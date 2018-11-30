Из Москвы в Санкт-Петербург: Поезд в 8 раз популярнее самолёта

Новогоднее настроение повсюду. Вот и свежий опрос туристического сервиса Туту.ру навевает ассоциации с любимой комедией ‘Ирония судьбы”. Сакраментальный для героев Эльдара Рязанова вопрос “Кто из нас летит в Ленинград?” в данном случае звучал так: “Как вы чаще всего добираетесь из Москвы в Санкт-Петербург?”.

Расстояние между двумя столицами - около 700 километров. И путешественники явно предпочитают преодолевать его на поезде. Железная дорога в 8 с лишним раз популярнее самолёта! А вот все ответы участников опроса, в котором приняли участие около 4 тысяч человек:

78% - на поезде, в том числе:

38% - на скоростных поездах “Сапсан” и “Невский экспресс”.

33% - обычным поездом.

7% - фирменным, например, “Гранд Экспресс” или “Красная стрела”.

11% - на своём автомобиле.

9% - на самолёте.

2% - на автобусе.

Кстати, маршрут между Москвой и Санкт-Петербургом - самый популярный среди всех железнодорожных маршрутов России. Четверть всех билетов на поезд продаётся именно в составы, курсирующие из одной столицы в другую.