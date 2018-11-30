Виски и пиво только по дороге домой: что пьют и едят на борту лайнера Дональда Трампа

Буйный характер и ужасные привычки американского лидера

Неожиданные, подчас шокирующие, прямолинейные заявления Дональда Трампа, а также его прическа давно стали неотъемлемыми символами нынешнего главы Белого дома. «Комсомолка» прочитала любопытные подробности из жизни пресс-пула американской администрации - корреспондент агентства AFP рассказал о президенте США и особенностях работы в Вашингтоне.

Потоотводящие рубашки, как борьба с неврозом

Приехав в застегнутый до последний пуговицы официальный Вашингтон из непринужденного Рио-де-Жанейро на работу собкором AFP в Белом Доме, первым дело мне потребовалось купить костюм. Настоящий костюм и галстук, а не купальный костюм. Пока я блуждал по магазинам с одеждой, одно объявление привлекло мой взор: «Мужские влагоотводящие рубашки под костюм». Да, действительно, они продавали офисные рубашки с защитой от пота. Во все более нервозной обстановке американской столицы такое предложение выглядело очень к месту.

Всеобщая истерия захватила США с тех пор, как я работал здесь в кажущиеся такими далекими дни президентства Барака Обамы. Или же не всеобщая, а выборочная. Будто кто-то поделил экран телевизора пополам. Сегодня все рассматривается через призму личного отношения к Дональду Трампу – одним он кажется глотком свежего воздуха, спасающим Америку от распада, другим – самовлюбленным эгоистом, толкающим страну с обрыва.

Первый раз я увидел президента спустя всего пару дней, когда с остальными корреспондентам Белого дома присутствовал в комнате Рузвельта (конференц-зал в западном крыле здания – прим. КП), где Трамп проводил встречу по вопросу реформ в трудовой сфере. Это было рутинное совещание, но я был новичком, который был рад просто быть там. Гадая, когда я смогу увидеть Трампа также близко еще раз, я старался заметить все: частокол военных флагов за ним, героический портрет Теодора Рузвельта в образе «Мужественного всадника» (историческое название полка добровольческой кавалерии США - прим. КП), волосы действующего президента.

Да, его волосы. Мои дети-подростки просили меня разобраться с этим. Я так и сделал, неуклюже попытавшись набросать в моем блокноте чертеж того, какие направления выбрали эти выбеленные локоны – вниз, назад, вперед и вокруг головы 45 президента США.

Ну, как выяснилось, мне не стоило переживать за возможность близко подобраться к Дональду Трампу. Несмотря на то, что Трамп почти избавился от традиционных пресс-конференций в Белом доме, он удивительно, иногда до абсурдного, доступен. Он так часто проводит незапланированные серии вопросов и ответов и подкидывает неожиданные сюрпризы, что репортеры постоянно находятся в состоянии шока.

Но загадка о том, кто же Дональд Трамп на самом деле – опасный шут или нетривиальный спаситель – остается неразгаданной. Так же как и секрет его волос.

Как только двери Боинга-747 закрываются, пилоты тут же взлетают, будто срывается с места водитель, поджидающей грабителей банкаФото: REUTERS

Путешествия на Борте №1 и «диета Трампа»

Работа в Белом доме выглядит вполне гламурной. Так оно и есть. Иногда. Поездки с президентом и его ядерным чемоданчиком – это путешествие всей жизни. Вы летите бортом №1, ему никогда не приходится ждать свободных окон в графике взлета или посадки. Как только двери Боинга-747 закрываются, пилоты тут же взлетают, будто срывается с места водитель, поджидающей грабителей банка. Времени хватает лишь на то, чтобы пристегнуться. Хотя никто не заботится о том, пристегнулся ли ты.

Но затем ты возвращаешься с небес на землю и все начинает становиться странным.

Накануне промежуточных выборов в Конгресс в этом месяце, я сопровождал Трампа в нескольких его поездках под лозунгом «Сделаем Америку великой снова». Эти командировки открыли для меня мир полетов в роскоши – меня постоянно кормили, так что я повторял «диету Трампа». Затем меня возили на заполненные спортивные арены, где нас освистывали тысячи людей.

Демонизирование журналистов – это один из краеугольных камней в действиях Трампа. Когда он произносит речь, он использует темы экономики, нелегальной миграции, патриотизма и СМИ. СМИ он описывает словами «нечестные», «фейковые новости», «враги народа». Сходите на любой митинг Трампа, и вы их услышите. Пойдите на другой митинг, и вы их там тоже услышите. Хотя Трампа постоянно обвиняют в том, что он хаотично управляет Белым домом и принимает решения на ходу, во многом президент удивительно последователен.

Вот как это работает. Неожиданно Трамп указывает в сторону, где располагаются журналисты, и начинает говорить, что мы все выдумываем, никогда не говорим правду и вообще ужасны. Журналисты поворачиваются и издают неодобрительное «буу», пока Трамп их подзуживает, потрясывая головой и, возможно, бормоча что-то походу. Я не могу сказать, что это раздражает меня как профессионала. Это выглядит как немой спектакль, нежели как какая-то угроза.

