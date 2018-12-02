2018-12-02T23:15:27+03:00
Звезды

«Кармен» не может умереть

В Королевском оперном театре в Лондоне состоялась премьера новой версии знаменитой оперы Бизе
Стас ТЫРКИНкинообозреватель
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Поскольку это мюзикл, то окружение Кармен, включая ее саму и ее подруг, время от времени принимается танцеватьПоскольку это мюзикл, то окружение Кармен, включая ее саму и ее подруг, время от времени принимается танцевать
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Точнее, это премьера возобновленной версии спектакля, в котором главную партию по очереди пели великолепная российская певица Анна Горячева (солирующая сейчас в премьерной серии оперы Моцарта «Так поступают все женщины» в постановке Кирилла Серебренникова в Цюрихе) и француженка Гаэль Аркез. В новой редакции партию Кармен должна была исполнять другая русская певица, Ксения Дудникова, но она заболела, и на сцену вместо нее вновь вышла Аркез.

Оперу Бизе, чья музыка настолько известна и популярна, что не очень понятно, зачем еще раз слушать эту заезженную пластинку, австралийский оперный режиссер Барри Коски, много лет возглавляющий берлинскую «Комише опер», ставит как бродвейский (или вест-эндовский, коль действие происходит в Лондоне) мюзикл. Это оправдано хитовым музыкальным материалом и сюжетом, ради которого не надо затруднять себя чтением программки. Декорация представляет собой ступени, на которых поначалу эффектно появляется хор, кордебалет и главные герои, но которая не меняется на протяжении всего действа и потому сильно надоедает. Зрители впервые видят Кармен в костюме гориллы - дальше этот режиссерский ход нигде не обыгрывается, но надо понимать, что автор прозрачно намекает на животный магнетизм этого образа. Дальше Кармен является в звездном черно-белом прикиде с галстуком, как и положено звезде мюзикла. В таком виде она вызывает восторг как у мужского, так и женского контингента табачной фабрики (массовые сцены, в том числе с участием очень живого и веселого хора мальчиков - лучшее, что есть в спектакле). В последней сцене Кармен, предчувствуя скорую погибель, выходит в траурном платье с огромным, покрывающим почти все ступеньки шлейфом, который мучимый ревностью Хосе отрывает в процессе исполнения им арии, перед тем как заколоть норовистую цыганку.

Партию Кармен должна была исполнять другая русская певица, Ксения Дудникова, но она заболела, и на сцену вместо нее вновь вышла Гаэль Аркез

Партию Кармен должна была исполнять другая русская певица, Ксения Дудникова, но она заболела, и на сцену вместо нее вновь вышла Гаэль Аркез

Поскольку это мюзикл, то окружение Кармен, включая ее саму и ее подруг, время от времени принимается танцевать - нельзя сказать, что танцы производили неизгладимое впечатление своей сложносочиненностью, но в азартности исполнения им не откажешь.

Немного французской претенциозности (все-таки эта народная опера основана на новелле Мериме) добавляет постановке закадровый французский голос, читающий текст, проясняющий детали известного всем сюжета, а также психологии персонажей.

У Коски все великолепно с юмором - в конце представления заколотая Кармен поднимается с пола и, отряхнувшись, разводит руками. Поистине - эту песню не задушишь, не убьешь.

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