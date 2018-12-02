Американский суд отнял у детей русскую мать

Нынешние Штаты превратили «права женщин» в национальную идею. При малейшем намёке на «сексуальные домогательства» (на деле — порой просто взгляд или неловкий комплимент) слетают с постов голливудские продюсеры, федеральные телеведущие и доктора наук «мужеска полу». Но весь этот «феминизм» — только для своих. Потому что когда защита от мужа-тирана понадобилась россиянке Богдане Осиповой, американская юстиция бросила в тюрьму… саму жертву.

Началась эта дикая история в начале нулевых. Россиянка Богдана, тогда ещё совсем юная, переехала за океан по студенческой программе, познакомилась с американцем, родила сына по имени Иен. Ну и, в общем, осталась, получила гражданство, окончила университет в Олбани (штат Нью-Йорк). С первым мужем не сложилось. Вторым стал военнослужащий ВВС США Брайан Патрик Мобли. В 2013 году у них родилась дочка.

А вот сын от прежнего брака, Иен, встретил второго папу уже в более-менее сознательном возрасте — но детство с новым родителем превратилась в ад:

— Брайан запирал меня и мою двухлетнюю сестру, издевался, — вспоминает подросток. — Маму избивал на наших глазах. (Эти факты подтверждаются двумя полицейскими рапортами в деле Богданы — авт.).

Затем выяснилось, что женщина снова беременна. Не желая подвергать опасности уже и третьего ребёнка, она вместе с Иеном и дочерью в 2014 году уехала в Россию, где и родила — опять девочку.

А потом в дело вмешался Господин Доллар.

— После отъезда Богданы — Мобли развёлся и нашёл новую жену, сейчас у них уже четверо детей. С двумя его дочерьми от Осиповой получается целых шестеро. А при таком составе семьи по американским законам родители освобождаются от части налогов, получают солидное пособие, — рассказывает помогающий Богдане вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов. — Поэтому допускаю, что Брайаном руководила элементарная корысть. Захотев «вернуть детей в семью», он подал в суд на Осипову, обвинив её в «киднеппинге» («похищении несовершеннолетних» — напомню, спустя годы после её отъезда на родину).

Тем временем ничего не подозревающая Богдана никаких уведомлений о том, что звёздно-полосатая Фемида завела на неё уголовное дело, не получала. И в 2017 году сама приехала в США, намереваясь в Семейном суде Канзаса отстоять своё право на опеку над детьми.

Казалось бы, случай эталонный: муж-тиран, регулярно избивавший жену, да к тому же, видимо, неуравновешенный (на службе в американской армии Мобли получал дисциплинарные взыскания). Но власти Канзаса арестовали не его, а молодую женщину. За якобы «похищение собственного ребёнка» — той самой старшей дочери, которую Богдана в 2014 году вывезла в Россию. Хотя факты показывают: обвинение это — полный бред.

— Много лет Брайан Мобли нормально относился к пребыванию экс-супруги и детей в России. Например, ещё в мае 2013 года он дал согласие, чтобы их старшая дочь приняла гражданство РФ (в нашем консульстве в Хьюстоне — авт.). После их отъезда Мобли изредка созванивался с бывшей семьёй по скайпу, — рассказывает Александр Ионов. — Российский суд, куда ранее обращалась Богдана, определил место жительство девочек: «с мамой». Но аналогичный судебный процесс в Канзасе постановил ровно противоположное: «с отцом». Я считаю эти решения равноправными, поэтому обвинения Осиповой в «киднеппинге» — юридический абсурд. Но Штаты не признают законов других стран — и даже норм международного права, в июне этого года они вообще вышли из Совета ООН по правам человека. Решение об аресте Богданы политизировано и связано с общим разгулом русофобии в нынешних США.

С тех пор уже больше года россиянка сидит в американском аналоге СИЗО.

- В тюрьме Богдану подвергали унижениям, пичкали какими-то лекарствами. 29 декабря 2017 года к ней приехали родители — и вместо цветущей женщины увидели тень: в инвалидной коляске, с синяками, едва говорящую, с провалами в памяти (что с ней происходило в тюрьме с декабря-2017 по апрель-2018 — она вообще не помнит), — рассказали нам родственники Богданы.

В России дети без неё тоскуют и плачут. Младшие дочери ещё в том возрасте, когда верят в Деда Мороза. Их единственная просьба к доброму волшебнику — вновь увидеть самого дорогого человека на земле. А старший брат, 14-летний Иен, решил не ждать чуда и сделать хоть что-то. Написал письма Путину и Трампу, умоляя помочь. Но на саммите «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе 1 декабря встреча двух лидеров из-за демарша американской стороны сорвалась. А дело арестованной Богданы Осиповой в канзасский суд до сих пор не передано. Возможно, потому, что следствие понимает: при серьёзном разбирательстве оно просто развалится.