Затем митинг заканчивается. Мы несемся назад на Борт №1, на наши комфортные места и быстро взлетаем. По пути приносят блюда из «Диеты Трампа» - макароны с сыром, ребрышки барбекю, крендельки, большие куски мяса. Ну и поскольку мы летим домой, нас угощают вином, виски или пивом. Однажды дочка президента, Иванка Трамп, вышла к нам с тортом по случаю дня рождения. Как я и говорил: «Странно».

В Белом Доме журналисты – это что-то вроде допустимого раздражения, что-то вроде логова крыс в подвале. Избавиться от нас – слишком сложно, но можно ограничить наши перемещения. Когда обитатели Белого дома бросают нам крупицы новостей, мы впиваемся в нее когтями.

Пресс-крыло Белого дома, устроенное на месте бывшего президентского бассейна, очень маленькое. Заваленное рабочим и телевизионным оборудованием, журналистам там не только не хватает места присесть – иногда даже бывает тяжело протиснуться в дверь.

Знаменитая комната для брифингов, которая стала знаменитой, когда практически ежедневно появлялась на телеэкранах по всему миру, сейчас – заброшенное место. Поскольку комната практически не используется для регулярных брифингов представителей Белого дома, ее используют для других целей. В ней сидят журналисты, у которых нет других закрепленных за ними мест. Скрючившиеся над компьютерами и телефонами, они похожи на потерявшихся путешественников в аэропортах.

Поездки с президентом и его ядерным чемоданчиком – это путешествие всей жизниФото: REUTERS

Реалити-шоу или реальность?

В отличие от вежливого, но замкнутого Обамы, этот президент общается с нами несколько раз в неделю. Он прикидывается, что ненавидит прессу, но на самом деле он не может без нас. А мы без него.

Вашингтон наполнен «набитыми пиджаками» и людьми, которые найдут тысячи причин, чтобы ничего не сказать. Трамп, напротив, отходит от написанной речи и высказывает свое мнение. У него природная смешная координация и поразительное отсутствие комплексов. Когда ты думаешь, что его уже не может понести не в ту степь, он выкидывает что-то еще более ошеломительное.

Он отпускает возмутительные хвалебные комментарии в свой адрес, перечисляя, как зарубежные лидеры лебезили перед его талантом. Он заявляет, что они с северокорейским диктаторов Ким Чен Ыном влюбились. Он хвастается тем, что не отвечал на телефон, когда партнеры пытались убедить его не переносить американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Он придумывает школьные прозвища для своих противников – «Покахонтас Элизабет Уоррен», «Плачущий Чак Шамер», «Нечестная Хиллари».

Он звучит как парень, хвастающийся в баре, комик стенд-ап, уличный босяк, школьный хулиган и, в конце концов, как неумолимый бизнесмен, который сделал свое имя синонимом бандитского мира недвижимости Нью-Йорка.

Я видел все эти признаки его поведения во время его поездки по охваченной пожарами Калифорнии на прошлой неделе. Когда он вышел, чтобы поговорить с нами на Борту №1, он описал адские опасности, с которыми столкнулись местные жители и пожарные, но даже тогда ему удалось впихнуть шутку про CNN – телеканал, который он любит ненавидеть. Смешно и безвкусно.

Страх и смех

В первом акте спектакля Трампа одноименный герой жил очаровательной жизнью. Республиканцы контролировали Конгресс, оппозиция была беззубой. Он доминировал в любом споре и формировал повестку дня.

Теперь же наступил второй акт. Появляются новые персонажи.

С января Палата представителей, подконтрольная демократам, захочет написать свой собственный сценарий. Управляя комитетами по надзору, они смогут вытащить информацию, которую до сих пор Трамп считал частной собственностью. Окончание промежуточных выборов также означает, что спецпрокурор Роберт Мюллер приступит к финальной части своей миссии по доказательству связей между избирательной кампанией Трампа и российскими агентами в 2016 году.

Это несколько отличается от обычного давления на Трампа – это реальная угроза. Мы уже видели, как он отреагирует. После того, как его партия потеряла нижнюю палату Конгресса, Трамп вышел на тропу войн. Он выгнал журналиста CNN, которого он считал наиболее докучающим, из Белого дома. Пропесочил Францию за то, что она была захвачена Германией во время мировых войн. Он вызвал шум, уволив генпрокурора и заменив его на своего соратника, который как и Трамп считает расследование Мюллера «охотой на ведьм».

Перетряска Белого дома может продолжиться отставкой главы администрации Джона Келли.

И это все за последние несколько дней. Представьте, что приближаются президентские выборы 2020 года. Будет нездорово.

В Белом доме, да и вообще в Вашингтоне царствует страх и ненависть. Даже смех, который вы слышите, звучит как предвестник беды.

На пресс-конференции Трампа можно услышать, как Трамп оскорбляет журналиста, называя его или ее тупым, обманщиком или плохим человеком и тут же отпускает шуточки. Он знает как очаровать и как шокировать.

Но это нервный смех. Смех, когда ты не можешь определить, кто находится перед тобой.

Да уж, эти потоотводящие рубашки действительно могут оказаться очень кстати.