Игорь Лебедев улетел в рабочую неделю в Майами: «Депутат имеет право!»

В последние недели российские чиновники и депутаты будто поймали «осенние обострение». Одни предлагают бедным кушать «макарошки», другие - устраивать разгрузочные дни на гречке. На этот раз отличился вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев. Он выложил фотографии райских берегов Майами. И добавил подпись: «Miami, можно только влюбиться!».

Соцсети закидали Лебедева гневными комментариями. Отреагировал на это и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

- Игорь Владимирович, идет региональная неделя, Майами не наш регион, это далеко от Хабаровска, Владимира и Смоленска. Вы здесь с Владимиром Вольфовичем нужнее, - Неверов призвал Лебедева вернуться с небес на грешную землю.

- Майами, как избирательный округ, прикреплен к одному из округов депутатов нашей фракции. Вам грех этого не знать, - отшутился он.

В конце концов Лебедев удалил «влюбленные» фото из Америки. И уже в интервью журналистам объяснился: «Это частная поездка, и я не собираюсь ничего комментировать. Депутат имеет право летать в другую страну».

Наказание за эти выкрутасы вице-спикер Лебедев, видимо, избежит: комиссия по вопросам депутатской этики, считает, что оснований для проведения разбирательства вокруг поездки нет.

- Жириновский долго выступал за суровый русский патриотизм, призывал всех жить в России, а не на райских курортах, - напомнил «КП» политолог Андрей Колядин. - Лебедев - один из главных руководителей партии, сын самого Жириновского, а он уезжает в рабочее время в Майами. У него не отпуск, а региональная неделя. Он должен ехать к своим избирателям, которые переживают не лучшие времена из-за сложностей в экономике. Но Лебедев публично рассказывает, как ему хорошо отдыхается на курорте. Майами - это то место, где простые люди вряд ли побывают, просто денег не хватит. Лебедеву нужно смыть с себя все полномочия, и жить, как ему заблагорассудится.