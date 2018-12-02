Скончался полковник КГБ, который еще 10 лет назад предсказал бандеризацию Украины

В Москве на 87-ом году жизни скончался ветеран КГБ СССР Юрий Козлов, которые многие годы службы отдал борьбе с бандеровцами, а в 2008 году в своей книге "Бандеризация Украины - главная угроза для России" первым предсказал возрождение национализма в этой стране.

- Юрий Константинович скончался в воскресение утром. Он всю свою жизнь переживал за людей, которые оказались под влияние националистов. Переживал за наших пограничников, когда произошла эта провокация в Керченском проливе. Это сильно подорвало его силы, - сообщила "Комсомолке" трагическую весть старшая дочь Юрия Константиновича Елена.

С ее отцом мы беседовали два года назад. Ветеран органов госбезопасности СССР уже плохо видел, но отлично помнил детали допросов, которые он проводил будучи следователем с арестованными бандеровцами из батальонов "Нахтигаль" и "Роланд" - детищ националиста Степана Бандеры и гитлеровцев. В 1952 году пойманные бандиты подробно показывали 23 летнему следователю, как пытали и сбрасывали в колодцы тела замученных селян. Юрий Козлов несколько лет отработал в Ивано-Франковской области, которая стала советской только в 1939 году после подписания пакта Молотова-Риббентропа.

Допрашивая бандеровцев офицер госбезопасности пришел к однозначному выводу, что жители Западной Украины были не готовы стать равноправными гражданами СССР. Несмотря на отмену крепостного права, их еще сотни лет продолжали искусственно удерживать в рабстве и настраивать против России.

"ЭТНИЧЕСКИЕ МУТАНТЫ"

Вот такую оценку давал Юрий Козлов тем, кого допрашивал в молодости: "В 17 веке всех украинцев, которые жили на территории Галиции, в соответствии с брестской Унией насильно превратили в греко-католиков - униатов. Десятилетиями истребляли инакомыслящих. Европейцы воспитывали их в рабстве, во враждебном отношении к России. Этот процесс мутации бывших украинцев продолжался три сотни лет. Потому на всех научных конференциях я называю галицийских националистов этническими мутантами, которые лишившись в 1939 году польской опеки, трансформировались в неонацистов. Никто из историков пока не опроверг мои выводы. Скажу еще точнее: на территории Украины живут два непримиримых по идейно-политическим, культурным и религиозным причинам народа: православные украинцы и униаты галичане".

Часто, особенно заграницей во время шумных конфликтов одни украинцы называют других - "рогулями". Этому у полковника Козлова оказалось довольно интересное объяснение. Оно объясняет, что из себя представляли жители Западной Украины до присоединения к СССР.

"Они ходили по городу босиком, а за плечами у них были мешки. Мы называли их "парашюты". В этих простынях они приносили в город творог, молоко, сметану, сало. Продукты оставляли ночью под дверями квартир украинцев, поляков, армян и евреев, а в следующий раз забирали под дверью деньги. Днем в городе им не разрешалось находиться. Это строго контролировалось. При входе в города стояли будки с часовыми и рогули. Так в народе называли деревянные рогатки, на которые опускали палку-шлагбаум. Такие имелись при въезде во все города Австро-Венгрии и Польши. "Рогулями" паны называли необразованных селян, которым позволяли селиться вокруг городов для обеспечения их сельскохозяйственной продукцией. Им запрещалось посещать какие-то городские мероприятия днем, и получать образование. И сегодня на Украине "рогулями" называют необразованных и невоспитанных людей, несмотря на то, что многие из них стали городскими жителями".

ПИРОЖКИ В СХРОНЫ...

По словам исследователя, советская власть фактически "подняла с колен униженных жителей Галиции, после чего дала возможность им получать образование, занимать руководящие должности".

"Их часто брали в ВУЗы и на работу по разнарядке, только потому, что они из отсталой Галиции. Но многие из них оказались морально не готовы к созиданию. Они долго маскировались под украинцев, и регион стал существовать как дотационный за счет Восточных областей. Но когда шаланда "незалежной" отчалила от СССР, то они тут же проявили себя во всей красе", - отмечал тогда Козлов.

А ведь правда. Именно потомков галицийских крестьян весь мир увидел на майдане и с молотками у памятников советским политикам, которые подарили им ту самую самостийность, возможность учиться, а впоследствии возможность руководить Украиной. Юрий Козлов считал, что еще в 60-е годы было необходимо "добить националистическую идеологию "рогулей"". Но этому помешало советское руководство в лице Никиты Хрущева, который был женат уроженке села Василев Холмской губернии (ныне Польша) Нине Кухарчук, стало заигрывать с галицийскими крестьянами.

