА
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Экологические акции в столице собирают все больше сторонников всех возрастов.Экологические акции в столице собирают все больше сторонников всех возрастов.Фото: Евгения ГУСЕВА
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РЕШЕНИЯ XXI ВЕКА

В ближайшие пять лет столичные власти продолжат качественное улучшение экологии Москвы. Об этом сказал мэр Сергей Собянин, выступая в октябре с ежегодным отчетом в Мосгордуме. Прежде всего обновится транспорт - один из главных загрязнителей воздуха в городе. Его с каждым годом становится больше (см. инфографику).

Цифра.

Цифра.

Москва стала первым регионом России, который запретил продажу на АЗС бензина стандарта ниже Евро-5. Продолжается обновление автобусного парка и коммунального транспорта. С 2021 года город полностью перестанет закупать автобусы с двигателями внутреннего сгорания. Вместо них по улицам поедут электробусы. Кстати, они уже вышли на свой первый маршрут по линии троллейбуса № 73 от ВДНХ до 6-го микрорайона Бибирева.

На въезд в город действуют ограничения для экологически грязных грузовиков. Кроме того, доля машин с современными двигателями выросла вдвое и продолжает расти. Для сравнения: в 2010 году таких авто было 28,7%, или около 1,1 миллиона, а в 2017-м - уже 62,2%, или более 2,8 миллиона.

Так менялись суммы на экологию в бюджете столицы за 5 лет.

Так менялись суммы на экологию в бюджете столицы за 5 лет.

В итоге за последние восемь лет вредные автомобильные выбросы в атмосферу Москвы не увеличились, а сократились на 15 процентов. И это несмотря на то, что жителей и автомобилей в городе прибавляется.

НА ЮГО-ВОСТОКЕ ГОРОДА СТАЛО ЛЕГЧЕ ДЫШАТЬ

В планах городских властей - реконструкция и модернизация крупнейших промышленных предприятий. Логично, ведь они давно стали одним из постоянных загрязнителей воздуха, почвы и воды в городе. Сотни станций экомониторинга по всей столице ежедневно отслеживают любые изменения по этим параметрам. Экологи и общественники проводят рейды и специальные акции. Ежедневно «грязные» предприятия контролируют и сами москвичи.

В Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы составили по обращениям горожан список заводов, фабрик и очистных сооружений, на которые чаще всего жалуются москвичи (см. карту).

На эти предприятия жалуются москвичи.

На эти предприятия жалуются москвичи.

Из столичных предприятий больше половины выбросов приходится на компании по производству и распределению электроэнергии, газа и воды. В основном это тепловые и электростанции. Плохие запахи (чаще всего сероводород) сильнее ощущают жители юго-востока столицы. Именно здесь витают выбросы от таких предприятий, как «Газпромнефть-МНПЗ», Курьяновских и Люберецких очистных сооружений Мосводоканала.

В 2017 году москвичи отправили в мэрию всего 5370 жалоб на плохие запахи. В тройке «лидеров» - Восточный, Юго-Восточный и Южный округа. Чаще всего москвичи жаловались на запах сероводорода, химии, гари, канализации. Меньше всего сигналов - из Северо-Западного округа и Зеленограда.

94800 деревьев и более 2000000 кустарников всего высажено в столице с 2013 года по программе "Миллион деревьев".

94800 деревьев и более 2000000 кустарников всего высажено в столице с 2013 года по программе "Миллион деревьев".

Городские власти решают эту проблему. Недавно завершилась реконструкция Курьяновских и Люберецких очистных сооружений. Это помогло в основном устранить многолетний источник неприятных запахов на юго-востоке города.

В 2019 году экологическую модернизацию планирует завершить Московский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Новейший комплекс заменит грязные установки малого технологического кольца, которые были построены еще в начале 1960-х.

Площадь деревьев, кустарников, газонов и цветников.

Площадь деревьев, кустарников, газонов и цветников.

