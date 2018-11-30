Кедрическая сила

Но в этом году принял решение переехать с нашего Дальнего Востока на наш «Дальний Запад». И теперь в кедровый край превращает Калининград.

История «сахалинского кедровика» началась несколько лет назад, а всероссийскую известность сахалинец получил этим летом после ряда публикаций в СМИ. «КП» выяснила, куда пропал и чем живет активист.

Санжаров жил на Дальнем Востоке с мечтой превратить Сахалин и Курилы в кедровые острова. Пытался создать в регионе кедровый питомник и мечтал распространить ценнейший кедр по Забайкалью, Приамурью, Хабаровскому краю, Приморью… В свободное от работы время сотрудник управления мониторинга городского хозяйства и главный городской борец с несанкционированными свалками Иван Санжаров вместе с сыном высадил в Корсаковском районе Сахалина 5250 кедров. Еще 22 тысячи бесплатно раздал всем желающим.

ПОПРОСИЛ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПОМОЩИ ОТ ВЛАСТЕЙ РЕГИОНА, А ПОЛУЧИЛ ЗАПРЕТ НА ВЫСАЖИВАНИЕ ЦЕННОГО ХВОЙНОГО ДЕРЕВА

- Этот вид является интродуцентом*, не свойственным для Сахалинской области, и внедрение его в лесной фонд региона возможно только после научного обоснования целесообразности создания кедровых насаждений, - сказали чиновники. - Может быть нарушена экосистема.

Летом Иван Санжаров заявил СМИ, что «раз так, то переезжаю в Калининградскую область». Администрация курортного Зеленоградска, куда обратился Санжаров, интродуцентом не обзывалась, а всецело поддержала новый региональный экопроект «Превратим Калининградскую область в кедровый край». Активисту дали под освоение гектар земли под питомник и под частный дом в поселке Муромское, что в 5 км от Зеленоградска. За свой счет Санжаров отстроил дом, засадил участок кедрами. Кстати, местные власти сейчас оформляют на него еще 5 гектаров земли под кедровый питомник.

- За девять лет работы сахалинского питомника у сибирского кедра редко-редко, в одном случае из 500, завязывалась вторая почка. А здесь, в Калининградской области, у меня 4-месячные растения дали завязь по 2, по 4, по 5 почек! А в двух случаях вышли вообще 6 почек. Очень благоприятны условия для произрастания кедров. Сейчас они у меня высотой 5 - 7 см. На будущий год еще поднимутся и будут ждать своего часа до трех лет - тогда начнем пересаживать, - говорит «КП» Иван Санжаров. - У меня цель: в каждом поселке Калининградской области заложить кедровые рощи. Я хочу также организовать «Калининградский кедроград», то есть на какой-то площади высадить от 3 до 5 миллионов кедров или больше. Земля, этот лес, огромная тайга останутся в ведении правительства. Конечно, должны пройти десятки лет, ведь кедры растут медленно.

Иван Санжаров говорит, что одними только кедрами ограничиваться не собирается:

- Меня пленил красный дуб, я его посадил. Еще растет каштан, буду готовить семена липы, здесь хорошо прорастает амурский бархат, у которого пробковая кора и лечебные ягоды, еще растет лимонник. Словом, будем оживлять природу региона.

Как рассказал «Комсомолке» начальник управления сельского хозяйства администрации Зеленоградска Павел Боровиков, земля, которую выделили Санжарову, ранее никак не использовалась и представляла собой пустые поля.

- Земель, которые не используются в регионе, много. Любая деятельность, которая приводит к использованию земель сельхозназначения, нами поддерживается. Саженцы наш кедровик выращивает в питомнике, а потом по всей Калининградской области распределяет в зависимости от необходимости. К нам уже поступают заявки от муниципалитетов, которые хотят посадить кедры в лесном хозяйстве, в городе, у школ.

Сам Санжаров обещает бесплатно раздавать саженцы, чтобы можно было высаживать их у больниц и жилых домов.

- Моя инициатива пробудила во многих людях интерес. На меня выходят с просьбами. Кроме Чукотки, Магадана и Якутии, ко мне обращались инициативные люди из всех регионов страны. Глядишь, и туда полетят мои «искорки», - улыбается кедровик. - Большой проект сейчас разрабатывается по Липецкой области, где будет закладываться мощный кедровый питомник.

Сибирский кедр.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Кедр подчиняется тем же биоритмам, что и человек

В зависимости от погоды и времени суток дерево само регулирует движение соков и биологические процессы, по-своему адаптируется к внешним условиям. Например, в пасмурную погоду просыпается в 10 утра, а в ясную - в 6 - 7 утра. С 15.00 до 16.00 замирает как бы на перерыв, в 23.00 - засыпает. У других пород деревьев похожие феномены не обнаружены. Что дало некоторым ученым повод говорить о наличии у кедра «души».

Из кедра добывают живицу (кедровая смола), на основе которой получают иммерсионное масло. Каплю иммерсионного масла ученые помещают между объективом микроскопа и предметом изучения. Выяснилось, что кедровое масло повышает качество и четкость изображения предметов, направляя и концентрируя свет в необходимой точке. Также живица обладает многими лечебными свойствами, всего не перечислишь.

*Интродуция - преднамеренное или случайное переселение особей какого-либо вида животных и растений за пределы естественного ареала в новые для них места обитания.