Деревянный дом: инновации и традиции
Деревянное домостроение в России имеет богатые традиции. На протяжении столетий мы строили из дерева буквально все и знали в этом толк: деревянные дома возводились на века. Лишь последние несколько десятилетий в России стали отдавать предпочтение другим материалам. Но сегодня проверенный временем материал возвращает утерянные позиции на строительном рынке.
28 ноября 2018 года журналисты, представители Минпромторга России и Ассоциации деревянного домостроения посетили производство GOOD WOOD в Солнечногорском районе Московской области, чтобы ознакомиться с современными технологиями деревянного домостроения на примере одной из лидирующих в этой области компаний.
Растущий мировой спрос на применение древесины в строительстве связан прежде всего с тем, что дерево – это возобновляемый материал, способствующий сохранению экологии планеты. Ни в одной другой области строительных технологий за последние 20 лет не было предложено столько инновационных решений, сколько в направлении обработки и применения древесины.
-В 2017 году было возведено 11 млн. квадратных метров жилья с применением деревянных конструкций, что составило около трети от малоэтажного строительства. С учетом средней стоимости квадратного метра по данным Росстата, объем строительства составил около 1,5 трлн. рублей. Также, по результатам опроса Общественного телевидения России весной этого года, 86% населения хотели бы жить в деревянном доме. И это хороший знак», - отметил генеральный директор Ассоциации деревянного домостроения Олег Панитков.
Клееный брус сохраняет все достоинства природного дерева. Автор фото: Михаил ГОРШКОВ.
Журналистам показали полный процесс изготовления деревянного дома - от сушки деревянных заготовок до создания готовых блоков из клееного бруса. Строительство дома из бруса требует строгого соблюдения технологических этапов, но при этом процесс строительства заметно сокращается.
В России в последние 10-15 лет началось активное использование этого материала в строительстве, и постепенно он завоевывает популярность. Его преимущества используются и при строительстве сложных объектов.
Например, участники пресс-тура побывали в центральном офисе компании - GOOD WOOD PLAZA. Это первое в России многоэтажное здание из дерева, которое внесено в Книгу Рекордов России как самое высокое офисное здание из дерева (высота стен – 19,754 м).
Высокопрочные и огнестойкие конструкции из клееного дерева используются при возведении куполов соборов, прочных каркасов для множества строений, например, спортивных комплексов. Доказано, что клееная древесина прочнее металла, но легче его в 2-3 раза и в 8 раз легче бетона. Это позволяет создавать сложнейшие пространственные системы.
Деревянное домостроение – это одно из приоритетных направлений развития лесопромышленного комплекса России, что отражено в его Стратегии развития до 2030 года, утвержденной правительством в сентябре 2018 года. Развитие деревянного домостроения обеспечивает расширение линейки продукции глубокой переработки леса и стимулирует предприятия использовать древесину как высокотехнологичный материал. Уже сегодня более 20 крупных российских предприятий предлагают на рынке деревянные дома заводского изготовления.
Интерьеры зданий из дерева словно пропитаны положительной энергетикой. Автор фото: Михаил ГОРШКОВ.