"К середине прошлого века на Украине мы ликвидировали более 80 тысяч бандеровцев. Это больше чем современная украинская армия. А скольких осудили, выслали, сколько еще бежало в Англию, США, Канаду? Но почему галицийский национализм возродился сегодня? В начале 60-х годов по стране прокатилась волна либерализма по отношению к врагам советской власти. Была оттепель: дела бандеровцев стали пересматривать, их реабилитировать и выпускать из лагерей. Я сам пачками пересматривал эти дела, искал перегибы, любой повод, чтобы реабилитировать преступника. Тогда часть осужденных вышла на волю необоснованно. Такова была установка руководства страны, которую мы выполняли. Украину опять залихорадило от насилия, а зерно национализма дало новые ростки по всей стране. Современные галицийские неонацисты – это идейные и кровные наследники тех, кто служил в эсэсовско-бандеровских формированиях и занимался массовым террором по национальному признаку".

В нашем разговоре Козлов вспоминал не только Хрущева, который был главным идеологом присоединения Западной Украины к УССР, но и президента Украины Леонида Кравчука, который однажды признался украинцам в том, что "помогал бандеровцам и носил им пирожки в схроны." Впрочем, пришедший после государственного переворота Петр Порошенко широко известен своими регулярными вояжами в Галицию, где он заигрывает с ее жителями, наивно считая их своим электоратом.

НА ВОСПИТАНИЕ ПОЛЯКАМ

По словам Юрия Козлова галицийцы не способны эффективно управлять государством.

"Они не смогут жить без постоянной грызни друг с другом за власть, внутренних распрей, а воевать они умеют только с мирным населением, с теми, кто слаб и беззащитен, разрушая больницы и школы. Националистам Галичины не нужны ни русские, ни украинцы. Им нужна промышленность Донбасса с залежами сланцевого газа. Кравчук знал об этом расколе в обществе, осознавал вред, который несут идеи националистов-униатов для Украины. Он мог пойти по пути консолидации общества. Но именно при нем вновь были открыты греко-католические церкви, а православные храмы стали громить. А молодая Россия тогда сделала ошибку: стала дружить с президентами Украины, а не с ее народом..."

В августе это года в эфире интернет - радиостанции partizanskoeradio.info Юрий Козлов рассказал почему СССР не удалось добить бандеровское движение, и благодаря чьей поддержке десятилетиями на Украине поддерживался национализм:

"Мне лично известно свою агентуру на территорию Львовской и Ивано-Франковской областей засылала Англия, Канада и США. Пример который можно привести, сославшись на Кима Филби (один из руководителей британской разведки, советский разведчик – ред.), который работая в Англии раскрыл подробности плана заброски США и ФРГ 30 диверсантов на территорию УССР. Была проведена операция, в результате которой часть диверсантов была интернирована, а часть была ликвидирована при попытке оказать сопротивление. Все диверсанты по происхождению были галичанами, но являлись подданными других государств. Об этом сейчас на Западе стараются не вспоминать. Предпринимались попытки индивидуальной заброски агентов и вербовки агентов на местах. К примеру, был завербован Михаил Кухтяк (медик из Ивано-Франковска – ред.). Ему платили деньги, устраивали ему с посольством США, давали конкретные задания, в частности одной из целей была организация подпольной деятельности на территории Ивано-Франковской области".

В своем последнем интервью Юрий Козлов заявил, что многие граждане Украины верят, что помощь придет из России.

И предсказал скорый разгром националистов:

"Две слабины у России: нерешительность и либеральный идеализм, который допустил размножение пособников украинских нацистов в России. Им дают полноценно выступать с наших телеэкранов, в то время как нам с нашей позицией выступить на украинских телеканалах невозможно. Пока для нас потеряна Украина, но я надеюсь, что галицийских нацистов, так же как когда-то и немецких мы выдворим с Украины. Но считаю, что Галичину нам возвращать не стоит. Мы не справились с ними, и возиться с ними нам больше не нужно. Надо отдать их на воспитание полякам. Или пусть будут независимыми, главное, чтобы они не могли идеологически влиять на Украину. Мое мнение, по справедливости нужно ввести войска и разгромить нацистов, которые снова оккупировали Украину".

СПРАВКА "КП"

Юрий Константинович Козлов.

Родился в 1929 году в городе Дятьково Брянской области. В 1952 г. окончил юридический факультет Львовского госуниверситета им.Ивана Франко и в этом же году был принят на работу в органы Министерства государственной безопасности СССР. Служил во Львовской, Ивано-Франковской и Запорожской областях на следственной и оперативной работе. В 1984 году в звании полковник вышел в отставку. Жил во Львове до 2003 года. В последние годы работал на заводе "Полярон", в редакции газеты Союза офицеров "Слава Родины". Прощальная церемония с Юрием Козловым пройдет в среду 5 декабря, предварительно в ритуальном зале морга госпиталя им.Бурденко.