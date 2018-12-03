Дневник адвоката: И денег с клиента побольше содрать и самому не сесть

ТОЛСТОГО - В КАМЕРУ

Вот недаром не хотел я браться за это дело - как чувствовал.

С самого начала клиент вызывал предубеждение. По малолетке сел за разбой. Пока сидел - четверых убил, правда, говорит, вынужден был, чтобы самому выжить. Вышел - устроился в Москве таксистом. И вот теперь обвиняется в изнасиловании пассажирки. Ну ладно, мое дело - отследить, чтобы закон не нарушался, а то с доказательствами по этой статье всякое бывает...

И вот во время одного из свиданий он говорит:

- Принесете мне книгу из моей домашней библиотеки? Вам передадут. «Война и мир».

Ну и ну! Что-то не похож он на поклонника Толстого. К тому же в СИЗО ведь есть библиотека.

- А там нет этой книги, - отвечает.

Дальше - больше. Его знакомая сама приехать ко мне почему-то не может - чертыхаясь, поперся к ней куда-то за МКАД. Обратно еду и чувствую: дело нечисто. Остановился, стал книгу внимательно осматривать. И точно: под переплетом - пакетик!

Матом ругаюсь я редко, но тут дал волю. Не касаясь, вытряс пакетик из книги, растер подошвой по обочине, с землей смешал - и прочь от этого места. А что еще делать - не в полицию же идти и заявлять, что нашел наркотики. Замучаюсь отмазываться.

Вот недавно случай слышал. Охотник в лесу у кабаньей кормушки обнаружил убитых лосиху и двух оленят. А они же в Красную книгу занесены, отстрел запрещен. Он честно позвонил в полицию и сообщил о преступлении - а его самого в этом и обвинили.

Адвокат требовала достать пули из туш, провести экспертизу - результата ноль. Ответили: не представляется возможным, поскольку нет холодильных камер для хранения биологических фрагментов. Так что в таких случаях лучше не выигрывать схватку, а избежать ее.

А если бы я не заметил пакетика? То прощай, славная биография. В СИЗО строгий контроль за тем, что вносишь. Досматривают портфель, могут попросить материалы дела пролистать. Книги вообще проносить в камеру нельзя, хотя иногда и разрешают. Но уж точно досмотрели бы. Что бы я тогда говорил, как оправдывался? Сел бы как миленький. Еще бы и пресс-служба сообщение разослала: «Адвокат, бывший следователь с 20-летним стажем, задержан при попытке пронести наркотики в СИЗО».

В общем, позвонил этой женщине и отказался вести дело. Даже объяснять ничего не стал - сама все поняла.

«РАЗВОДИМ ОЛИГАРХОВ!»

Жена с подругой (обе - адвокаты по гражданским делам) пришли в контору под вечер. Веселые и прехорошенькие - во всех смыслах этого слова. Выиграли дело у одного очень известного адвоката - его часто по телевизору показывают. Бракоразводный процесс россиянки и иностранца - раздел имущества, определение места жительства ребенка. Они на этом руку набили - защищают жен чиновников и богачей. Придумали себе даже шуточный слоган: «Разводим олигархов!»

Топовый адвокат повел себя красиво: поздравил, пригласил к себе в офис, коньячком французским угостил. Но кто-то из его бригады не удержался от шпильки:

- Надеюсь, девушки, - сказал вроде как в шутку, - вы за свою победу получите хотя бы десятую часть того, что мы за свое поражение?

Да, цена адвокатских услуг - вопрос сложный. Может отличаться в разы. Часто спрашивают: а как понять, обсчитывает тебя защитник или нет? Да никак не понять. Важнее другое: выполнил ли он задачу. Снизил срок, уменьшил штраф, добился возмещения ущерба? И человек для себя должен определить: какую цену он за это готов платить? За свободу, за то, чтобы ребенок остался с ним, а не с бывшим или бывшей...

Ладно, когда действительно уважаемый специалист назначает себе высокую цену. Но возмущает, когда несусветные гонорары требуют какие-то недоучившиеся юристы, заманивающие людей с улицы. Стоят такие люди-«бутерброды» у метро с громкоговорителем.

