Под Казанью прошли испытания уникального дрона

29 ноября на аэродроме Караишево в Татарстане компания SKYF представила инвесторам и журналистам серию тяжелых дронов, который взлетел с грузом 100 кг. Ранее их уже показали на международной выставке техники CES 2018 в Соединенных Штатах. За размеры и подъемную силу зарубежные журналисты дали ему прозвище «русский Халк».

«ГОВОРИЛИ, ЧТО ЛЕТАТЬ НЕ БУДЕТ НИКОГДА»

- Четыре года назад нам говорили, что летать он не будет никогда. Что ничего не построим. Что без пилота управлять дроном невозможно. Нам много говорили, чего нельзя сделать. Но летает же! - не скрывал эмоций генеральный директор SKYF Александр Тимофеев.

Всего несколько минут грузовой беспилотник Skyf Cargo поднял груз весом 100 кг, а сельскохозяйственный дрон Skyf Argo — показал работу системы опрыскивания. Беспилотная платформа вертикального взлета и посадки позволяет разрабатывать беспилотные летательные аппараты разных модификаций — от транспортировки грузов до обработки полей. На данный момент грузоподъемность платформы составляет до 400 кг, дальность полета – до 350 километров с грузом в 50 кг, длительность полета – до 8 часов. Казанская компания SKYF входит в число резидентов «Сколково».

Александр Тимофеев сообщил, что на 2020 год запланировано производство 100 аппаратов. Фото: SKYF

- Такая вещь востребована. Аналогов ей на сегодня не существует, - уточнил руководитель проектов автоматизации холдинга «Башкир-агроинвест» Олег Оксанич. - Но о конкретике пока рано говорить: многие параметры эксплуатации сельскохозяйственной модификации дронов будут известно только после завершения тестов.

- В 2019 году мы планируем запустить пять аппаратов в агроверсии в практическое применение в Татарстане, будем вести хронометраж, изучать фактический расход топлива, - отметил Александр Тимофеев. - На все пять аппаратов у нас уже есть партнеры. На 2020 год мы планируем производство 100 аппаратов, и уже сейчас обсуждаем с заказчиками предварительные заказы.

По словам управленца, у компании уже есть 29 заказчиков на оказание различных услуг – в первую очередь на опыление полей аграриям и доставку грузов нефтяным компаниям. «Твердые контракты» с ними SKYF планирует подписать ориентировочно к концу следующего года.

Пуль управления тяжелым дроном. Фото: SKYF

ПРОДАВАТЬ ПОКА НЕ ПЛАНИРУЮТ

Цена одного летательного аппарата составит примерно 250 тысяч долларов. Но Александр Тимофеев отметил, что на первом этапе, в первый год компания не планирует продавать аппараты.

- Мы создаем совместно с партнерами региональных операторов, которые будут оказывать услуги. Сначала отрабатываем модель оказания услуг и примерно через год, когда будет понятна экономика, когда будут отработаны все процессы, уже будем предлагать покупать аппараты, потому что уже будет понятно, как их эксплуатировать,— уточнил руководитель SKYF.

Глава компании уточнил, что в проект на сегодня вложено более 6 млн долларов частных инвестиций, а также получен грант Национальной технологической инициативы на 244 миллиона рублей. И это не предел: план по инвестициям на 2018—2020 годы – примерно 350 млн рублей. По оценкам НТИ, мировой рынок беспилотников к 2035 году составит $200 млрд, при этом доля России может составить $30-40 млрд.

На аэродроме Караишево в Татарстане компания SKYF представила инвесторам и журналистам серию тяжелых дронов. Фото: SKYF

«НЕ ЗАМЫКАТЬСЯ НА СЕБЕ»

Наблюдавшие за полетами эксперты, в том числе высокопоставленные, считают разработку весьма перспективной для экспорта.

- Российской зимой дрон с питанием от аккумулятора не продержится в воздухе и 20 минут, или ему нужны будут очень дорогие аккумуляторы. А в полях зарядок нет,— заметил советник президента России по цифровизации Дмитрий Песков. - Представленное Skyf решение — использование доступного топлива — открывает принципиально новые рынки. Это прекрасный экспортный продукт. Мы готовы в это инвестировать.

Причем, татарстанские тяжелые беспилотники SKYF значительно отличаются качеством от зарубежных аналогов.

- В России есть прорывные технологии, которые не дадут нам отставать. Наши изделия намного качественнее и намного более продвинутые, чем в том же Китае. Вопрос — в их коммерциализации, — отметил глава Министерства информатизации и связи республики Татарстан Роман Шайхутдинов. - Готовы найти средства и зафрахтовать сезон на сельхозку, посмотреть какие-то вещи еще совместно с Университетом Иннополис.

Регионального министра дополнил гендиректор Российской венчурной компании Александр Повалко, который отметил, что выход беспилотников SKYF на мировые рынки способствует не только развитию проекта, но и всей отечественной отрасли производства дронов.

- Важно не замыкаться на себе. Все эти решения либо работают на глобальных рынках, либо не получат развития. Иного выхода, кроме выхода на международные рынки, у нас нет, — резюмировал Александр Повалко.