Долина рассказала, как Пугачева помогла ей обрести крышу над головой

- Ты ушёл и мое сердце раскололось навсегда, -пела на сцене «Олимпийского» на «Песне года» хит «Улыбайся мне», написанный легендарным Уолтером Афанасьевым, Лариса Долина.

Поклонники певицы тут же связали эти строки со слухами о расколе в семье Ларисы Александровны и ее молодого мужа Ильи Спицына.

Впрочем, за кулисами фестиваля Лариса Долина вспомнила и о более позитивной истории. Как выяснилось, будучи популярной артисткой, Долина долгое время жила в гостиницах.

Но однажды в ее судьбу вмешалась Алла Пугачева.

- Алла большую роль сыграла в моей судьбе, - призналась журналистам Лариса Долина. - Для меня лично она совершила поступок, который можно назвать героическим. Это было очень давно, в начале 80-х. Алла пошла просить для меня квартиру в Моссовет. Вышла из своего дома на Тверской без охраны (тогда меня, иногороднюю, выселяли из Москвы) и пошла к чиновникам просить для меня квартиру. Этот поступок я никогда не забуду. Мне бы хотелось, чтобы Алла вернулась на сцену. Я думаю, что все это хотят. Я ее жду.