«На 37 лет моложе»: Владимир Кузьмин появился на «Песне года» с новой спутницей

Давно страна не слышала новых хитов от лидера группы «Динамик» Владимира Кузьмина. Видимо, артист переживал развод со своей женой Екатериной.

Напомним: минувшим летом артист признался журналистам, что развелся со своей молодой женой.

- С большим уважением и любовью друг к другу, оставаясь близкими друзьями, мы с Катей объявляем о разводе. Пришло время каждому двигаться своей дорогой. Мы приняли решение не давать никаких комментариев в прессе по этому поводу. Просим отнестись с пониманием, - написал в соцсетях Кузьмин.

Прошло всего несколько месяцев и Владимир снова в строю. Хит музыканта «Дикий мёд» отмечен Игорем Яковлевичем Крутым и «Песней года». В «Олимпийский», где отгремел в минувшую субботу знаменитый музыкальный фестиваль, Владимир Кузьмин пришёл со своей новой возлюбленной Светланой. Рокер бережно держал свою молодую спутницу за руку. Кузьмин и сам помолодел рядом с такой красавицей.

Света, как и предыдущая жена певца, моложе маэстро. Новой подруге 63-летнего артиста 26 лет. Как говорят, девушка сопровождает артиста не только в свете, но и поселилась в доме певца.

Светлана по образованию музыкальный менеджер. Судя по всему, артиста покорила не только красота молодой блондинки, но и ее профессионализм.

Говорят, что Светлана уже стала правой рукой певца, сопровождает его на гастролях.