А еще Москва и Подмосковье вместе будут наводить порядок на полигонах бытовых отходов.

Крупные экологические проекты появятся и в других отраслях городского хозяйства. Это «зеленое» энергоэффективное строительство новых домов, умный снос отслуживших свой век зданий, умные сети в электроэнергетике, внедрение современных технологий очистки питьевой воды.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В банк наилучших доступных технологий столицы чаще попадают российские разработки

В Департаменте природопользования и окружающей среды Москвы создан банк наилучших доступных технологий (НДТ) в области экологии. В нем собрано немало российских разработок. К примеру, по переработке отходов и раздельному сбору мусора, а также по модернизации вредных производств.

Город начинает также использование электрического транспорта, технологий «зеленого» строительства и умного сноса ветхого жилья по программе реновации.

Наша столица в мировых рейтингах.

Наша столица в мировых рейтингах.

КОНКРЕТНО

Пять столичных промзон, где внедряют новые технологии

1 Московский нефтеперерабатывающий завод

С 2017 года на предприятии запустили современные очистные сооружения «Биосфера». Они гарантируют практически полное - до 99,9 процента - удаление из заводских стоков всех загрязняющих веществ. А в 2019 году планируется запуск высокотехнологичной нефтеперерабатывающей установки «Евро+». Сейчас она готова на 97 процентов. Установка заменит пять устаревших комплексов по очистке топлива.

Выбросов МНПЗ в атмосферу тоже стало меньше. Для этого закрыли малую битумную установку, а большая перешла на технологию закрытого розлива битума. На заводе также построили новую установку для производства серы. Техника работает по технологии грануляции без пыли и запаха. Экологическую обстановку вокруг завода и на нем самом круглосуточно отслеживают с помощью датчиков.

2 Люберецкие очистные сооружения

На предприятии модернизировали очистные механизмы так, чтобы сероводород не портил воздух. При этом меняли старую технику на новую, постепенно отказывались от устаревших морально и физически технологий. В итоге, по данным столичной мэрии, выбросы сероводорода и других дурных запахов снизились на 95 - 97 процентов.

Воду тоже очистили. Как отмечают в столичном Роспотребнадзоре, после финальной очистки через ультрафиолетовое облучение, где стоит 2700 ламп на выходе, сточные воды с Люберецких очистных сооружений попадают в Москву-реку практически очищенными, отвечающими требованиям санитарных законов.

3 Курьяновские очистные сооружения

Для стоков поставили новый блок обеззараживания и очистки с помощью ультрафиолета уходящей со станции воды. Чтобы избавиться от неприятных запахов, отстойники очистных сооружений накрыли «шапками». Это компактные и экономичные плоские плавающие перекрытия - разработка российских инженеров. В результате концентрация аммонийного азота снизилась с 10 - 15 до 1,5 миллиграмма на литр. Благодаря этому экологическая обстановка в районах рядом с предприятием улучшилась, и жителям стало легче дышать.

4 Рублевская станция водоподготовки

Питьевую воду для квартир москвичей тоже теперь чистят по новым технологиям. За счет дополнительного блока озоносорбации на станции у горожан из домашних кранов течет более чистая, прозрачная вода без каких-либо запахов. Технология озоносорбции позволяет практически полностью очистить воду от органических загрязнений. Вода становится приятной на вкус, цвет, и при этом не пахнет.

5 Западная станция водоподготовки

Москва перешла от жидкого хлора при очистке питьевой воды к гипохлориту натрия. Это вещество безопасное, экологически чистое, без запаха. Качество московской воды сразу заметно улучшилось. На новых блоках очистных сооружений воду прогоняют через гранулы угля, а также продавливают сквозь полупроницаемую мембрану во время фильтрования. Причем современные технологии не отменяют традиционные методы подготовки питьевой воды, такие, как отстаивание, фильтрование, очищающие реагенты.

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