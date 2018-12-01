Московская мажорка заказала убийство бойфренда, который ее бросил

Когда год назад Артем очнулся в больнице, стоявшие у его койки врачи шумно выдохнули. «Ты счастливчик, парень, - говорили ему. - В рубашке родился». Сейчас о прошлом напоминают только прикрытые волосами шрамы. Шутка ли, Артема били по затылку топором. Выглядело это как банальное ограбление, но покушение, как оказалось, заказала его бывшая подруга.

По просьбе Артема я не называю его фамилию. Ему 26 лет, впереди вся жизнь. Обычный парень, менеджер по снабжению одной из столичных фирм. Сейчас он ходит в суд как на работу, слушает свидетелей и выдержки из протоколов. Но больше вглядывается в глаза подсудимой. Он очень хочет понять, за что, зачем, каков глубинный мотив этого приводящего в ужас поступка...

«ЧТОБЫ ТЫ МУЧИЛСЯ»

С Машей Ребгун, подсудимой, Артем познакомился в феврале 2017 года. Она симпатичная 19-летняя студентка, завязали переписку на сайте знакомств, встретились. Немного льстило, что она из состоятельной семьи, но главным это точно не было.

- Маша показалась мне очень интересной, - рассказывает Артем. - Мы ходили в кино, гуляли, болтали… Потом стали ближе — все у нас было как это обычно бывает у парней и девчонок. Продолжалось это почти полгода. А потом я решил все прекратить. Потому что почувствовал, что не хочу двигать наши отношения дальше, на следующий уровень. А Маша наоборот — пыталась познакомить меня с семьей и встретиться с моей. Намекала, что мы могли бы жить вместе, к чему я был совершенно не готов. К тому же я заметил, что она частенько пытается мной манипулировать. Могла позвонить поздно вечером, расплакаться, сказать, что ей очень плохо. Я приезжал — оказывалось, что все у нее нормально, просто вдруг скучно стало.

В конце августа Артем принимает окончательное решение — разрыв. Немного смалодушничал и сказал девушке об этом по телефону. Маша плакала, даже кричала. Потом, вроде, успокоилась. Но через пару дней перезвонила. «Я беременна», - сходу огорошила она Артема и снова разревелась.

- Я, честно говоря, сразу не очень поверил, - вспоминает Артем. - Но для себя решил, что если это правда, все откачу назад. Не могу же я бросить собственного ребенка. Попросил Машу сделать тест в клинике. Вскоре она прислала мне результаты такого теста: то, что это подделка, было видно сразу. Я настоял, чтобы мы сходили в клинику вместе. И тогда выяснилось, что беременность — это фейк. Зачем ты это сделала? - спрашивал я. Она отвечает: «Хотела, чтобы ты мучился».

На расправу девушка подбила бывшего любовника

«ВСЕГДА ДОБИВАЛАСЬ, ЧЕГО ХОТЕЛА»

О склонности к манипуляциям окружающими говорится даже в заключении судебно-психиатрической экспертизы, которую Мария Ребгун прошла после задержания. Похоже, крутить-вертеть близкими девушка привыкла с самого детства. По словам Артема, ее вряд ли можно назвать мажоркой в привычном смысле этого слова. Но недостатка в деньгах у нее не было никогда.

Мария — внучка известного в определенных кругах антикризисного управляющего Эдуарда Ребгуна. В свое время дед банкротил «Юкос» и массу менее известных контор. Чтобы понимать масштаб, возглавив похоронную команду «Юкоса», Эдуард Ревгун был недоволен зарплатой в 1,8 миллиона рублей в месяц, которую назначил ему суд. Ведь акционеры были готовы раскошелиться на 8,6 миллионов. И это когда доллар стоил 25 рублей!

Эдуард Ребгун - родоначальник целой династии, его жена и обе дочери тоже кризисные управляющие. Так что нужды Маша не знала — это мягко сказано. Училась в элитной «Школе экономики и права», поступила в Высшую школу экономики. Уже в 18 лет девица жила в отдельной квартире и вращалась в кругу таких же богатеньких деток. Машину, правда, не водила, но по каким-то не связанным с деньгами причинам. Хотя в разговоре с Артемом девушка упоминала, что на нее зарегистрирован целый «Феррари».

Эдуард Ребгун в свое время банкротил «Юкос» и массу менее известных конторФото: ТАСС

Впрочем, по словам бывшего бойфренда, счастливой Машу вряд ли можно назвать. В семье у нее явно было не все ладно: общение с мамой и отчимом шло с большими скандалами. Ее родного отца-банкира застрелил киллер в 1998 году, за четыре месяца до ее рождения. Кстати, нынешний отчим у нее уже второй. У Артема сложилось впечатление, что первый отчим для Маши стал самым близким из всей семьи человеком.

И все же властность и привычка получать все в девушке ощущались.

- Маша такая девочка, которая будет добиваться своего и всегда скажет, если ей что-то не нравится, - рассказала одна из ее сокурсниц. - Если ей казалось, что поставили неправильную оценку, не задумываясь шла к преподавателю разбираться, требовала объяснить, в чем дело.

При обилии знакомых, настоящих подруг у нее оказалось совсем немного. Да и с парнями складывалось не очень. Быть может, в этом и кроется истинная причина ее агрессии.

- У меня сложилось впечатление, что я у нее был только вторым парнем, - признается Артем. - А до меня Маша встречалась с Владом Горбаковским, парнем из Котельников. К нему-то она и обратилась, когда понадобилась помощь разобраться со мной.

