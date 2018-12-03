Расследование "КП": Почему люди продают себя на органы

По запросу в интернете «продам почку» поисковики выдают тысячи страниц, где любой может предложить по рыночной цене свои органы: костный мозг, часть печени, почку. Объявлений масса. И это несмотря на то, что в России продавать свои органы незаконно.

«НЕ ПЬЮ, НЕ КУРЮ, ДАЖЕ ВСЕ ЗУБЫ НА МЕСТЕ»

На специальных форумах потенциальные доноры расписывают свои физические данные, как на ярмарке.

«Стану донором почки, не пью, не курю заболеваний нет и не было, группа крови 3+, 37 лет. Веду спортивный образ жизни, ЗОЖ, питаюсь исключительно здоровой пищей. Даже все зубы на месте. Очень срочно нужны деньги, все серьезно обдумано, мошенники - мимо, предоплату не высылаю. Сергей, Анапа».

«Отдам почку за вознаграждение. Серьезных болезней, хирургического вмешательства не было. Решение обдуманное. Мне 34 года. Гр. крови 1+. О сумме, думаю, договоримся. Наталья, 41 год, Тюмень».

«Срочно продам свою почку. 22 года, полностью здоров, мне только деньги нужны, не много - 40 тысяч $. Пишите мне, пожалуйста, помогите».

«Помогу здоровым органом. О себе - 32 года. Никогда ничем серьезным не болел, не пил, не курил».

Все эти сайты оформлены со знанием дела, как будто не органы продают, а старый шкаф. Есть пометки «срочно», фотографии потенциальных доноров, всячески демонстрирующие их здоровье - накачанные торсы, румянец...

Звоню одному такому под видом покупателя.

- Да, продаю. Намерения серьезные. Два месяца уже мое объявление на самых разных ресурсах раскидано, я его регулярно обновляю.

Доноры через интернет активно ищут покупателей на свои печень и почки

- Часто интересуются?

- Есть звонки, но пока ничего серьезного. У меня на руках свежие УЗИ и анализ крови, если что. Я военный пенсионер, хоть мне и 37 всего. Обследования прохожу в госпитале, а не в каких-то медцентрах сомнительных. Так что все надежно.

- Если не секрет, почему решились на такое?

- Я офицер. Два года назад получил ранение колена при участии в спецоперации. Меня тут же списали. Выплатили пособие по страховке - 300 000 рублей. И привет.

- Насколько я знаю, пенсия у бывших офицеров не самая маленькая.

- 26 000 рублей. Мы с женой и двумя детьми в однушке. Работы особой в Анапе нет, да и инвалидов не берут. Только вы не пугайтесь, мое ранение на почке никак не отражается.

- Семья в курсе, что вы собираетесь сделать?

- Жена знает. Заживем как люди. А то, что с одной почкой можно нормально жить, это я в курсе, разговаривал в госпитале с врачами. Они отговаривают, но я не вижу ничего страшного в том, чтобы и денег заработать и кому-то жизнь спасти.

- Ваша цена какая?

- Ну не знаю, - смущается впервые с начала нашего разговора. - Рыночная.

- Это какая? На сайтах разное пишут, от 300 000 рублей до бесконечности...

- Ну я планирую не меньше 20 миллионов получить. Донор я хороший, не то что некоторые забулдыги.

«МНЕ ЖИТЬ НАДО, А НЕ ПАХАТЬ В ОФИСЕ»

Все потенциальные продавцы охотно идут на контакт. И рассказывают свои, как им кажется, душещипательные истории.

- Ой, да у нас в стране и так дольше 60 не живут. Чего напрягаться? А а так пусть и с одной почкой, но поживу как человек, - разъясняет мне 19-летний Аркадий из Краснодарского края. - Я за границу хочу, тачку крутую хочу, квартиру отдельную, а не с родителями жить.

- Так иди работай.

- Ага, пахать максимум за 30 000 с 9 до 18. Какое ваше дело вообще? Моя почка, что хочу, то и делаю.

Парень оценил свое здоровье в 2 000 000 рублей.

А вот мать-одиночка из Санкт-Петербурга Ольга хочет за свой орган 30 000 000 рублей.

- Я на эти деньги планирую купить несколько квартир, сдавать их и ничего не делать, - толкует мне она. - А какие у меня еще есть варианты? Я в коммуналке живу в одной комнате с ребенком. Никакой личной жизни.

- Не дорого ли хотите?