Недавно пришли к нам француз и русская - развод плюс раздел имущества, а имущество у них здесь и во Франции. Так эти «юристы» взяли с них 80 тысяч и сказали, что из России разделить недвижимость, находящуюся за границей, нельзя.

Пришли они к нам - их за 50 тысяч благополучно развели в суде, а имущество (в том числе и французское) разделили у московского нотариуса.

Деньги мы не кладем в карман, а проводим через кассу. Многие не верят. А на самом деле так гораздо удобнее. Да, приходится, как всем, платить налог 13%. Но мы, честно говоря, это учитываем при определении цены - по сути, перекладываем на клиента.

Деньги, проведенные через кассу, - это подушка безопасности.

Если ты не смог выиграть дело, а такое у каждого бывает, клиент тебе обязательно денежки припомнит. И может даже пожаловаться в Адвокатскую палату. А там если начнут разбираться, то деньги, взятые мимо кассы, могут стать отягчающим обстоятельством. Адвокатов в Москве хватает, так что, думаю, при серьезных нарушениях выкинут и глазом не моргнут. Поэтому лучше все проводить официально - у клиента это даже уважение вызывает: мол, солидные люди, все по-белому. А если выиграл, то нормальный клиент всегда даст «премию». Ее от греха подальше тоже лучше через кассу оформить.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕСУРС

Все-таки у жены с ее подругой - обе адвокаты - дела повеселее. Они всегда вдвоем в суды ходят - очень продуктивно. Гонорар в два раза меньше, зато и стресс тоже пополам. Выступают попеременно - их оппонент если один, просто физически выдыхается. Процент выигрышей заметно вырос.

Разводили бывшего крупного госчиновника. Нажитого в браке добра - устанешь перечислять. Он просил суд разделить имущество так: каждый объект пополам. Вилла на Средиземном море, имение в Подмосковье, каждую квартиру в Москве - все по одной второй. Вроде по закону. Но по сути - в его пользу. У него ресурс мощнее, и он гарантированно вытеснит бывшую жену из каждого дома. Врежет свои замки, скажет охране не пускать ее. И по факту будет владельцем всех объектов.

А адвокаты его жены просили разделить по-другому: столько-то объектов целиком ему, столько-то - целиком ей. Судья принимала сторону чиновника, что неудивительно. А наши дамы-адвокаты всячески затягивали процесс - надеясь на какой-то счастливый случай.

И он пришел!

Пока бились, судью повысили.

Дело попало к ее коллеге. С которой, очевидно, у чиновника не было никаких договоренностей. В результате ход заседания изменился на 180 градусов.

- С чего это каждый объект по одной второй? - приговаривала новая судья, прямо в зале знакомясь с делом.

- Вот и мы не поймем, - поддакнули жена с подругой. - Мы же предлагаем: одни объекты полностью ему, а другие - полностью ей.

- Ну и правильно, - говорит судья и в одно заседание выносит решение.

Чиновник был в ярости. Даже адвокату своему не заплатил.

ВЗЯТКА ОНЛАЙН

А у меня очередная чернуха. Патруль задержал парня с дозой. Размер - для личного потребления. Прямо на улице без понятых устроили обыск - уже нарушение. Потом правоохранители с найденным у него пакетиком минут на 20 исчезли - а когда вернулись, малая доза в пакетике, которая тянула максимум на административку, увеличилась до уголовной. Но возмутило даже не это. С парнем был его друг с крупной дозой. Им обоим предложили «решить вопрос» по 100 тысяч с каждого. У моего таких денег не было. А у друга нашлись - на карте. Один из патрульных настолько был уверен в своей безнаказанности, что попросил перечислить деньги себе на карту по телефону. Транзакция засвечена - взятка же! Показываю дознавателю - а он в ответ: «А оно мне надо?» Сообщаю в прокуратуру - реакция почти такая же: «Пусть маленькая доза, но ведь была?»

Дальше известно: дознаватель советует «признаться и раскаяться» - за это обещает дать по минимуму. Я против того, чтобы брать на себя то, что не совершал. Родственники мне говорят «спасибо, до свидания» и идут в суд с другим адвокатом. В результате да, не срок, но - штраф. И на парне - судимость.