13 УДАРОВ

В деле, которое сейчас рассматривает Коптевский суд Москвы, есть скриншоты с камеры наблюдения у подъезда Артема. Прокурор перечислял их, словно оглашал результаты розыгрыша лото:

- Скриншот первого, второго, третьего удара топором по затылку… Одиннадцатый, двенадцатый. Да, вот есть еще тринадцатый. Нападавший сначала ушел, но потом вернулся и ударил еще.

Нападавший — это тот самый Владислав Горбаковский.

- Он утверждает, что не собирался убивать, - говорит адвокат Владислав Кочерин, представляющий интересы Артема. - Якобы нужно было только покалечить. А Ребгун вообще ничего не говорит. Но 13 ударов топором, сами посудите… Вряд ли могут быть сомнения, что были намерения убить. Да и судят их именно по статье «покушение на убийство».

Кто такой Влад Горбаковский? Честно говоря, я так и не смог ответить на этот вопрос. На страничке Горбаковского в соцсети нет ни одного друга, хотя он член кучи сообществ фанатов каких-то страшных компьютерных игр. Собственная фотография только одна, есть еще несколько с изображениями каких-то чудищ из фантастических мультфильмов.

Вживую и Горбаковского, и Марию Ребгун я увидел в суде. Их вели прикованными друг к другу, и это была странная пара. Она, смущающаяся и даже немного забитая, никак не похожая на бывшую девушку-баловня судьбы. Он тоже не супермен — сухощавый с лицом студента. Но во взгляде читается какое-то странное превосходство даже с наручниками на руках за спиной.

В клетке крохотного зала подсудимые вели себя так, словно процесс не про них. Ребгун что-то писала в тетрадке, словно заполняла девичий дневник, а Горбаковский просто смотрел в потолок. Он вообще тот еще киллер: напав на Артема, засветился во всех камерах, в каких только смог. Задержали Горбаковского в квартире Ребгун. Там же нашли топор со следами крови. А в телефонах обоих — переписка, свидетельствующая о подготовке покушения. Не отопрешься, в общем.

Когда и как долго встречались Горбаковский и Ребгун, неизвестно. Но когда Маша оказалась брошенкой, бывший любовник был тут как тут. Даже переехал в ее квартиру, чтобы ничто не мешало утешениям. И когда возникла идея разобраться с обидчиком, тут же выразил готовность. Цена вопроса - 150 тысяч рублей, именно такая сумма звучала в суде. Даже за топором в «Ашан» парочка отправилась вместе.

Артем тем временем был уверен, что роман завершен, и ни о чем не подозревал. В последний раз он разговаривал с бывшей пассией 8 сентября прошлого года. Маша позвонила сама, настаивала на личной встрече, но Артем отказался. Не исключено, что девушка уже в тот момент выманивала его на смерть, но безуспешно.

Само покушение состоялось утром 11 сентября. Горбаковский знал, когда Артем уходит на работу, подъехал минут за 20 и ждал его у подъезда. Артем вспоминает это так: пошел на работу, очнулся в больнице. На самом деле экзекуция продолжалась несколько минут, мститель подошел сзади и ударил. Артем упал, и Горбаковский еще 12 раз обрушил топор на голову лежащего парня. Потом он убежал, в соседнем дворе вызвал такси и прямиком отправился на квартиру заказчицы.

Артем пришел в себя через три дня. О том, кто заказчик и исполнитель, уже было известно. Ведь парочку задержали на следующий день, вычислить Горбаковского по видео и фирме такси не составляло труда. Девушка от показаний отказалась. А Горбаковский, напротив, сразу признался: напал я, заказала она.

Артем с тех пор - уже больше года - пытается объяснить для себя произошедшее. И не может. Скоро его бывшая подруга должна в суде давать показания, и парень надеется, что сможет напрямую спросить ее о мотивах. Но, скорее всего, подсудимая и тогда сошлется на свое право молчать.

- Для меня все случившееся загадка, - пожимает плечами Артем. - Может быть, по какой-то причине она решила, что я не должен достаться никому. Но это странно. Я ведь не красавец-ловелас, из-за которого можно пойти на такие сумасбродства. К тому же я ничего Маше не обещал и, следовательно, ни в чем ее не обманул. Неужели она не могла просто плюнуть и найти себе кого-то еще. Ей ведь сейчас всего 20 лет. Из-за какой-то странной прихоти, обиды она и меня чуть не убила, и себе сломала жизнь. Нет, понять этого я не могу.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

ЭТО БЫЛА МЕСТЬ В ЧИСТОМ ВИДЕ

- Думаю, такую поведенческую структуру девушки определяли несколько факторов, - прокомментировал дело врач-психиатр высшей категории Александр Федорович. - Возможно, это абсолютная безнаказанность, к которой она привыкла и, быть может, которую наблюдала в кругу семьи и в окружении в детстве. Может быть, ей все сходило с рук, может быть, она наблюдала, как кто-то из ее близких выходит сухим из воды… В любом случае, такой опыт безнаказанности не появляется сам, он заимствуется из семьи. Второй фактор — это нынешнее окружение, в котором она тоже могла почерпнуть определенный опыт. Возможно, ей кто-то присоветовал поступить так или иначе. Еще один фактор - эмоциональный фон в купе с неокрепшей нервной системой. Ведь это взрыв эмоций, а психологический возраст в 18 лет может быть лет на 13-15. Психика просто не справилась. Чего она хотела добиться? Ничего. Это была месть в чистом виде. Он негодяй, он позволил себе бросить ее, умницу и красавицу. Она может так поступать, а он - нет.