Путин не стал здороваться с Трампом на саммите G20

В Аргентина на фоне начавшегося охлаждения отношений Владимир Путин и Дональд Трамп впервые не пожали друг другу руки. На официальной церемонии фотографирования участников саммита Большой двадцатки президенты России и США стояли не очень близко, но в прежние времена это им не мешало. Однако в этот раз ни один из лидеров не сделал шага навстречу к другому.

Путин и Трамп не поздоровались на саммите G20.

Порознь Путин и Трамп прошли в зал, где должно было начаться первое заседание Двадцатки. Минут десять участники общались в кулуарах, и снова Путин и Трамп проигнорировали друг друга. Президент России пообщался с наследным принцем Саудовской Аравии и демонстративно уселся за стол с документами — начал править свою речь. Трамп походил по залу и тоже сел. Ни рукопожатия, ни разговора не произошло.

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Владимир Путин был, пожалуй, одним из немногих лидеров, добравшихся до Буэнос-Айреса, где в пятницу открылся саммит Большой двадцатки, без приключений. Эммануэля Макрона в аэропорту аргентинской столицы не встретил никто, кроме уборщика в желтой жилетке, в чем на фоне парижских протестов усмотрели изощренное издевательство. Ангела Меркель чудом осталась в живых, вернувшись на сломавшемся самолете в Кельн, слив перед посадкой 120 тонн авиационного керосина в море. Дональд Трамп с борта самолета вообще принялся писать неожиданные твитты про отмену встречи с Путиным до лучших времен на Аргентине. (подробности)