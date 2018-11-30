Игорь Артамонов, глава Липецкой области: «Главная задача - чтобы люди были счастливы»

В начале октября временно исполняющим обязанности главы Липецкой области Владимир Путин назначил вице-президента Сбера Игоря Артамонова. Управленец уже проявил себя достаточно ярко. Ожидать ли липчанам от руководителя региона, который все еще не считает себя политиком, размахивания шашкой?

ОБЩИЙ ФОН — ОЖИДАНИЕ ПЕРЕМЕН

- Игорь Георгиевич, позади первые 50 дней руководства Липецкой областью. Время подводить итоги. Вас поздравлять или сочувствовать?

- Хозяйство досталось неплохое. Но как в любом хозяйстве, есть какие-то неразрешенные вопросы, проблемы, которые можно изучить под другим углом зрения. В принципе, для этого и существует ротация, чтобы люди смотрели на одни и те же вещи под разными углами. Поэтому некоторые вещи немного перестраиваю.

- Известно, что Липецк – один из последних оплотов «красного пояса» в нашей стране. Как вас встретила коммунистическая область?

- Разные люди по-разному. Кто-то настороженно, кто-то с большими надеждами.

- Мы ехали на интервью на такси. Водитель рассказывал, что его отца и людей старшего поколения Липецка ваше назначение настораживает. С чем это связано?

- Чего им бояться? Я ничего кардинально менять не собираюсь в отношении людей старшего поколения. Их, может, смущает, что я представитель более молодого поколения. Ближе к новым моделям управления, к технике, к технологиям. То, что для них еще не очень открытая книга.

А у таксиста какое отношение к моему назначению?

- Считает, что движуха – это хорошо.

- Вот и по моим ощущениям общий фон в области – ожидание перемен.

«ЧЕМОДАН СОБРАЛ — И СЮДА»

- Давайте сделаем шаг назад. Руководителем Липецкой области вас назначили 2 октября. Судя по всему, для вас это не было неожиданностью. К тому времени вы учились на так называемых «курсах губернаторов» в РАНХиГС...

- Я туда попал с формулировкой: «слушай, давай ты поучишься».

- Как вам сделали предложение возглавить область?

- Детально об этом рассказать не могу. В понедельник утром пообщались, в обед прошла еще одна встреча. Во вторник уже все закрутилось по большому кругу, и в четверг я был уже здесь. До этого момента я, конечно, знал, где находится Липецкая область, бывал, но не думал, что здесь поработаю.

В поликлинике. Новый глава региона постарается избавиться от бумажных технологий.Фото: Владимир КУЛИК

- Подобного рода решения не принимаются без встречи с президентом. Какие он поставил перед вами задачи?

- Главная задача чтобы люди были счастливы. Вы же говорите: таксист доволен, а папа в тревоге — у жителей области разный уровень ощущений. Насколько это возможно, чтобы люди, которые здесь проживают, были довольны действиями власти.

- Липецкая область считается одной из самых лучших в стране в плане экономического развития. Нельзя сказать, что вы приходите спасителем на развалины...

- Нельзя. И я так нигде не говорил.

- Получается, руководство страны ставило задачи тонкой настройки региона.

- Верно. У Липецкой области большая зависимость от главного налогоплательщика – Новолипецкого металлургического комбината. Это больше 40% налогов в бюджете. В этом году хорошая ценовая конъюнктура на металл, в следующем еще неизвестно какая будет. А социальные обязательства никто не отменял. Задача простая - у нас должны опережающими темпами развиваться другие отрасли. Тут у нас две площадки особой экономической зоны «Липецк», много экономических зон регионального уровня , и очень хорошее сельское хозяйство. Я уже познакомился с большинством сельхозпроизводителей, они производят хорошее впечатление.

С точки зрения сельского хозяйства нам, нужны новые, уникальные технологии. Есть биржевой товар – зерно, сахар, мясо, молоко. В этом плане в области все хорошо, развивается. Но какое-то технологическое лидерство – вот здесь мы могли бы поработать. Мы должны увеличить инновационность сельского хозяйства. Здесь вся земля до гектара обрабатывается. Нужны инвесторы, у которых есть наукоемкое сельское хозяйство, подразумевающее небольшие размеры пользования землей.

«Я НЕ ПОЛИТИК»

- Политические перестановки, особенно когда это касается глав регионов, временами настораживают инвесторов. Но для меня было показателем, что после вашего назначения один из крупных инвесторов, наоборот, высказал желание прийти сюда.

- Я же не политик.

- Теперь вы главный политик региона.

