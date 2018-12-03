86 000 долларов - за сдачу властям порносайтов

Власти Поднебесной продолжают борьбу за нравственность в стране. В Китае объявили об увеличении суммы выплат за информацию о распространении порнографии. Заодно решили и обезопасить государство - сведения о выдаче секретов родины теперь тоже стоят дороже.

Так, с 1 декабря выплаты за сообщения увеличатся в 2 раза. Они будут рассчитываться по специальной схеме - 2% от дохода, который запрещенная публикация получила в сети, но не более 86 тысяч долларов. В случае рядовых постов речь идет о куда меньших суммах - до 700 долларов. Деньги получат те бдительные граждане, которые расскажут о противоправных порнороликах в интернете.

Таким образом китайские власти намерены оградить несовершеннолетних от повсеместной вредоносной информации в сети и планируют бороться с распространением фейковых новостей и вообще всем, что, по мнению властей, представляет угрозу безопасности государства.

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Донос сообщению рознь

Андрей ДЯТЛОВ

Немного о тонкостях филологии и менталитета.

В наших соцсетях эту китайскую историю с получением денег за сообщения зачислили в ранг доносов. Ну, я понимаю: по привычке. Донос у нас, к сожалению, отдельный исторический термин.

Но есть нюанс. Донос на соседа, чтобы получить его имущество и выжить самому, - это страшно, по известному времени, наверное, понять можно, но вряд ли можно простить.

А во внутренней инициативе Китая другое: порнография, государственные секреты, сайты педофилов, сайты о терроризме, советы по суициду, насилию, наркосайты: в чем сообщение о них - преступление?

Но не только в Китае закрывают такие сайты жестко и без волокиты. И правильно делают.

А уж платить или не платить за сообщения о таких сайтах - дело государства.

Но это точно не доносы. Это ж просто: есть по-человечески запретные темы для любого из нас и для любого государства. Независимо от вероисповедания или степени демократизации.

Дети же и внуки растут у всех. Чего мы для них хотим - понятно же...