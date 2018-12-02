2018-12-02T14:44:17+03:00
Звезды

Лобода появилась на «Песне года» в дерзком мини за 400 тысяч рублей

Певица, не изменяя себе, выбирает наряды от любимого дизайнера Бейонсе
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Светлана не просто стремительно ворвалась в российский шоу-бизнес, но и стала самой популярной певицей текущего годаСветлана не просто стремительно ворвалась в российский шоу-бизнес, но и стала самой популярной певицей текущего годаФото: Михаил ФРОЛОВ
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На главном музыкальном фестивале страны Светлана Лобода взяла награду за хит «Суперзвезда», который все минувшее лето и осень звучал из каждого утюга.

И то, что в минувшую субботу «Олимпийский» ждал выхода Лободы лишь подтверждает, что Светлана не просто стремительно ворвалась в российский шоу-бизнес, но и стала самой популярной певицей текущего года. Уже который раз поклонники Лободы замечают, что артистка выбирает наряды от модного дома Бальман.

В своё время им отдавал предпочтение Майкл Джексон. Платья от Бальман украшают гардеробную и поп-дивы Бейонсе. И конечно же, мимо нарядов от Бальман не мог пройти за эти годы и король российской поп-сцены Филипп Киркоров, собрав самую большую коллекцию пиджаков и курток от этого модного дома.

Лобода появилась на «Песне года» в дерзком мини за 400 тысяч рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лобода появилась на «Песне года» в дерзком мини за 400 тысяч рублейФото: Михаил ФРОЛОВ

Теперь вещи от Бальман полюбились и Лободе. На «Песне года» певица подчеркнула свои стройные формы и длинные ноги дерзким мини, расшитым чёрными и серебряными пайетками.

Заглянув на сайт Бальман, мы обнаружили, что платье Лободы стоит 400 тысяч рублей. А с учётом босоножек и украшений, этот образ наверняка обошёлся певице в сумму с шестью нулями.

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