- (мотает головой) Я достаточно известный в прошлом руководитель банка. Людей, клиентов, которые меня знают как управлявшего банковским бизнесом очень много. Мою репутацию как делового партнера легко уточнить. Она у меня хорошая. Для людей очевидно, что есть понятные люди, которые понимают в бизнесе, которые никогда не подводили. В принципе, двух этих критериев уже достаточно для того, чтобы не бояться приходить в Липецкую область, чтобы ее развивать. Но не всех инвесторов мы хотим.

- Выбираете?!

- Не то чтобы у нас очередь стоит, просто есть разные типы инвесторов. Кто-то хочет нажиться на области. А мы привыкли работать в духе выиграл бизнес – выиграла область. Если выигрывает кто-то один, это всегда несправедливо и не ведет к долгосрочному сотрудничеству. Когда мы видим, что кто-то один выигрывает, мы не хотим участвовать в таких сделках.

- Сотрудничеством с инвесторами, которые уже работают особых экономических зонах, довольны?

- Область гарантирует достаточно серьезные налоговые льгот. В свою очередь инвесторы имеют обязательства по созданию рабочих мест и объемам производства. К сожалению, не все предприятия, которые к нам зашли, полностью выполняют обещанное. Мы организуем сегодня с ними работу по выяснению этих причин. Но и предприятий, которые имеют хорошие результаты, тоже много. Мы просим их рекомендовать нас своим иностранным партнерам. Место у нас еще есть.

НЕ РУБЛЕМ, А ИДЕЕЙ

- Поговорим о команде. Когда вы только приехали в область, обещали, что армию варягов не приведете. Но при этом управляющую верхушку области понемногу меняете. Какие еще кадровые перестановки планируются?

- Варяг у нас тут пока один - мой заместитель, который курирует молодежную политику, информатизацию и общественные связи. Привлекать управленцев из столицы сложно.

- А если не рублем, то чем вы можете их привлечь?

- Только идеей. Но желающих работать за идею среди приезжих не так много. Поэтому мы ищем местных, липецких, из кадрового резерва, обладающих сильной энергетикой и пользующихся у липчан авторитетом. Ни по одному из назначенных мною липчан не слышал критики или мнений, что это ошибка.

- Кого поменяли?

- Трех замов, курирующих ЖКХ, медицину и экономику. И достаточное количество начальников управлений и других подразделений. Меняю тотально на местные кадры.

- Обычно большую армию с собой привозят.

- Вы знаете, у меня не первый переезд. Привозить с собой «армию» - в этом есть как плюсы, так и минусы. Всегда лучше опираться на местный ресурс, людей, которые хотят развиваться.

Бывалого финансиста областной бюджет удивил внушительным размером.Фото: Владимир КУЛИК

- С другой стороны, вы их не знаете, не видите их потенциала.

- У меня большой управленческий опыт. И те, кто со мной работал, знают, что я редко ошибаюсь.

- Я тоже попытаюсь угадать. Если посмотреть на ваш кабинет, ощущение складывается, что с вашим появлением здесь появилось две вещи – два экрана. Все остальное, скорее всего, осталось от предыдущего руководителя.

- Появилось чуть-чуть больше. Но базово вы угадали.

- Для чего это?

- Один экран – видеоконференция. А на втором экране полностью все материалы, почта, календарь, встречи, материалы для встреч. С бумажками народ отучился ко мне ходить. Потому что, если мы за столом сидим, просто разворачиваем экран, все всё видят.

- Вы здесь меняете культуру областного руководства. Слышал, у вас какие-то курсы управленцы проходят. Чему вы можете научить матерых бюрократических волков?

- Речь идет об управлении по целям, управлении по отклонениям, KPI, стандартам управления. Весь обычный менеджмент, принятый в развитой бизнес-организации.

- Подозреваю, что некоторые термины топ-руководители в вашем регионе и не слышали.

- Ничего, они быстро учатся. У нас последняя лекция была по Lean-технологиям. Потому что самые большие проблемы, по опросам жителей, у нас в здравоохранении и ЖКХ. Именно там нужны принципы бережливого производства, управления очередями. Жалобы именно на очереди. Необходимо учиться сокращать затраты. Бюджеты в области фантастические!

- Большие или маленькие?

- Внушительные. К примеру, областной бюджет здравоохранения 19 млрд. рублей. Понятно, что основную часть суммы занимают зарплаты. Но эффективность управления оставшейся частью средств необходимо повысить, опрозрачить. А есть еще образование, жилищно-коммунальное хозяйство, сектор госуправления. Если мы научимся применять новые технологии, то сможем сделать больше. Обычно у развитых организаций производительность труда повышается от 30 процентов до двух раз. В российском госуправлении такие технологии не очень развиты. Мы идем во главе процесса с точки зрения внедрения интеллектуальных систем управления. Вчера у нас были ребята, которые нам будут помогать с разработкой программ.

