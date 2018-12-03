Зонд NASA «Осирис-Рекс» вплотную приближается к астероид к Бенну: прямая онлайн-трансляция

Космический аппарат OSIRIS-REx (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer) стартовал с Земли в сентября 2016 года. Ныне он добрался до цели — астроида Бенну (Bennu) и вот-вот выйдет на его орбиту. Исследовательский аппарат должен оказаться в 4-5 километрах от небесного тела.

Прямая онлайн-трансляция сближения автоматической станции (OSIRIS-REx) с самым опасным астероидом.

Исследовательский зонд подойдет к астероиду менее, чем на 5 километров.

Сближение будет транслировать NASA. Начало шоу 3 декабря 2018 года в 19:45 мск.

Бенну один из самых опасных околоземных астероидов. Обнаружили его лишь в 2013 году. Ученые оценивают вероятность столкновения Бенну с Землей как 1 к 4000. Такие шансы считаются очень высокими. Если катастрофа и в самом деле случится, то не скоро — где-то между 2169 и 2199 годом.

Диаметр астероида 560 метров. Конец света он не устроит, но напакостит сильно.

Сблизившись с астероидом, ученые планируют как следует его рассмотреть и взять пробы с поверхности. Посадки не будет — вещество сдуют струей жидкого азота и соберут поднявшуюся пыль. В 2023 году собранное доставят на Землю. Анализ вещества астероида позволит понять, как и из чего образовалась наша Солнечная система. Ведь Бенну — своего рода строительный материал, который так и не был использован для формирования планет — пошел в отходы.

Земля и Луна: снимок был сделан в январе 2018 года с борта OSIRIS-REx ради проверки работоспособности его камеры.

Подробнее о миссии OSIRIS-REx читайте в материале «Комсомолки». И на сайте NASA.