2018-12-02T16:12:19+03:00
Политика

Родион Мирошник: Порошенко считает дни и выполняет заказ США

Советник главы ЛНР и эксперт группы по минским договоренностям прокомментировал заявление главы украинского государства о «намерении России» прорубить «коридор в Крым через Донбасс», взяв Мариуполь и Бердянск
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
Поделиться:
Прецедент, который был создан вокруг конфликта у Керченского пролива с последующей отменой встречи Путина и Трампа - эта задача поступила ему из-за океана, и эту повестку Порошенко выполнилПрецедент, который был создан вокруг конфликта у Керченского пролива с последующей отменой встречи Путина и Трампа - эта задача поступила ему из-за океана, и эту повестку Порошенко выполнилФото: REUTERS
Изменить размер текста:

- Почему сейчас такое заявление прозвучало от украинского лидера?

- 30 дней военного положения — это не так много. Петр Порошенко считает дни и постоянно стремится к оправданию тех действий, которые он уже предпринял. Ему важно хоть как-то и хоть чем-то наполнять то военное положение, которое он объявил. Угрозами и любым содержанием.

- Он вынужден подогревать информационную повестку в ежедневном режиме?

- Естественно. Ведь введение военного положение наделяет его полномочиями как военного диктатора — но под это нужно обоснование! Ведь фактических, объективных причин для введения такого положения не было и близко! Если сравнить ситуацию с Иловайским или Дебальцевским котлами, например. И сейчас ему для того, чтобы через 30 дней военное положение продлить, нужно хоть что-то бросать в топку. И после уже достичь целей, которые он перед собой ставит — и перенести выборы, и получить дополнительные полномочия, и в конечном счете, выйти на второй срок. И тут же он выполнил задачу, которую перед ним ставили определенные круги США. Прецедент, который был создан вокруг конфликта у Керченского пролива с последующей отменой встречи Путина и Трампа - эта задача поступила ему из-за океана, и эту повестку Порошенко выполнил. Четко отработал заказ на обострение.

- А мобилизация населения внутри Украины?

- Это тоже одна из задач, разумеется. Ведь цена потери власти для Порошенко слишком высока. Это скамья подсудимых.

- Так почему названы приазовские Мариуполь и Бердянск?

- Это одна из фантазий, возникших в Киеве. У ДНР выход к Азовскому морю, вообще- то, есть. «Пробитие» такого коридора не имеет каких-то видимых оснований. Это, возможно, один из первых вбросов в цепи тех десятков панических сообщений, которые последуют в ближайшие три недели. Властям в Киеве же надо оправдываться за мобилизацию студентов и блок-посты, запрет на митинги и все остальное. Все то, что существенно урезает гражданские права населения Украины. Лучший вариант — исходящая со всех сторон опасность.

- Порошенко упомянул про «флирт европейских лидеров с Путиным» — но фамилий и даже стран он не называет.

- Размытость его формулировки — она двоякая. Явно виден тренд негативный по отношению к Западной Европе. Данный тренд накручивает США, а Порошенко лишь его ретранслятор. Европа ему дает деньги только после транша от МВФ, который зависим от США. Порошенко приходится выбирать — и по большому счету это не его решение. Это стремление определенных кругов США воздействовать на Европу - и им предъявлять претензии. Порошенко вынужден играть не в свою игру. Люфт его личных действий очень маленький. И он им задействован полностью для сохранения власти на его территории. А власть он может сохранить, лишь четко выполняя задачи, которые перед ним ставит США.

Европа ведь сдержанно отреагировала на конфликт у Керчи, а США отказалась от встречи президентов. Из этого можно сделать выводы - чью политику проповедует Порошенко.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Эксперт рассказал, как мы можем ответить на украинский запрет въезда для мужчин из России
Бывший депутат Верховной Рады и мэр Черкасс Владимир Олейник прокомментировал «КП» решение украинских властей запретить мужчинам от 16 до 60 лет с российскими паспортами въезжать на Украину
Сергей Хрущёв: Сейчас Украина уже надоела всем! А Трамп не встречается с Путиным на "двадцатке", потому что испугался нового расследования "о связях с Россией"
Об этом сын бывшего советского лидера Никиты Хрущева, проживающий в США, рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" [аудио]
Новости 24
В Подмосковье инспектор ДПС прострелил себе ногу из-за агрессивной женщины
Макрон осмотрел поврежденную протестующими Триумфальную арку в Париже
Полиция Грузии задержала семерых граждан Украины
Журналистов Первого канала заподозрили в попытке проникнуть на британскую военную базу
Группа сборной России в отборочном турнире Евро 2020: в соперниках Бельгия, Казахстан и Кипр
В МИД объяснили, почему Россия не будет ограничивать въезд украинцев
Число пострадавших в ходе беспорядков в Париже увеличилось до 133 человек
Иран ответил на обвинения США в нарушении резолюции ООН
Нетаньяху отреагировал на заявление полиции по делу о коррупции
В Шотландии мальчик попросил почтальона доставить письмо папе на небеса
Джоан Роулинг начала общаться в Twitter на русском языке
Во Франции могут ввести режим ЧП в связи с массовыми беспорядками
Путин заявил, что не общался с Меланьей Трамп на ужине саммита G20
Новый клип Арианы Гранде "сломал" YouTube
Умер Кен Берри: американскому актеру было 85 лет
В Госдепе США сообщили о планах ввести новые санкции по делу Скрипалей
National Interest назвал российский комплекс "Пенициллин" угрозой для артиллерии США
Экс-глава МИД ФРГ заявил, что Украина пыталась втянуть Германию в войну против РФ
Паспорт ОАЭ возглавил рейтинг сильнейших в мире
Знаменитый пляж на острове Пхи-Пхи-Ле в Таиланде заполонили акулы
Трамп может снова встретиться с Ким Чен Ыном в январе или феврале
Похороны Джорджа Буша-старшего пройдут на территории библиотеки в Техасе
Итог боя Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри: ничья по решению судей
Президент Аргентины принял Путина во дворце Каса Росада
Стали известны последние слова Джорджа Буша-старшего перед смертью
Белый дом подтвердил, что США не станут поднимать пошлины для Китая с 1 января
У здания консульства США в Мексике прогремел взрыв
В Мексике прошла инаугурация нового президента страны
Разведка Бельгии сообщила, что террористы переходят на Telegram