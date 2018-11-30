Названы победители всероссийского журналистского конкурса «PROЛЕСПРОМ – 2018»

«PROЛЕСПРОМ – 2018» организован по инициативе Минпромторга России.На конкурс поступило 244 заявки. Больше всего работ прислали журналисты и СМИ из Архангельской, Вологодской, Иркутской, Ленинградской, Свердловской и Челябинской областей, Красноярского края, Бурятии, Башкирии, Карелии, Коми и Татарстана.

Самыми популярными темами стали «Лучший материал, посвященный профессии в сфере Лесопромышленного комплекса России», «лучший материал о рынке продукции глубокой переработки леса (внешний рынок)» и «Лучший материал, популяризующий тему Лесопромышленного комплекса России в мире».

Финалистов и победителей награждали именными дипломами и памятными статуэтками представители Минпромторга России, эксперты в области лесопромышленного комплекса и журналистики. Награждение проходило в двух блоках номинаций: СМИ и авторы.

Победители среди СМИ:

Лучшее печатное издание, освещающее тему развития лесной промышленности в Российской Федерации – журнал «ЛПК Сибири»

Лучшее Интернет-СМИ, освещающее тему развития лесной промышленности в Российской Федерации - портал Lesprom Network;

Лучшее информационное агентство, освещающее тему развития лесной промышленности в Российской Федерации - РИА Новости;

Лучший телеканал, освещающий тему развития лесной промышленности в Российской Федерации – ГТРК «Вологда»;

Лучшая радиостанция, освещающая тему развития лесной промышленности в Российской Федерации – «Вести ФМ»;

Лучшее специализированное издание, посвященное лесной промышленности – журнал «Лесная индустрия».

Лучшие авторы:

Лучший материал о современных технологиях деревянного домостроения и эко-кварталах - Архипов Сергей (ИД «Строительный эксперт») – «Строительство дома из необычного бруса»;

Лучший материал о биотопливе (пеллеты) – редакция газеты «Комсомольская правда» – «Древесные отходы – используем с выгодой»;

Лучший материал о перспективах целлюлозно-бумажного производства – Иванчук Вячеслав, телеканал («Дзержинск-ТВ») – «Рождение бумаги»;

Лучший материал о рынке продукции глубокой переработки леса (внешний рынок) – Эмих Татьяна (газета «Честное слово») – «Глубокая переработка леса: есть старт!»;

Лучшая публикация о мебельной промышленности России – Наумова Кристина, (газета «КоммерсантЪ) – «Мягкий рост мебельного рынка»;

Лучшая публикация о предприятии ЛПК России – Алексеева Мария (журнал «ЛЕСПРОМинформ») – «Краслесинвест» развивается»;

Лучший материал, посвященный профессии в сфере ЛПК России - Морохина Вероника (ИА «КОМИНФОРМ») – «Добрые традиции: на Монди СЛПК выросла трудовая династия Исаевых»;

Лучший инфографический материал по ЛПК России - «Диван – самый популярный предмет мебели у россиян» (редакция РИА РБК);

Лучший фоторепортаж по ЛПК России - Халимов Тимур (газета «Караидель») – «Глубокая переработка древесины – задача номер один районного леспрома»;

Лучший материал, популяризующий тему ЛПК России в мире - Тамби Александр (журнал «Лесозаготовка») – «Леспром России: вчера и сегодня».