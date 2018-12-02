ОСАГО для новичков подорожает

ЦБ решил, что безаварийные водители не должны платить за неумех за рулем. Вместе с Минфином он подготовил пакет документов, которые "направлены на повышение доступности полисов ОСАГО". Новые тарифы будут действовать по принципу "как ездишь, так и платишь»"

Тарифный коридор базовых ставок «автогражданки» расширяется на 20% вверх и вниз. Сейчас он находится в диапазоне 3432-4118 руб., а станет 2746-4942 руб.

Появится более индивидуальная система коэффициента «возраст—стаж». Сейчас там имеются 4 градации, а станет целых 58! Для самых рискованных групп водителей (молодых и с маленьким стажем вождения) коэффициент поднимется до 1,87. Сейчас самая высокая надбавка составляет 1,8. Меньше всего заплатят за полис автовладельцы старше 59 лет, которые сидят за рулем больше трех лет. Для них установлен коэффициент 0,93%.

Коэффициент «бонус-малус» будет назначаться раз в год, 1 апреля. И до следующего года его пересчитывать не будут. При перерыве в вождении страховая история не обнуляется, то есть все накопленные скидки никогда «не сгорят».

Устанавливать конкретные тарифы в каждом случае будет страховщик. Задача ЦБ - следить, чтобы цена полиса не была завышенной. В итоге реформы средняя цена страховки поднимется примерно на 100 руб. Во всяком случае так прогнозирует Центробанк.

Скоро документ поступит на регистрацию в Минюст.

Напомним, что все водители обязаны покупать полис «автогражданки». Штраф за езду без него невелик: всего 800 руб. Автовладельцы все чаще предпочитают ездить без страховки. По информации ЦБ, за первое полугодие страховщики продали полисов меньше на 5%, чем годом ранее (18,9 млн штук). При этом количество проданных машин выросло.