КРАНЫ ЗАРАБОТАЛИ

- Еще одна, по вашим же словам, существенных проблем региона – изношенный общественный транспорт. Здесь вопрос не технологий, а денег.

- Конечно.

- Где их взять?

- Цифры огромные. Я встречался с владельцами автобусного завода. Один вариант - они сами будут финансировать поставку автобусов, будут обслуживать маршруты, регион готов им платить в течение десяти лет. Если издержки будут допустимы, то для нас это самый лучший выход из ситуации. Другой вариант — лизинг с соучастием области. Вариантов разрешения этой проблемы много. Мы ищем, в каком случае мы получим наибольшее количество автобусов с наименьшими бюджетными издержками.

- По прибытии в регион одну из первых встреч вы совершили с обманутыми дольщиками. Как решить эту проблему?

- У нас она очень сложная и запутанная, с банкротствами и уголовными делами. Мы подобрали новых застройщиков. Не надо думать, что если краны заработали, то новых проблем не возникает. Но у меня есть уверенность, что 90% дольщиков в следующем году должны получить ключи.

БЕЗ БУМАГИ ЧЕЛОБИТНАЯ НЕ ПОТЕРЯЕТСЯ

- В чем смысл сайта вашего имени, который вы запустили недавно?

- Мы гордимся, что сделали своими силами сайт, который аккумулирует жалобы, их классифицирует, делает облако тэгов, распределяет по проблемным отраслям, по проблемным районам.

- Это программа все делает, или люди ручками раскладывают?

- И люди, и программа. До сих пор традиция подать челобитную не исчезает, но я людям говорю: «Вот работает сайт, напишите, и мы это рассмотрим и вернемся к вам».

- Без бумажки челобитная не потеряется?

- Я вам скажу, что больше 1100 поступило обращений за две недели. Сегодня дозвонилась женщина, которая просил передать благодарность, потому что к ней не доходили год, она писала во все инстанции. На днях она написала на сайт - пришли и решили ее проблему. Это очень позитивное событие.

«ШАШКУ ВЫНУЛ — И НА КОНЯ»

- Вы производите впечатление достаточно технократичного руководителя. Какой у вас стиль работы?

- Известен не один стиль управления. Условно, есть наставнический стиль, есть эталонный, есть авторитарный, диктаторский. Я применяю стили в зависимости от ситуации. Если есть проблемы, то наставничеством заниматься не стоит: шашку вынули – и вперед, на коня. А если обстановка относительно спокойная, то зачем шашкой бряцать?

- Типичный день губернатора Артамонова какой?

- Утром обязательно спорт - в семь я уже в спортзале. Увлекаюсь теннисом, бадминтоном, плаваньем, бегом. Чуть-чуть йоги. Потом либо пешком иду на работу, либо на машине. А дальше выстраивание календаря в соответствии с приоритетами. Первый приоритет – знакомство с областью и людьми. Каждый день много разного рода встреч.

- День когда заканчивается?

- Обычно в восемь. Иногда бывает позже, когда надо. У меня день нон-стоп, без обеда. Нет зазоров. Я должен начинать вовремя и заканчивать вовремя. Иначе все посыплется.

В семь утра глава региона уже в спортзале.Фото: Владимир КУЛИК

ЗАРПЛАТЫ ВСЕМ БЮДЖЕТНИКАМ ПОДНИМУТ

- Говорят, вы по городу пробежки устраиваете. Люди узнают?

- Здороваются.

- О чем говорят?

- Обычно на мероприятиях задают вопросы. Самый страшный вопрос, на который сложно отвечать: почему я получаю 10 тысяч? Врачи, педагоги, работники культуры все получают, как установлено майскими указами президента. Обязательства субъект все выполнил. Но есть категории бюджетников, где люди получают 10-12 тысяч со всеми надбавками и выплатами. Мы буквально вчера приняли решение о поднятии на 10% зарплат тем бюджетникам, которые не попали в перечень майских указов. Таких 46 тысяч человек - ветеринария, спортивные тренеры, лесное хозяйство.

- В будущем году планируются выборы губернатора. Избираться планируете?

- Обязательно пойду на выборы. Надеюсь, что жители Липецкой области окажут мне доверие и ближайшие шесть лет я свяжу свою жизнь с регионом. Иначе нет никакого смысла сюда приходить.