- Нет, в Германии столько можно получить. Там разрешены законом пересадки органов неродственникам. Но я сейчас не могу туда уехать - на мне долг по кредиту висит у приставов. Вот расплачусь и, если к тому времени в России не найду реципиента, буду двигаться в сторону Запада. Я для себя все уже точно решила.

Одним словом, бездельники. Или же погрязшие в кредитах.

- У меня долгов на 500 000 рублей. Плюс три кредитки. И детей трое, - жалуется на жизнь Михаил из-под Волгограда. - Я не сегодня завтра в тюрьму сяду или на улице окажемся бомжами всей семьей. А вы говорите - почка? Отдам за 1 000 000. Берете?

И только одна история тронула меня до глубины души.

- У меня жена раком болеет, 4-я стадия. В России ей помочь не могут, а в израильской клинике берутся и дают хороший прогноз. Но где взять такие деньги? Надо 3 000 000 рублей. Мы уже обратились в фонды, ждем. Но взрослым не так охотно помогают, как детям. Даже на местное ТВ не поставят сюжета о нашей истории. И зачем мне эта почка, скажите? Я все равно без жены жить не буду.

Фрагмент переписки

ЛИПОВЫЕ ПОСРЕДНИКИ

Объявлений от продавцов значительно больше, чем от покупателей. Среди двух десятков предложений лишь два от так называемых посредников или непосредственно от родственников.

«СРОЧНО ИЩУ ДОНОРА ПОЧКИ - 32 МИЛ/РУБ! Из любой страны, готов оплатить все расходы и отправить для заключения договора, доверенное лицо, со мной можно связаться по телефону. Виктор Стародуб».

Но Виктор Стародуб мне категорически не отвечал. Так же, как некая мама больного ребенка.

«Мой сын тяжело болен. Нужна экстренная пересадка почки. Мы лежим в научном центре в Москве. Деньги есть (около 400 000 долларов), только помогите!»

Сколько я ни пыталась позвонить по этим и другим номерам - отключены, электронные ящики удалены. Однако, после того как я сама прикинулась потенциальным донором, вывесив в тематической группе объявление, мне сразу же на почту пришло два письма.

Сначала мой интернет-собеседник вскользь поинтересовался моим здоровьем. Потом уточнил, как быстро я готова лечь под нож.

- Реципиенты очень ждут. А их у меня целая база данных, я сотрудничаю с научным центром. В России огромная очередь из нуждающихся в пересадке органа. Вас устраивает

2 000 000 рублей за фрагмент печени или 6 000 000 рублей за донорство почки?

Я на все была согласна и только спросила, куда ехать для личной беседы.

- Вам за услугу нужно будет заплатить 3000 рублей. Без денег мне реципиента не предоставят. Как заплатите, вас тут же сведут с реципиентом. Если вас устраивают условия, тогда будем работать с вами. После оплаты отправляете мне чек.

И номер карточки...

Другой мой собеседник - «из Германии» - говорил то же самое, только суммы называл другие.

- Почка от 20 000 000. За наши услуги по получению визы, предоставлению жилья и прохождению полного обследования в клинике в Германии мы просим всего 30 000 рублей. Аванс - половину этой суммы - можете перевести на открытый в России банковский счет.

Третьему написавшему мне «посреднику» я в качестве эксперимента перевела 500 рублей, пообещав остальные позже. И он тут же ушел со связи.

Вот и все? Так просто? Жалкие мошенники возятся в этой грязи за 500 рублей на карту?

Очень долго я искала реального человека, кому удалось все же продать свой орган. Нашла только одну женщину. 39-летняя Людмила согласилась на встречу. И первым делом продемонстрировала шрам на теле.

- Это было 4 года назад. Доллар подскочил с 30 до 90 рублей. А у меня ипотека долларовая. Я ее до сих пор не закрыла, кстати. В итоге выплатила банку уже 4 цены своей несчастной квартиры у ВДНХ. И конца и края нет.

Выглядела Людмила ужасно. Серая кожа, впалые глаза, болезненная худоба.

- Не знаю, из-за почки или нет, но я совсем волосы потеряла. И зубы тоже сыпятся.

- Как вы нашли реципиента?

- Через знакомых врачей. А больше никак, не верьте в россказни про посредников и прочие сказки. Получила я тогда на руки около 30 000 долларов. Лежала в обычной районной больнице с нарисованным диагнозом. Кому ушла моя почка - не знаю. Сейчас хожу в поликлинику. Врачам говорю, что пожертвовала орган родственнице. Все верят.

