Поездки на Новый год 2019: 5 бюджетных пляжных курортов

Здравствуй, дедушка Мороз, ты, как всегда, неожиданно? До Нового года всего месяц, впереди десять выходных (отдыхаем в этом году, напомню, с 30 декабря по 8 января). Оливье столько не влезет, телесериалов тоже. Но и денег немного. И при всех прелестях зимнего отдыха в России хочется погреться на пляже. Знакомо? Понимаю! Именно поэтому и решила проверить, реально ли еще организовать себе относительно бюджетный Новый год-2019 на теплом море.

Авиабилеты на популярные пляжные курорты стоят уже заоблачных денег – надо было покупать раньше. А вот у туроператоров пока никакого дефицита. Цены практически те же, что были на новогодние туры и в начале осени. Что в общем справедливо: туркомпании же продают места на собственных чартерах или в своих блоках мест на регулярных рейсах, они их покупали заранее. Так что на пакетных турах и остановимся.

Критерии поиска такие: летим вдвоем, на неделю. Ради экономии можем себе позволить прихватить пару тройку-рабочих дней в конце декабря или в январе, после всеобщих каникул. Кстати, это очень помогает – туры с вылетом 26 – 27 декабоя заметно дешевле, чем 29 – 30 декабря. Отели смотрим 3 – 4 звезды. Да, встречать 2019-й в роскошной пятизвездочной гостинице приятнее, и они на всех вошедших в рейтинг курорах есть. Но это уже не будет бюджетным вариантом.

Во всех случаях в стоимость входит перелет из Москвы и обратно, трансфер между отелем и аэропортом, проживание в отеле. На двоих. Питание – по-разному, расскажу в каждом случае отдельно. Новогодний банкет – отдельные расходы. Тут важно уточнять в турагентстве, обязательно ли они для вас: некоторые отели берут деньги за банкет со всех постольцев, другие по желанию. И у вас может быть разный подход к празднику – чем шампанское на пляже хуже стандартного застолья? Цены – по данным нескольких крупных туроператоров.

1. Акаба, Иордания. 75 тысяч рублей - тур на двоих с вылетом 27 декабря или 3 января, 3-звездочный отель, завтраки. Купаться будете в Акабском заливе Красного моря. Подводный мир не столь богат и живописен, как в Египте, но главное - вода тёплая. Плюс Акабы в том, что отсюда можно съездить на множество реально интересных экскурсий: в Петру, древний город, вычеченный в розовых скалах, к замкам крестоносцев, на Мёртвое море.

2. Шарджа, ОАЭ. 76 - 78 тысяч рублей за аналогичный вариант - “трёшка” с завтраками, только на берегу Персидского залива. Важный, особенно в праздники, нюанс: Шарджа - эмират с самыми строгими правилами, алкоголь под запретом даже в отелях. Так что в бокале в полночь в бокале будет играть пузырьки минеральной воды. Хотя... В любом самом строгом законе есть лазейки. В Шардже нельзя употреблять спиртное, а вот привозить его в чемодане никто не запрещает. Да, еще тут гордятся атмосферой старого города и самым большим в Эмиратах колесом обозрения.

3. Фуджейра, ОАЭ. 78 - 80 тысяч рублей за неделю отдыха на двоих в отеле 4 звезды с завтраками. Фуджейра - еще один из семи эмиратов, входящих в состав ОАЭ, расположена на побережье Оманского залива Индийского океана, в 120 км от Дубая. В отелях и ресторанах сухого закона нет. Роскошных небоскребов, как в Дубае, тоже. Пляжи хорошие.

4. Шарм-эль-Шейх, Египет. 80 тысяч рублей за неделю в 3 звёздах со “Всё включено” или в четвёрке с завтраками (если хочется 4-звёздочный отель с all inclusive, это не особо дороже, от 85 тысяч рублей). Какой такой Египет, разве чартеры на Красное море уже летают? Нет, вы ничего не пропустили. Не летают уже три года как и перспективы в полном тумане. Зато есть чартеры Овду, аэропорт на юге Израиля. И туроператор “Пегас Туристик” недавно предложил отдых в Египте с перелетом в Овду (подробнее – на kp.ru). Удобно ли это? И да, и нет. По сравнению с дорогой из Каира - ближе: трансфер занимает 3 - 4 часа. Хотя придётся проходить не только строгий контроль в израильском аэропорту, но и пересекать наземную границу между Израилем и Египтом по дороге туда и обратно.

5. Пятое место делят сразу четыре курорта: остров Тенерифе в Атлантическом океане (Испания, Канары), Эйлат на Красном море (Израиль) Бахрейн и Дубай (ОАЭ). По цене примерно одинаково - 90 - 95 тысяч рублей за неделю в “четвёрке” с завтраками (за исключением Эйлата, там за эти деньги только “трешки”). В остальном есть нюансы.

На Тенерифе лететь дальше, чем на все остальные курорты нашего рейтинга - 7 часов вместо пяти. Нужна шенгенская виза (оформить успеваете без проблем, а у многих путешественников есть мультивиза). Атлантика не прогревается выше +20…+22 градусов, так что купание не будет таким комфортным, как в Красном море или Персидском заливе. С другой стороны, если по каким-то причинам не хочется на Ближний Восток, Канары - единственная альтнернатива. Карибы и Юго-Восточная Азия дороже, в Европе холодно.

Про Дубай и Эйлат рассказывать не надо. А Бахрейн – новинка сезона. В Манаму, столицу страны на берегум Персидского залива, теперь летают чартеры “Уральских авиалиний”, организованные туроператором Coral Travel. Алкоголь разрешён, купальники тоже. Да, нужно уважать местные обычаи и традиции, но это в любой стране не помешает.

Собственно, это все курорты, где можно уложиться в сотню тысяч вдвоем. Цены на туры в Гоа начинаются от 115 тысяч, в Таиланд и Вьетнам – от 120 тысяч.

ДРУГАЯ КРАЙНОСТЬ

Самые дорогие авиабилеты на праздники

Впрочем, далеко не все путешественники считают каждый рубль-евро-доллар. В пику нашему списку самых бюджетных пляжей - рейтинг самых дорогих авиабилетов на зимние каникулы, составленный экспертами туристического сервиса Туту.ру. Считали все билеты на даты между 25 декабря 2018 года и 8 января 2019-го, реально купленные российскими пассажирами. Цена за перелёт туда и обратно на одного человека.

Кейптаун (ЮАР) - 243 150 рублей.

Рио-де-Жанейро (Бразилия) - 189 800 рублей.

Янгон (Мьчнма) - 83 650 рублей.

Бразилиа (Бразилия) - 73 500 рублей.

Тайбэй (Тайвань) - 74 200 рублей.