«Три чемодана нарядов и танцы с гуманоидами»: Киркоров собрал рекордный «урожай» наград на «Песне года»

Судя по всему, на свой новый концертный гардероб король российской поп-сцены потратил несколько десятков миллионов рублей.

На «Песне года» постройневшему за месяцы гастрольной гонки артисту пришлось пять раз выходить на сцену, четыре из которых Киркоров поднимался за наградами.

Артиста сперва наградили за главный хит года «Цвет настроения синий». Кстати, автор этого «боевика» Антон Пустовой взял золотую статуэтку «Песни года», победив в номинации «Композитор года».

На «Песне года» постройневшему за месяцы гастрольной гонки артисту пришлось пять раз выходить на сцену, четыре из которых Киркоров поднимался за наградамиФото: Михаил ФРОЛОВ

После танцев с инопланетянами (в костюме гуманоидов на сцену выпорхнул из-за кулис балет певца) под «Цвет настроения синий», Киркоров скинул костюм ковбоя с накидкой из перьев и переоделся в эпатажный наряд для скандальной «Ибицы». Как и на минувшей «Новой волне», Киркоров и Басков гарцевали под «Ибицу» в лосинах, имитирующих татуировки, и разноцветных куртках, расшитых стразами и своими портретами. Эти костюмы Филиппу и Коле сшил известный модельер Владимир Середин.

-В следующем году ждите новый хит. У нас уже все записано, -заинтриговал журналистов автор «Ибицы» Антон Пустовой.

Чуть позже Киркоров снова поднялся на сцену, но уже в дуэте с Егором Кридом «Цвет настроения чёрный». И снова в новом костюме.

Четвёртую награду Филипп, переодевшись в стразы и шелка, пошёл уже получать, как композитор, написавший хит «My Lucky Day» для молдавского трио «Доредос» (музыканты презентовали эту веселую песенку весной на конкурсе «Евровидение» -Ред.). В пятый раз артист появился перед зрителями в новом костюме на общем выходе «Песня остаётся с человеком».

Киркоров и Басков в костюмах «Ибица»Фото: Михаил ФРОЛОВ

Выйдя к журналистам, Киркоров признался, что накануне Нового года поклонники уже задарили его презентами.

-Грядёт год кабана. Поклонницы уже столько мне плюшевых игрушек в виде свинок подарили. Я все передаю своим детям,-рассказал артист. -У меня дочка любит всю эту живность (смеётся.). У нас таких свинок очень много, мы их обязательно положим под нашу домашнюю елку. Мои дети очень ждут праздник: новогодней ёлки, подарков.