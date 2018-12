Ученые разобрались, стоит ли заниматься сексом по утрам

Ученые (Keith Leavitt, Christopher M. Barnes, Trevor Watkins, David T. Wagner) сразу двух американских университетов — Орегонского (Oregon State University) и Вашингтонского (University Of Washington) — заинтересовались утренним сексом. С научной точки зрения, конечно. Набрали добровольцев, организовали соответствующее исследование. И выяснили, как этот самый секс, что называется, «до работы», на нее влияет. Способствует или, наоборот, отвращает?

В эксперименте, который длился две недели, приняли участие 159 человек — постоянно работающие мужчины и женщины, состоящие в браке или тесно сожительствующие. Два раза в день они отчитывались перед экспериментаторами. Докладывали о своих ощущениях — на работе, конечно.

Оказалось: охотно шли в свои офисы и трудились продуктивно те, кому было не лень совокупиться с утра по раньше - «предаться самому прекрасному из всех занятий», как назвали его в журнале Focus, коротко рассказавшем об исследовании. Более того, предавшиеся и от работы получали удовольствие, и погружались в нее глубже. О таком эффекте докладывали большинство участников эксперимента.

По утру ты ее растолкай.

Незамысловатый вывод исследователей, опубликованный в научной журнале Journal of Management: утренний секс способствует повышению производительности труда. Скорее всего за счет снижения стресса. Работодателям следовало бы это уяснить. И не ругать иной раз сотрудника или сотрудницу за опоздание по «самой уважительной из всех уважительных причин».

Кстати, «ранним пташкам» помогает так называемая интимная химия — половые гормоны, пробуждающие и усиливающие либидо, и нейротрансмиттеры, обостряющие нервные импульсы. Выработка и того и другого меняется в течение суток. Утром интимной химии больше, чем в другие часы. Что делает интимное общение приятнее, а последующую работу, как теперь выяснилось, продуктивнее.

Справедливо и обратное утверждение. По словам руководителя исследования профессора Кейт Ливитт, от недостатка секса, активность сотрудника и его мотивация на работе могут упасть.

Хуже всего, полагает профессор, если сотрудники жертвуют сексом ради работы. А такое бывает даже неосознанно. Придут домой поздно усталые, расстроенные — многим уж не до «самого прекрасного из всех занятий».

«Тут за день так накувыркаешься - придешь домой — там ты сидишь, - пророчески пел в свое время незабвенный Владимир Высоцкий.

Так не лучше ли по утру?

Не исключено, что секс на работе еще полезнее, но наука это пока не доказала.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Счастлив тот, кто верит, что занимается сексом чаще других

Американские социологи уверяют: ощущение счастья напрямую зависит от того, как часто человек занимается сексом. При этом достаточно даже не определенной нормы, а лишь одного знания о том, что твоя половая жизнь активнее, чем у окружающих.

Тим Водсворт (Тim Wadsworth), профессор социологии из Университета Колорадо (University of Colorado Boulder) недавно опубликовал статью под названием "Секс и показатель счастья: как половая жизнь других людей влияет на наше самочувствие" (Sex and the Pursuit of Happiness: How Other People’s Sex Lives are Related to Our Sense of Well-Being), в которой обобщил результаты своего обширного исследования.

Вместе с коллегами профессор анализировал данные регулярных социологических исследований - General Social Survey, в которые десятки тысяч американцев вовлечены с 1972 года. Они сообщают одно из трех: «очень счастливы», «в меру счастливы», «не очень счастливы».

Выяснилось: очень и в меру счастливыми, как правило, считали себя те респонденты, которые сообщали о своей интенсивной половой жизни.

К примеру, среди людей, которые занимаются сексом хотя бы два-три раза в месяц, счастливых на треть больше, чем среди тех, кто был обделен интимными ласками предшествующий год.

Человек для счастья не так уж и много надо.

Чем чаще секс, тем больше счастливых. Среди имеющих половые сношения раз в неделю счастливы 44 процента, и 55 процентов среди тех, кому сексуальные радости достаются два-три раза в неделю.

Но вот что удивительно: если люди, занимавшиеся сексом, к примеру, раз в неделю, узнавали, что другие делают это чаще - скажем, два раза в неделю, то число счастливых среди них заметно уменьшалось. В среднем — на 14 процентов.

И наоборот, счастливее становились те, которые выясняли, что их сексуальная жизнь активнее, чем, к примеру, у соседей. Или у друзей.