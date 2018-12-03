Что общего у прически и «сверхзвукового ежа»: ученые выяснили, как восстанавливать волосы

Волосяные фолликулы формируются у человека до появления на свет. Когда в течение жизни они погибают при травме, гормональном сбое или старении, тело не имеет программы для их восстановления. Так на месте шрамов и ожогов волосяного покрова больше не возникает, и до сих пор довольно мало было сделано, чтобы решить эту проблему. Сейчас исследователи решили взглянуть на сигнальные пути гена SHH.

Аббревиатура SHH расшифровывается необычно - «sonic hedgehog» или «сверхзвуковой еж» в переводе на русский. Своим именем ген обязан популярному во время своего открытия персонажу комикса и компьютерных игр – супергерою в образе этого колючего лесного обитателя. Несмотря на забавное название, этот ген играет одну из ключевых ролей при внутриутробном развитии ребенка. Он отвечает за формирование центральной нервной системы, зубов, легких и других органов. Многие ученые недолюбливают шутливое имя SHH как раз за то, что его мутация приводит к крайне серьезным последствиям, в частности, врожденным изменениям мозга и костей черепа. После появления ребенка на свет активность гена SHH заметно снижается. Тем не менее, в нем давно подозревали потенциал для восстановления тканей.

Основываясь на существующих данных, ученые из университета Нью-Йорка через воздействие на ген-«ежик» стимулировали фибробласты. Эти клетки вырабатывают коллаген, необходимый для поддержания упругости кожи, волос и ногтей, а также для восстановления ран. В исследовании работа велась с поврежденными участками кожи у подопытных мышей. При этом, воздействию подвергались только клетки, расположенные ближе всего к поверхности кожного покрова, так как известно, что SHH также связан и с ростом опухолей.

На девятой неделе эксперимента стало очевидно, что в тканях появляются корни волос и происходит явное восстановление. По сути, ученые вернули кожу в эмбриональное состояние и дали ей переродиться. Теперь исследователи надеются найти лекарственное средство, которое позволит вернуть утраченную шевелюру.

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Пять советов, как поддерживать красоту волос

Пока ученые не научились таблетками стимулировать рост волос, можно вспомнить несколько простых советов, которые помогут улучшить их состояние:

1. Аккуратное расчесывание от кожи головы к кончикам позволяет не только массировать скальп, но и обеспечивать волосы естественной смазкой по всей длине. Сразу после ванной следует использовать расческу, а не щетку, так как мокрые волосы более хрупки. Более того, они не любят слишком резких, дергающих движений и чересчур интенсивного вытирания полотенцем.

2. Трихологи против окрашивания, выпрямителей волос и довольно скептично настроены по отношению к фенам. Химические вещества и термическое воздействие портят структуру волос. Если нельзя обойтись без окрашивания и других манипуляций, давайте волосам достаточно времени для восстановления между процедурами. Косички или «хвосты» тоже не следует затягивать слишком туго.

3. Старайтесь ответственно подходить к выбору ухода: щетки лучше из натуральной щетины, для завивки больше подходят мягкие бигуди, а свой шампунь все-таки необходим для каждого типа волос.

4. Рост волос происходит циклично и все проблемы, такие как стрессы, заболевания, прием препаратов, могут вмешиваться в течение этого процесса. Если мужчины начинают чаще всего лысеть с линии лба, то у женщин «прорехи» быстрее становятся заметны на макушке. Кроме генетики, влияние оказывают гормональные изменения, заболевания щитовидной железы, болезни кожи и анемия. Большинство из этих проблем можно затормозить или навсегда остановить. Поэтому, если на подушке или расческе остается слишком много волосков, следует вовремя выяснить, что является причиной и принять меры.

5. Быстрая потеря веса в течение короткого периода времени также может стать причиной выпадения волос. Худейте без фанатизма!