Деревянный дом: инновации и традиции

Деревянное домостроение в России имеет богатые традиции. На протяжении столетий мы строили из дерева буквально все и знали в этом толк: деревянные дома возводились на века. Лишь последние несколько десятилетий в России стали отдавать предпочтение другим материалам. Но сегодня проверенный временем материал возвращает утерянные позиции на строительном рынке.

28 ноября 2018 года журналисты, представители Минпромторга России и Ассоциации деревянного домостроения посетили производство GOOD WOOD в Солнечногорском районе Московской области, чтобы ознакомиться с современными технологиями деревянного домостроения на примере одной из лидирующих в этой области компаний.

Растущий мировой спрос на применение древесины в строительстве связан прежде всего с тем, что дерево – это возобновляемый материал, способствующий сохранению экологии планеты. Ни в одной другой области строительных технологий за последние 20 лет не было предложено столько инновационных решений, сколько в направлении обработки и применения древесины.

-В 2017 году было возведено 11 млн. квадратных метров жилья с применением деревянных конструкций, что составило около трети от малоэтажного строительства. С учетом средней стоимости квадратного метра по данным Росстата, объем строительства составил около 1,5 трлн. рублей. Также, по результатам опроса Общественного телевидения России весной этого года, 86% населения хотели бы жить в деревянном доме. И это хороший знак», - отметил генеральный директор Ассоциации деревянного домостроения Олег Панитков.

Клееный брус сохраняет все достоинства природного дерева. Автор фото: Михаил ГОРШКОВ.

Журналистам показали полный процесс изготовления деревянного дома - от сушки деревянных заготовок до создания готовых блоков из клееного бруса. Строительство дома из бруса требует строгого соблюдения технологических этапов, но при этом процесс строительства заметно сокращается.

В России в последние 10-15 лет началось активное использование этого материала в строительстве, и постепенно он завоевывает популярность. Его преимущества используются и при строительстве сложных объектов.

Например, участники пресс-тура побывали в центральном офисе компании - GOOD WOOD PLAZA. Это первое в России многоэтажное здание из дерева, которое внесено в Книгу Рекордов России как самое высокое офисное здание из дерева (высота стен – 19,754 м).

Высокопрочные и огнестойкие конструкции из клееного дерева используются при возведении куполов соборов, прочных каркасов для множества строений, например, спортивных комплексов. Доказано, что клееная древесина прочнее металла, но легче его в 2-3 раза и в 8 раз легче бетона. Это позволяет создавать сложнейшие пространственные системы.

Деревянное домостроение – это одно из приоритетных направлений развития лесопромышленного комплекса России, что отражено в его Стратегии развития до 2030 года, утвержденной правительством в сентябре 2018 года. Развитие деревянного домостроения обеспечивает расширение линейки продукции глубокой переработки леса и стимулирует предприятия использовать древесину как высокотехнологичный материал. Уже сегодня более 20 крупных российских предприятий предлагают на рынке деревянные дома заводского изготовления.