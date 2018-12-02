Как зарабатывают миллионы звезды «Битвы экстрасенсов»

Магические телепроекты, где экстрасенсы и ясновидящие предсказывают будущее, раскрывают преступления и решают сложные проблемы идут на ТВ с хорошими рейтингами. Поэтому чародеи, раскрученные эфирами на федеральных каналах, быстро богатеют. За час приема известный экстрасенс зарабатывает больше, чем врач или инженер за месяц. Самые раскрученные волшебники – выпускники проекта «Битва экстрасенсов», который в эфире уже 11 лет. Люди, насмотревшись на «телечудеса», отдают сбережения за прием экстрасенса из телевизора. Вместо того, чтобы решать проблемы, народ выстраивается в очередь за чудом. Рассказываем, как богатеют, раскрученные телепроектом экстрасенсы.

Ведущий "Битвы экстрасенсов" Марат Барашов каждую неделю рассказывает о телечудесах

«Консультация - 70 тысяч. И фото мужа не забудьте!»

Прием у рядовых магов, засветившихся в популярных телепроектах, стоит 10 – 20 тыс. руб. Но большинство хотят попасть к победителям и финалистам «Битвы экстрасенсов». Оказалось, что на декабрь у них запись плотная – люди спешат решить проблемы до конца года. Чаще всего «чудесным способом» пытаются разобраться с любовными и финансовыми проблемами, узнать будущее или снять порчу…

«Стоимость часового приема 70 тысяч руб. У вас что? Проблемы с мужем? Тогда не забудьте его фото взять с собой…» - предупреждает администратор Центра экстрасенсорики Мехди Эбрагими Вафа. Победитель 3-го сезона «Битвы экстрасенсов» нарасхват – Мехди даже «гастролирует» по крупным регионам. Психолог Мехди оказывает услуги как ясновидящий, также предлагает снять порчу, сглаз и т.п.

Есть у Мехди (как у и многих его коллег) интернет-магазин. Так медаль-талисман «Удача» из мельхиора с фионитом стоит 7500 руб., а «энергетический браслет» увеличивает работоспособность и снижает стрессоустойчивость за 15 тыс. еще он дает онлайн-тренинги. У Мехди они по 5 тыс. руб., число участников не ограничено, обсуждают, к примеру, взаимоотношения между детьми и родителями.

На сайтах пары экстрасенсов рядом с номерами телефонов стоят отметки: «Если вы не дозвонились по указанным номерам – это не злой рок. Дело в том, что у нас очень много звонков…» И ведь не врут! Записаться к победительнице 16-го сезона «Битвы экстрасенсов» Виктории Райдос удалось не сразу. На консультации за 40 тыс.руб. она может провести спиритических сеанс или пообщаться с мертвыми. Сложно поверить, но люди верят и платят…

«Записывать прием запрещено!»

mehdiebrahimivafa Это часть моих книг ... Нельзя не испытывать радость от того, что сделано лично тобой

У раскрученных экстрасенсов респектабельные офисы в шаговой доступности от метро, команды помощников, график расписан на год вперед… Все как у успешных бизнесменов или артистов. К примеру, положительный отзыв о книге победителя 6-го сезона «Битвы экстрасенсов» Александра Литвина давал сам Сергей Безруков. Попасть на консультацию к Литвину можно за 50 тыс. руб.

Конечно же записывать на диктофон консультации экстрасенсов нельзя. Так маги страхуются от возможных претензий. Хотя никаких гарантий никто и так не дает.

«Конспектировать прием можно вручную, - объясняет помощница еще одного «звездного экстрасенса» Татьяны Лариной. – Может понадобиться во время консультации провести особый ритуал за 15 тыс. или «чистку» за 20-ть…»

viktoriaraidos Виктория Райдос обещает устроить сеансы связи с мертвыми

Услуги дорогие, но претензии за их качество предъявляют редко: люди обращаются к экстрасенсам в моменты отчаяния, многие скрывают подобный опыт. «К экстрасенсам идут в сложные моменты жизни. Человеку необходимо услышать, что скоро все изменится к лучшему – с этим знанием проще преодолеть трудности», - считает психолог Анетта Орлова. Некоторые чародеи с медицинским образованием частично заменяют своим клиентам психологов – после обещаний счастья у человека появляются силы двигаться дальше. А другие рассматривают клиентов исключительно как денежный ресурс.

Услуги экстрасенсов и прочих магов не запрещены. В классификаторе видов экономической деятельности они обозначены как «деятельность астрологов и медиумов». В тех случаях, когда человек заплатил экстрасенсу за услугу, но не получил обещанного результата, такие действия квалифицируются как мошенничество. Чаще всего никаких обещаний ясновидящие не дают, некоторые стараются обезопасить себя соответствующими договорами. Но иногда дела доходят до суда: к примеру, бывший участник 9-го сезона «Битвы экстрасенсов» Юрий Оленин получил три года колонии общего режима за мошенничество. В его «Центре парапсихологии и коррекции судьбы» выманивали крупные суммы у людей, обещая избавить их от болезней.

Но никакие разоблачения не останавливают людей – они продолжают тратить время и деньги на экстрасенсов. Перед просмотров очередной серии увлекательного магического шоу вспомните слова экс-ведущего «Битвы экстрасенсов». Михаил Пореченков рассказывал нам в интервью: «Такие попадались участники! Мы действительно поверили. Но это первые сезоны. А потом мы поняли технологию работы. Существуют люди, которые подсказывают экстрасенсам, заключают с ними договоры заранее. И когда все поняли, что это кому-то приносит деньги, вот с этого момента я ушел оттуда…»