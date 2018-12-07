Самые красивые фото «Самой красивой страны»

Этот конкурс самый молодой в России - проходит всего в четвертый раз - но стал уже одним из престижнейших в мире состязаний фотографов. И с каждый разом он становится все масштабнее! Если в прошлом году выбирать приходилось из 110 тысяч работ, то в этом — уже из 400 тысяч! Никаких ограничений по возрасту, опыту или гражданству для участников нет. Только одно требование — фотография должна быть сделана в России.

Перед жюри Четвертого общероссийского фотоконкурса Русского географического общества «Самая красивая страна» стояла очень сложная задача! Отсмотреть такое количество шедевров — уже непросто. А уж выбрать всего 12 лучших — и подавно!

Традиционного комиссию возглавляет президент РГО Сергей Шойгу. А в этом году ему помогали глава Первого канала Константин Эрнст, режиссер Андрей Кончаловский, директор Третьяковки Зельфира Трегулова, фотограф-натуралист Сергей Горшков и многие другие любители фотоискусства и русской природы.

И кстати, - уже стартовал прием работ на пятый — юбилейный фотоконкурс «Самая красивая страна». В нем есть две особенности. Введена новая номинация - «Снято на смартфон» и отрывается отдельное фотосостязание для детей от 5 до 16 лет. Все подробности — на сайте.

Вадим Балакин - «Россия с высоты птичьего полета» («Дама в платье»)

Фото Вадима Балакина

Место съемки: Свердловская область

Берег Волчихинского водохранилища с замерзшей водой выглядит как дама в великолепном платье с высоты.

Виталий Берков - «Мир в наших руках» («Детство»)

Фото Виталия Беркова

Место съемки: город Артём.

Детство на озере Карасиное. В удивительном месте, где сочетается красота природы лотосов Комарова и антропогенная деятельность.

Андрей Гилев - «Эти забавные животные» («Четырезглазый сыч»)

Фото Андрея Гилева

Место съемки: Государственный природный биосферный заповедник "Ростовский"

В степи найти укрытие, подходящие для гнезда, для домовых сычей непростая задача. Здесь и пригодился одинокий старый сарай на степном острове Водный. Молодые домовые сычи оправдывают свое видовое название, из дома следя за заходом солнца, оставаясь под его защитой.

Андрей Горбунов - «Пещеры» («Ординская пещера»)

Фото Андрея Горбунова.

Место съемки: с. Орда, Пермский край.

Ординская - крупнейшая в мире подводная пещера в гипсовых породах. 17 лет Центр подводной спелеологи совместно с Пермским госуниверситетом и Горным институтом ведут исследование этого уникального объекта.

Валерия Зверева - «Макромир» («А ледоруб-то забыл...»)

Фото Валерии Зверевой

Место съемки: Подмосковье

Так был увлечен восхождением, что оставил ледоруб на соседней вершине. Комар-галлица, лес, старое поваленное дерево, текстуры древесины.

Олег Знобищев - «Птицы» («Полетели)

Фото Олега Знобищева

Место съемки: река Волга под Астраханью

Один из редких моментов в живой природе, ворона во время преследования орлана сумела спикировать ему на спину и немного так пролететь на нем.

Владимир Кушнарев «Коренные и малочисленные народы России» («Охотник»)

Фото Владимира Кушнарева

Место съемки: Ямал

Как много мужества, уверенности и самообладания нужно человеку, чтобы держать свой путь в одиночку, навстречу неизвестности, опасности, презрев невзгоды, усталость и жалость к себе.

Михаил Нитишинский «Дикие животные» («Отражение»)

Фото Михаила Нитишинского

Место съемки: Национальный Парк «Русская Арктика», Земля Франца Иосифа.

Белый медведь занесен в Красную книгу РФ. Я смотрел через объектив фотоаппарата на отражение медведя, а он смотрел на меня. Помну о чем думал я. А вот интересно, о чем думал медведь?

Владимир Орлов - «Культурное наследие» («Пасха»)

Фото Владимира Орлова

Место съемки: Свято-Введенский Толгский женский монастырь

По древней традиции и обычаю прикоснуться к благовесту (большой колокол) и ощутить его вибрации - это особая Пасхальная радость и польза душе и телу...

Александр Рыбин - «Пейзаж» («Вечер на Ладоге»)

Фото Александра Рыбина

Место съемки: Ленинградская область

Спокойный и безветренный вечер на Ладожском озере - так бывает нечасто...

Виктор Сильнов - «Россия в лицах» («Взгляд победителя»)

Фото Виктора Сильнова

Место съемки: Пенза

Один из моментов во время мотогонок...

Андрей Шпатак - «Подводный мир» («Hemissinda crassicornis. И лес из инея)

Фото Андрея Шпатака

Место съемки: Приморье, бухта Рудная

Голожаберный моллюск Hermissinda crassicornis один из самых красивых в дальневосточных водах. Здесь он сфотографирован среди гидроидных полипов, которые выглядят, как ветви деревьев покрытые инеем в морозный день.

Аглая Цидулко - «Лучший юный фотограф» фотоконкурса» («Остров Рейнеке»)

Фото Аглаи Цидулко

Место съемки: Приморский край

Остров в Японское море в 25 километрах от Владивостока. Живет на нем не более 20 человек...

КСТАТИ

У «Комсомолки» есть свой фотоконкурс имени нашего легендарного журналиста Василия Михайловича Пескова. Если у вас есть хорошее фото птиц и зверей, да еще с замечательным рассказом - вы имеете шанс увидеть его на страницах «Окна в природу».

Присылайте свои работы c пометкой «Фотоохотники» на адрес sazonov@kp.ru.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Премии РГО-2018

Кроме награждения победителей конкурса «Самая красивая страна», в пятницу вручили и традиционные премии Русского географического общества

«Лучшая экспедиция по России» - «Борт Тюрикова. Возвращение»

«Лучший историко-культурный проект» - Затопленные святыни Мологского края

«Лучший медиапроект» - Документальный фильм «Медведи Камчатки. Начало жизни»

«Лучший молодёжный проект» - «Гудсерфинг» – сервис путешествий со смыслом»

«Лучший научный проект» - Цифровой гербарий МГУ – крупнейшая в России база данных по биоразнообразию

«Лучший образовательный проект в области географии» - Всероссийский заповедный урок

«Лучший природоохранный проект» - Экологический образовательный проект «Чистые Игры»