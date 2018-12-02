«Все что мы любим - кекс и компотики»: популярный рэпер Jah Khalib заменил провокационные слова в своих песнях

В эту субботу в ДС «Мегаспорт» прошёл сольный концерт Jah Khalib. Предсказуемо был биток. Бахтияр (настоящее имя артиста), о котором некоторые наши читатели наверняка слышат в первый раз, последние пару лет возглавляет чарты Apple Music и собирает награды на музыкальных премиях (на днях забрал очередной «Золотой Граммофон»). Ну пару его песен - «Медина» и «Лейла» вы наверняка слышали - они правда не только из утюга, но и каждого пылесоса играл. Кумир молодёжи, правда, поёт не только о любви к женщине - в его текстах есть весьма провокационные строки, в том числе и про запрещённые вещества. В том числе из-за засилья наркотической темы в текстах молодых рэп-исполнителей последнее время в нашей стране все чаще отменяют концерты. Молодёжь и музыканты негодуют, власть и родители стоят на своём: запретить!

Артисты либо подчиняются и играют по новым правилам, или не подчиняются и попадают в камеры, а их фанаты попадают на деньги. Джа Халиб, как оказалось, выбрал первый путь. Перед исполнением одного из своих хитов он сказал:

«Сейчас очень строгий контроль за всеми за нами - за тем, что мы говорим, что исполняем. Сейчас мы исполним одну из самых веселых песен о нашей молодости и глупых поступках». И пояснил, что вместо «Все что мы любим - секс и наркотики» в одноимённой песне он будет петь «кекс и компотики». Зал его поддержал, но вопрос в том, что все поклонники артиста прекрасно знают текст. Поэтому Калиб пел про кекс, а зал - про что помнил. После концерта многие обсуждали тему, что скоро большинство наших артистов будет заниматься самоцензурой и начнёт исключать провокационные треки из своего творчества. Иначе им несдобровать: озабоченные родители будут искать возможность запрета до победного.