2018-12-03T17:09:44+03:00
Наука

Ученые разобрались, стоит ли заниматься сексом по утрам

Выяснилось: интимные контакты, предшествующие рабочему дню, влияют на производительность труда
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Сделал полезное дело - на работу иди смело.Сделал полезное дело - на работу иди смело.
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Ученые (Keith Leavitt, Christopher M. Barnes, Trevor Watkins, David T. Wagner) сразу двух американских университетов — Орегонского (Oregon State University) и Вашингтонского (University Of Washington) — заинтересовались утренним сексом. С научной точки зрения, конечно. Набрали добровольцев, организовали соответствующее исследование. И выяснили, как этот самый секс, что называется, «до работы», на нее влияет. Способствует или, наоборот, отвращает?

В эксперименте, который длился две недели, приняли участие 159 человек — постоянно работающие мужчины и женщины, состоящие в браке или тесно сожительствующие. Два раза в день они отчитывались перед экспериментаторами. Докладывали о своих ощущениях — на работе, конечно.

Оказалось: охотно шли в свои офисы и трудились продуктивно те, кому было не лень совокупиться с утра по раньше - «предаться самому прекрасному из всех занятий», как назвали его в журнале Focus, коротко рассказавшем об исследовании. Более того, предавшиеся и от работы получали удовольствие, и погружались в нее глубже. О таком эффекте докладывали большинство участников эксперимента.

По утру ты ее растолкай.

По утру ты ее растолкай.

Незамысловатый вывод исследователей, опубликованный в научной журнале Journal of Management: утренний секс способствует повышению производительности труда. Скорее всего за счет снижения стресса. Работодателям следовало бы это уяснить. И не ругать иной раз сотрудника или сотрудницу за опоздание по «самой уважительной из всех уважительных причин».

Кстати, «ранним пташкам» помогает так называемая интимная химия — половые гормоны, пробуждающие и усиливающие либидо, и нейротрансмиттеры, обостряющие нервные импульсы. Выработка и того и другого меняется в течение суток. Утром интимной химии больше, чем в другие часы. Что делает интимное общение приятнее, а последующую работу, как теперь выяснилось, продуктивнее.

Справедливо и обратное утверждение. По словам руководителя исследования профессора Кейт Ливитт, от недостатка секса, активность сотрудника и его мотивация на работе могут упасть.

Хуже всего, полагает профессор, если сотрудники жертвуют сексом ради работы. А такое бывает даже неосознанно. Придут домой поздно усталые, расстроенные — многим уж не до «самого прекрасного из всех занятий».

«Тут за день так накувыркаешься - придешь домой — там ты сидишь, - пророчески пел в свое время незабвенный Владимир Высоцкий.

Так не лучше ли по утру?

Не исключено, что секс на работе еще полезнее, но наука это пока не доказала.

Не исключено, что секс на работе еще полезнее, но наука это пока не доказала.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Счастлив тот, кто верит, что занимается сексом чаще других

Американские социологи уверяют: ощущение счастья напрямую зависит от того, как часто человек занимается сексом. При этом достаточно даже не определенной нормы, а лишь одного знания о том, что твоя половая жизнь активнее, чем у окружающих.

Тим Водсворт (Тim Wadsworth), профессор социологии из Университета Колорадо (University of Colorado Boulder) недавно опубликовал статью под названием "Секс и показатель счастья: как половая жизнь других людей влияет на наше самочувствие" (Sex and the Pursuit of Happiness: How Other People’s Sex Lives are Related to Our Sense of Well-Being), в которой обобщил результаты своего обширного исследования.

Вместе с коллегами профессор анализировал данные регулярных социологических исследований - General Social Survey, в которые десятки тысяч американцев вовлечены с 1972 года. Они сообщают одно из трех: «очень счастливы», «в меру счастливы», «не очень счастливы».

Выяснилось: очень и в меру счастливыми, как правило, считали себя те респонденты, которые сообщали о своей интенсивной половой жизни.

К примеру, среди людей, которые занимаются сексом хотя бы два-три раза в месяц, счастливых на треть больше, чем среди тех, кто был обделен интимными ласками предшествующий год.

Человек для счастья не так уж и много надо.

Человек для счастья не так уж и много надо.

Чем чаще секс, тем больше счастливых. Среди имеющих половые сношения раз в неделю счастливы 44 процента, и 55 процентов среди тех, кому сексуальные радости достаются два-три раза в неделю.

Но вот что удивительно: если люди, занимавшиеся сексом, к примеру, раз в неделю, узнавали, что другие делают это чаще - скажем, два раза в неделю, то число счастливых среди них заметно уменьшалось. В среднем — на 14 процентов.

И наоборот, счастливее становились те, которые выясняли, что их сексуальная жизнь активнее, чем, к примеру, у соседей. Или у друзей.

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