Мнение врачей

«За трансплантологией должна следить ФСБ»

- Очень много желающих продать свои органы приходят к нам в центр, - рассказал «Комсомолке» руководитель отделения трансплантации почки РНЦХ им. Петровского профессор, доктор медицинских наук Михаил Каабак. - Сейчас охрана внизу усилена и обучена. Они сразу определяют желающих подзаработать и отправляют восвояси, объясняя, что это незаконно. Раньше прорывались даже сюда наверх к нашим кабинетам. И всегда я слышал одинаковые рассказы: «пытался продать через интернет, но обманули, взяли деньги якобы на анализы, и на этом все закончилось». До операций никогда не доходит. Вокруг этой темы много мошенников.

- Я тоже не верю в рассказ женщины, которая якобы продала почку в Москве, - вступает в разговор врач-хирург этого отделения, кандидат медицинских наук Надежда Бабенко. - Скорее всего, она действительно отдала орган родственнику, а теперь сочиняет. В России живым донором органов может стать только совершеннолетний генетический родственник больного. И родство это тщательнейшим образом проверяется. У нас в центре этим занимается целая юридическая служба. Если родственника, готового поделиться органами, нет, надо встать в очередь и подождать, когда появится подходящий трансплантат от умершего человека. По закону все, кто живет в РФ, потенциальные доноры, и наши органы могут быть использованы в целях спасения других после нашей смерти.

- Черного рынка органов в России нет. Никто никому ничего не вырезает и не пересаживает с помощью таких схем, - в один голос уверяли меня Михаил Каабак и Надежда Бабенко. - Но в России до сих пор операций по пересадке почек делается всего 2000 в год, тогда как нуждающихся в них приблизительно в 10 раз больше.

- Почему так? Тем более что фактически каждый умерший - потенциальный донор.

- Люди не хотят быть донорами ни при жизни, ни после смерти. Не верят ни в справедливое распределение посмертных органов, ни в эффективность трансплантации. И нет у нас в РФ независимого источника открытой информации, куда любой мог бы зайти и посмотреть: столько-то сделано операций по пересадке сердца, печени, почек... Столько-то трансплантатов получено от живых, столько от умерших. Насколько долго и как хорошо живет человек после трансплантации. Вот вы, к примеру, знаете, сколько живет пересаженная почка?

- Слышала про 15 лет.

- Орган, пересаженный от умершего, функционирует 8 лет, от живого - 15 лет. Но операцию можно сделать повторно. Нужен открытый регистр, чтобы все понимали важность и необходимость трансплантологии. Такие открытые регистры есть в других странах, - говорит Каабак.

- И контроль со стороны органов власти нужен. Лучше, чтобы со стороны ФСБ, которой у нас население доверяет, - добавляет Надежда Бабенко.

- Пока нет прозрачности да и система распределения донорского материала не налажена, дело не сдвинется с мертвой точки. Далеко не все больницы даже в Москве готовы предоставлять органы для трансплантации, не говоря уж о регионах. Потому что даже среди медиков много скептиков по отношению к трансплантологии. Оттого и цифры по донорству такие печальные. В Москве показатель - 15 доноров (посмертных) на

1 000 000 населения, а в целом по стране и этого нет. Нас обгоняет даже Белоруссия, где показатель этот равен 24 на 1 000 000. А в Европе и США еще выше.

А КАК У НИХ?

Не только родным, но и друзьям

- Торговля человеческими органами запрещена практически во всех странах. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) причисляет ее к торговле людьми. Исключение - Индия, Пакистан и Иран, где разрешена материальная компенсация донору.

- В Германии разрешено отдавать свои органы не только родственникам, но и друзьям (так называемый эмоционально мотивированный донор), но только если удастся убедить специальную комиссию, что это происходит добровольно и бесплатно.

- В Китае по закону разрешено изымать органы у людей, приговоренных к смертной казни. Таким образом в стране решен вопрос с притоком трансплантатов. Проведение платных операций иностранцам тоже разрешено. Число операций по пересадке органов в Поднебесной растет с огромной скоростью. Еще в 1999 году на территории Китая существовало 150 клиник. А в 2007-м - более 1000. Некоторые эксперты подсчитали, что число операций в разы превосходит количество доноров. Есть подозрения, что органы изымают у заключенных насильственным способом.