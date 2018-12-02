2018-12-02T01:26:26+03:00
Звезды

«Все что мы любим - кекс и компотики»: популярный рэпер Jah Khalib заменил провокационные слова в своих песнях

Артисты, опасаясь отмены мероприятий, занялись самоцензурой
Кира БУЛЫЧЕВА
Поделиться:
Jah Khalib последние пару лет возглавляет чарты Apple Music и собирает награды на музыкальных премияхJah Khalib последние пару лет возглавляет чарты Apple Music и собирает награды на музыкальных премиях
Изменить размер текста:

В эту субботу в ДС «Мегаспорт» прошёл сольный концерт Jah Khalib. Предсказуемо был биток. Бахтияр (настоящее имя артиста), о котором некоторые наши читатели наверняка слышат в первый раз, последние пару лет возглавляет чарты Apple Music и собирает награды на музыкальных премиях (на днях забрал очередной «Золотой Граммофон»). Ну пару его песен - «Медина» и «Лейла» вы наверняка слышали - они правда не только из утюга, но и каждого пылесоса играл. Кумир молодёжи, правда, поёт не только о любви к женщине - в его текстах есть весьма провокационные строки, в том числе и про запрещённые вещества. В том числе из-за засилья наркотической темы в текстах молодых рэп-исполнителей последнее время в нашей стране все чаще отменяют концерты. Молодёжь и музыканты негодуют, власть и родители стоят на своём: запретить!

Артисты либо подчиняются и играют по новым правилам, или не подчиняются и попадают в камеры, а их фанаты попадают на деньги. Джа Халиб, как оказалось, выбрал первый путь. Перед исполнением одного из своих хитов он сказал:

«Сейчас очень строгий контроль за всеми за нами - за тем, что мы говорим, что исполняем. Сейчас мы исполним одну из самых веселых песен о нашей молодости и глупых поступках». И пояснил, что вместо «Все что мы любим - секс и наркотики» в одноимённой песне он будет петь «кекс и компотики». Зал его поддержал, но вопрос в том, что все поклонники артиста прекрасно знают текст. Поэтому Калиб пел про кекс, а зал - про что помнил. После концерта многие обсуждали тему, что скоро большинство наших артистов будет заниматься самоцензурой и начнёт исключать провокационные треки из своего творчества. Иначе им несдобровать: озабоченные родители будут искать возможность запрета до победного.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Песков: Дата визита Путина в Саудовскую Аравию пока не определена
Командующего Пятым флотом ВМС США в Бахрейне обнаружили мертвым
Путин: Саудовский принц разъяснил свою позицию по делу об убийстве Хашукджи
Макрон пообещал наказать погромщиков, устроивших беспорядки в Париже
Путин прокомментировал итоговый документ саммита G20
Упраздненный «русский экзархат» в Европе, несмотря на решение Константинополя, продолжает работу
Число пострадавших в Париже возросло до 80, задержанных – до 194
Путин рассказал о короткой беседе с Трампом в Буэнос-Айресе
В Белом доме подтвердили факт неформальной беседы между Путиным и Трампом на саммите G20
Клинцевич: Приостановка соглашения о сотрудничестве и партнерстве между Россией и ЕС не имеет смысла
Астрофизика и известного популяризатора науки Нила Тайсона обвинили в домогательствах
Лидеры стран G20 договорились реформировать ВТО
Дональд Трамп объявил 5 декабря днем национального траура в связи со смертью Джорджа Буша-старшего
Эрдоган предложил Путину провести еще один саммит по ситуации в сирийском Идлибе
Песков подтвердил, что между Путиным и Трампом на саммите G20 состоялся короткий контакт
Трамп отменил пресс-конференцию на саммите в Аргентине из-за смерти Джорджа Буша-старшего
Ушаков: Контакты России и США на саммите G20 состоялись, несмотря на отмену встречи президентов
В правительстве ФРГ назвали темы, которые Путин и Меркель обсуждали в Аргентине
СБУ пригласила на допрос священнослужителей УПЦ в Ровенской области
Марсоход Curiosity обнаружил на поверхности Красной планеты неизвестный блестящий предмет
Группа «Аквариум» Бориса Гребенщикова перенесла тур по Украине
Автобиографическая книга Мишель Обамы возглавила рейтинги бестселлеров
Глава МИД ФРГ: Отказ Европы от «Северного потока-2» никому не принесет выгоды
Джефф Монсон планирует завершить спортивную карьеру в следующем году
Путин позавтракал с Меркель на саммите G20
Путин выразил глубокие соболезнования сыну Джорджа Буша-старшего
В Китае установили размер вознаграждения за доносы о нелегальном контенте
В США пассажирский самолет потерял обшивку двигателя прямо в полете
Полиция задержала 60 протестующих в Париже