Археологи обнаружили кольцо Понтия Пилата

Невзрачное бронзовое кольцо-печатку с плохо различимым рельефом обнаружили еще 50 лет назад. В 1969 году команда израильских археологов под руководством профессора Еврейского университета в Иерусалиме Гедеона Форестера раскопала дворец Ирода в Вифлиеме. Однако тогда этой находке не придали значение и вместе с огромным количеством мелких артефактов кольцо долгое время хранилось в фондах университета. И лишь недавно кольцо было очищено и изучено в лаборатории. В центре восстановленного рисунка красовался большой кубок для вина а по краям находились греческие буквы, из которых складывалось слово «Пилат». Изображение было выполнено зеркальным образом, чтобы при оттиске на сургуче или воске оставался правильный рисунок. Таким образом, это был штамп, которым человек по имени Пилат пользовался, чтобы запечатывать личные письма или служебную переписку.

- Кто был владельцем этого кольца? На мой взгляд тут напрашивается прямая связь с персоной Понтия Пилата, человека, который согласно Новому завету приговорил Иисуса к смертной казни, - считает Рой Порат (Roi Porat) руководитель археологической экспедиции изучающей Дворец Ирода в Вифлиеме.

Имя Пилат происходящее от латинского слова «pilum» (вооруженный копьем) - очень редкое даже для Италии. Что же касается Иудеи, то у историков нет никаких свидетельств о существовании здесь в I веке новой эры другого римлянина по имени Пилат.

Впрочем, есть одна загвоздка. Не все коллеги профессора Пората с ним согласны. Они считают, что такое простенькое кольцо не соответствует высокому статусу Пилата в качестве префекта провинции. Судя по качеству матрицы, перстень отливал не очень искусный кузнец. Мало вероятно, чтобы могущественный, знатный и богатый человек носил бронзовую дешевку. Это скорее подходит римскому чиновнику или военному начальнику средней руки. Или это кольцо мог носить кто-то из домочадцев Пилата или даже раб, которому прокуратор даровал свободу.

Однако Рой Порат предлагает другое объяснение: эта печатка служила для повседневной рутинной переписки, например, по хозяйственным вопросам. А для важных документов использовались перстни-печатки из золота. Так сегодня у боссов крупных компаний есть факсимиле подписи, которой секретарь штампует малозначимые бумаги. А серьезные документы шеф скрепляет своей подписью самолично.

Каким же образом кольцо Пилата оказалось во дворце Ирода? Оно было найдено на садовой террасе, примыкавшей к восточному крылу дворца, в археологическом слое, который датируется не позднее, чем 71-м годом н.э. Это время Иудейского восстания, которое было жестоко подавлено римлянами и закончилось грандиозной резней во время взятия Иерусалима. В Вифлиеме в период восстания так же обосновался гарнизон мятежных иудеев, которые перевернули Дворец Ирода вверх дном. Восточная терраса была усеяна слоем битой керамической посуды, наконечниками стрел, мелкими монетами, отчеканенными в период восстания. И то, что среди мусора оказалось кольцо, связанное с представителем свергнутой власти, вполне укладывается в логику тех событий.

Печатка, найденная в Вифлиеме (кстати, на родине Христа) это второе доказательство историчности Понтия Пилата. Первое археологическое доказательство было обнаружено в средиземноморском порту Кесария Палестинская - именно там располагалась резиденция Пилата. На известняковой плите размером можно было прочитать слова «Тибериум … Понтий Пилат, префект Иудеи … посвятил». Когда-то это была стела прославляющая императора Тиберия от имени Пилата. Но когда археологи нашли плиту, она служила ступенькой крыльца и была повернута надписью вниз.